Cегодня нужно смотреть Лигу чемпионов. И дело не в «Спартаке»
«СЭ» выделяет главные интриги второго игрового дня в Лиге чемпионов.
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Группа E
ЛИВЕРПУЛЬ — СЕВИЛЬЯ
Сегодня. Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 21.45 (21.30 — Матч Арена).
Прогноз Winline: П1 1.67 — Н 3.91 — П2 4.45.
«ЭНФИЛД» СНОВА ПОЕТ В ЕВРОПЕ.
Вчера в Лигу чемпионов вернулись «Стэмфорд Бридж» с «Олд Траффорд», а сегодня очередь за «Энфилдом». Правда же, гимн главного турнира Европы гармонирует с You'll never walk alone? Если вы не меломан, то должны включить этот матч хотя бы, чтобы увидеть оскал Юргена Клоппа после разгромного поражения в игре с «Манчестер Сити» и возвращение Коутинью — бразилец
Группа F
ФЕЙЕНООРД — МАНЧЕСТЕР СИТИ
Сегодня. Роттердам. Стадион «Де Кейп». 21.45 (21.30 — Матч Наш Спорт).
Прогноз Winline: П1 7.39 — Н 5.05 — П2 1.37.
ЭДЕРСОН — НОВЫЙ ЧЕХ.
Каратист Мане в
Конечно, степень травмы бразильского голкипера гораздо ниже, но удар он получил знатный. При этом Пеп Гвардьола на
ШАХТЕР — НАПОЛИ
Сегодня. Харьков. Стадион «ОСК Металлист». 21.45 (21.30 — Матч Футбол 2).
Прогноз Winline: П1 3.27 — Н 3.37 — П2 2.09.
«ШАХТЕР» ПРОТИВ «КАТЕНАЧЧО».
По мнению Вячеслав Шевчука, донецкий клуб сегодня сыграет с любителями оборонительного футбола из «Наполи». Какая разница, что неаполитанцы в прошлом сезоне забили 94 мяча в серии А, а второе место в гонке бомбардиров с 28 голами занял переученный фланговый полузащитник Мертенс? Верьте бывшему защитнику «Шахтера»: «Соперник будет играть в оборонительный футбол, — утверждает Шевчук. — Это чисто итальянская команда, исповедующая катеначчо. По атакующему потенциалу, «Шахтер» намного сильнее «Наполи».
Надо обязательно посмотреть, как Неаполь будет вжиматься в свою штрафную.
Группа G
РБ ЛЕЙПЦИГ — МОНАКО
Сегодня. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена». 21.45 (23.50 — Матч Футбол 3).
Прогноз Winline: П1 2.09 — Н 3.44 — П2 3.21.
ВЕРНЕР ИЛИ ФАЛЬКАО?
Мбаппе отправился покорять Париж, и некогда звездный колумбийский форвард вновь оказался на передовицах. В первых четырех турах чемпионата Франции Фалькао забил семь мячей, хотя в минувшие выходные южноамериканца вместе со всем «Монако» разбила «Ницца» с Балотелли во главе.
В прошлом году княжескую команду тоже никто не воспринимал всерьез, но она добралась до полуфинала Лиги чемпионов. Сейчас у «Монако» тоже хорошая диспозиция — слабейшая группа всего турнира. Впрочем, и аутсайдеры бывают кусачими. Например, «РБ Лейпциг».
ПОРТУ — БЕШИКТАШ
Сегодня. Порту. Стадион «Драгау». 21.45 (14 сентября, 00.45 — Матч Футбол 1).
Прогноз Winline: П1 1.56 — Н 4.12 — П2 6.06.
Группа H
РЕАЛ — АПОЭЛ
Сегодня. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 21.45 (23.45 — Матч Футбол 2).
Прогноз Winline: П1 1.04 — Н 11.0 — П2 28.0.
КРИШТИАНУ ОСВОБОЖДЕННЫЙ.
Вчера Месси на два шага приблизился к Криштиану Роналду в гонке лучших снайперов в истории Лиги чемпионов, но у португальца есть фора.
ТОТТЕНХЭМ — БОРУССИЯ Д
Сегодня. Лондон. Стадион «Уэмбли». 21.45 (21.30 — Матч Футбол 1).
Прогноз Winline: П1 2.29 — Н 3.34 — П2 2.91.
«ТОТТЕНХЭМ»: ОПЯТЬ «УЭМБЛИ».
С 2009 года «шпоры» выиграли всего раз в 11 матчах на главном стадионе Англии. Не важно, что эта победа была одержана над ЦСКА. Важно, что сейчас у «шпор» труднейшая группа, а проклятие стадиона никуда не делось — в этом сезоне «Тоттенхэм» провел два матча на «Уэмбли» и набрал в них всего одно очко: проиграл «Челси» и упустил победу над «Бернли» в добавленное время. И так будет целый год, пока родной «Уайт Харт Лейн» не реконструируют. Выхода нет — придется искать зелье или колышек, который поможет снять проклятие «Уэмбли». Может, путь к исправлению лежит через дортмундскую «Боруссию»?
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