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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30988433/
13 сентября 2017, 10:28 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Cегодня нужно смотреть Лигу чемпионов. И дело не в «Спартаке»

«СЭ» выделяет главные интриги второго игрового дня в Лиге чемпионов.

СЭ выделяет главные интриги второго игрового дня в Лиге чемпионов. Увеличить
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Группа E

ЛИВЕРПУЛЬ — СЕВИЛЬЯ
Сегодня. Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 21.45 (21.30 — Матч Арена).
Прогноз Winline: П1 1.67 — Н 3.91 — П2 4.45.

«ЭНФИЛД» СНОВА ПОЕТ В ЕВРОПЕ.

Вчера в Лигу чемпионов вернулись «Стэмфорд Бридж» с «Олд Траффорд», а сегодня очередь за «Энфилдом». Правда же, гимн главного турнира Европы гармонирует с You'll never walk alone? Если вы не меломан, то должны включить этот матч хотя бы, чтобы увидеть оскал Юргена Клоппа после разгромного поражения в игре с «Манчестер Сити» и возвращение Коутинью — бразилец наконец-то готов выйти на поле после всех проблем со здоровьем и трансфером в «Барселону». Ну и дежурная интрига — очная встреча соперников «Спартака». Будем надеяться, главных.

Группа F

ФЕЙЕНООРД — МАНЧЕСТЕР СИТИ
Сегодня. Роттердам. Стадион «Де Кейп». 21.45 (21.30 — Матч Наш Спорт).
Прогноз Winline: П1 7.39 — Н 5.05 — П2 1.37.

ЭДЕРСОН — НОВЫЙ ЧЕХ.

Каратист Мане в премьер-лиге пропустит три матча из-за дисквалификации, а пострадавший от его ноги Эдерсон пока будет носить защитный шлем. Почти как у Чеха.

Конечно, степень травмы бразильского голкипера гораздо ниже, но удар он получил знатный. При этом Пеп Гвардьола на пресс-конференции подтвердил, что Эдерсон может сыграть с «Фейеноордом». Посмотрим на нового Чеха?

ШАХТЕР — НАПОЛИ
Сегодня. Харьков. Стадион «ОСК Металлист». 21.45 (21.30 — Матч Футбол 2).
Прогноз Winline: П1 3.27 — Н 3.37 — П2 2.09.

«ШАХТЕР» ПРОТИВ «КАТЕНАЧЧО».

По мнению Вячеслав Шевчука, донецкий клуб сегодня сыграет с любителями оборонительного футбола из «Наполи». Какая разница, что неаполитанцы в прошлом сезоне забили 94 мяча в серии А, а второе место в гонке бомбардиров с 28 голами занял переученный фланговый полузащитник Мертенс? Верьте бывшему защитнику «Шахтера»: «Соперник будет играть в оборонительный футбол, — утверждает Шевчук. — Это чисто итальянская команда, исповедующая катеначчо. По атакующему потенциалу, «Шахтер» намного сильнее «Наполи».

Надо обязательно посмотреть, как Неаполь будет вжиматься в свою штрафную.

Группа G

РБ ЛЕЙПЦИГ — МОНАКО
Сегодня. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена». 21.45 (23.50 — Матч Футбол 3).
Прогноз Winline: П1 2.09 — Н 3.44 — П2 3.21.

ВЕРНЕР ИЛИ ФАЛЬКАО?

Мбаппе отправился покорять Париж, и некогда звездный колумбийский форвард вновь оказался на передовицах. В первых четырех турах чемпионата Франции Фалькао забил семь мячей, хотя в минувшие выходные южноамериканца вместе со всем «Монако» разбила «Ницца» с Балотелли во главе.

В прошлом году княжескую команду тоже никто не воспринимал всерьез, но она добралась до полуфинала Лиги чемпионов. Сейчас у «Монако» тоже хорошая диспозиция — слабейшая группа всего турнира. Впрочем, и аутсайдеры бывают кусачими. Например, «РБ Лейпциг». Бундес-сенсация шатко стартовала в Германии, зато продолжил забивать юный Вернер — теперь в статусе победителя Кубка конфедераций.

ПОРТУ — БЕШИКТАШ
Сегодня. Порту. Стадион «Драгау». 21.45 (14 сентября, 00.45 — Матч Футбол 1).
Прогноз Winline: П1 1.56 — Н 4.12 — П2 6.06.

Группа H

РЕАЛ — АПОЭЛ
Сегодня. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 21.45 (23.45 — Матч Футбол 2).
Прогноз Winline: П1 1.04 — Н 11.0 — П2 28.0.

КРИШТИАНУ ОСВОБОЖДЕННЫЙ.

Вчера Месси на два шага приблизился к Криштиану Роналду в гонке лучших снайперов в истории Лиги чемпионов, но у португальца есть фора. Во-первых, сегодня его «Реал» примет АПОЭЛ — и это уже не тот кипрский сюрприз, что добрался до четвертьфинала в 2012-м. Во-вторых, Роналду сегодня сыграет за «Реал» впервые с середины августа — с того дня, когда португальца удалили в класико. Представляете, как он голоден?

ТОТТЕНХЭМ — БОРУССИЯ Д
Сегодня. Лондон. Стадион «Уэмбли». 21.45 (21.30 — Матч Футбол 1).
Прогноз Winline: П1 2.29 — Н 3.34 — П2 2.91.

«ТОТТЕНХЭМ»: ОПЯТЬ «УЭМБЛИ».

С 2009 года «шпоры» выиграли всего раз в 11 матчах на главном стадионе Англии. Не важно, что эта победа была одержана над ЦСКА. Важно, что сейчас у «шпор» труднейшая группа, а проклятие стадиона никуда не делось — в этом сезоне «Тоттенхэм» провел два матча на «Уэмбли» и набрал в них всего одно очко: проиграл «Челси» и упустил победу над «Бернли» в добавленное время. И так будет целый год, пока родной «Уайт Харт Лейн» не реконструируют. Выхода нет — придется искать зелье или колышек, который поможет снять проклятие «Уэмбли». Может, путь к исправлению лежит через дортмундскую «Боруссию»?

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