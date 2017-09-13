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13 сентября 2017, 10:32 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Четыре футболиста «Вильярреала» пропустят матч с «Астаной», участие еще троих находится под вопросом

В четверг казахстанской «Астане» предстоит сыграть первый матч группового этапа Лиги Европы на выезде с «Вильярреалом», сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Так, голкипер Андрес Фернандес ранее получил травму передней крестообразной связки и не будет доступен до марта 2018 года, другой вратарь, Серхио Асенхо вернется в строй только в октябре. Также участия в игре с «Астаной» не примут Адриан Марин (мышечная травма, вернется на поле не раньше ноября) и Бруно Сориано (травма голени, сроки восстановления не известны).

Должны принять участие в предстоящем матче новичок команды Карлос Бакка и Родриго Эрнандес (оба футболиста испытывали небольшой дискомфорт после встречи третьего тура Ла Лиги с «Бетисом»), а также россиянин Денис Черышев (мышечная травма). Последний может выйти на поле впервые за семь месяцев.

Напомним, матч «Вильярреал» — «Астана» состоится состоится 14 сентября в Вильярреале (Испания) и начнется в 23:00 по столичному времени.

Прямая трансляция матча «Вильярреал» — «Астана» запланирована на телеканале «QazSport».

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Новости Еврокубков

«Астана» определилась с составом на первый матч группового этапа Лиги Европы

«Астана» определилась с составом на первый матч группового этапа Лиги Европы

Футболисты и тренерский штаб «Астаны» вылетели в Испанию, где казахстанскому клубу предстоит провести первый матч группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу команды.
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