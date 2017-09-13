Четыре футболиста «Вильярреала» пропустят матч с «Астаной», участие еще троих находится под вопросом

Так, голкипер Андрес Фернандес ранее получил травму передней крестообразной связки и не будет доступен до марта 2018 года, другой вратарь, Серхио Асенхо вернется в строй только в октябре. Также участия в игре с «Астаной» не примут Адриан Марин (мышечная травма, вернется на поле не раньше ноября) и Бруно Сориано (травма голени, сроки восстановления не известны).

Футбол Лига Европы 2017/2018 Группа A, 14.09.2017, 20:00 -:- Вильярреал Астана

Должны принять участие в предстоящем матче новичок команды Карлос Бакка и Родриго Эрнандес (оба футболиста испытывали небольшой дискомфорт после встречи третьего тура Ла Лиги с «Бетисом»), а также россиянин Денис Черышев (мышечная травма). Последний может выйти на поле впервые за семь месяцев.



Напомним, матч «Вильярреал» — «Астана» состоится состоится 14 сентября в Вильярреале (Испания) и начнется в 23:00 по столичному времени.



Прямая трансляция матча «Вильярреал» — «Астана» запланирована на телеканале «QazSport».