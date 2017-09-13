Cегодня нужно смотреть Лигу чемпионов. И дело не в «Спартаке»

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Группа E

ЛИВЕРПУЛЬ — СЕВИЛЬЯ

Сегодня. Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 21.45 (21.30 — Матч Арена).

Прогноз Winline: П1 1.67 — Н 3.91 — П2 4.45.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа E, 13.09.2017, 21:45 -:- Ливерпуль Севилья

«ЭНФИЛД» СНОВА ПОЕТ В ЕВРОПЕ.

Вчера в Лигу чемпионов вернулись «Стэмфорд Бридж» с «Олд Траффорд», а сегодня очередь за «Энфилдом». Правда же, гимн главного турнира Европы гармонирует с You'll never walk alone? Если вы не меломан, то должны включить этот матч хотя бы, чтобы увидеть оскал Юргена Клоппа после разгромного поражения в игре с «Манчестер Сити» и возвращение Коутинью — бразилец наконец-то готов выйти на поле после всех проблем со здоровьем и трансфером в «Барселону». Ну и дежурная интрига — очная встреча соперников «Спартака». Будем надеяться, главных.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа F, 13.09.2017, 21:45 -:- Фейеноорд Манчестер Сити

Группа F

ФЕЙЕНООРД — МАНЧЕСТЕР СИТИ

Сегодня. Роттердам. Стадион «Де Кейп». 21.45 (21.30 — Матч Наш Спорт).

Прогноз Winline: П1 7.39 — Н 5.05 — П2 1.37.

ЭДЕРСОН — НОВЫЙ ЧЕХ.

Каратист Мане в премьер-лиге пропустит три матча из-за дисквалификации, а пострадавший от его ноги Эдерсон пока будет носить защитный шлем. Почти как у Чеха.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Pep Guardiola on Man City: "Ederson is here, Vincent Kompany is in Manchester. Kompany is much better. He is coming back soon." <a href="https://t.co/vrkQVwGV7l">pic.twitter.com/vrkQVwGV7l</a></p>— Squawka News (@SquawkaNews) <a href="https://twitter.com/SquawkaNews/status/907646376095383552">12 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Конечно, степень травмы бразильского голкипера гораздо ниже, но удар он получил знатный. При этом Пеп Гвардьола на пресс-конференции подтвердил, что Эдерсон может сыграть с «Фейеноордом». Посмотрим на нового Чеха?

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа F, 13.09.2017, 21:45 -:- Шахтер Д Наполи

ШАХТЕР — НАПОЛИ

Сегодня. Харьков. Стадион «ОСК Металлист». 21.45 (21.30 — Матч Футбол 2).

Прогноз Winline: П1 3.27 — Н 3.37 — П2 2.09.

«ШАХТЕР» ПРОТИВ «КАТЕНАЧЧО».

По мнению Вячеслав Шевчука, донецкий клуб сегодня сыграет с любителями оборонительного футбола из «Наполи». Какая разница, что неаполитанцы в прошлом сезоне забили 94 мяча в серии А, а второе место в гонке бомбардиров с 28 голами занял переученный фланговый полузащитник Мертенс? Верьте бывшему защитнику «Шахтера»: «Соперник будет играть в оборонительный футбол, — утверждает Шевчук. — Это чисто итальянская команда, исповедующая катеначчо. По атакующему потенциалу, «Шахтер» намного сильнее «Наполи».

Надо обязательно посмотреть, как Неаполь будет вжиматься в свою штрафную.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа G, 13.09.2017, 21:45 -:- РБ Лейпциг Монако

Группа G

РБ ЛЕЙПЦИГ — МОНАКО

Сегодня. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена». 21.45 (23.50 — Матч Футбол 3).

Прогноз Winline: П1 2.09 — Н 3.44 — П2 3.21.

ВЕРНЕР ИЛИ ФАЛЬКАО?

Мбаппе отправился покорять Париж, и некогда звездный колумбийский форвард вновь оказался на передовицах. В первых четырех турах чемпионата Франции Фалькао забил семь мячей, хотя в минувшие выходные южноамериканца вместе со всем «Монако» разбила «Ницца» с Балотелли во главе.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Most goals in Europe's top 5 leagues this season:<br><br>?? Cavani (7)<br>?? Falcao (7)<br>?? Icardi (5)<br>?? Messi (5)<br>?? Dybala (5)<br><br>? <a href="https://t.co/Abi7kLzqEn">pic.twitter.com/Abi7kLzqEn</a></p>— Squawka Football (@Squawka) <a href="https://twitter.com/Squawka/status/907114734868156417">11 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В прошлом году княжескую команду тоже никто не воспринимал всерьез, но она добралась до полуфинала Лиги чемпионов. Сейчас у «Монако» тоже хорошая диспозиция — слабейшая группа всего турнира. Впрочем, и аутсайдеры бывают кусачими. Например, «РБ Лейпциг». Бундес-сенсация шатко стартовала в Германии, зато продолжил забивать юный Вернер — теперь в статусе победителя Кубка конфедераций.

ПОРТУ — БЕШИКТАШ

Сегодня. Порту. Стадион «Драгау». 21.45 (14 сентября, 00.45 — Матч Футбол 1).

Прогноз Winline: П1 1.56 — Н 4.12 — П2 6.06.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа H, 13.09.2017, 21:45 -:- Реал АПОЭЛ

Группа H

РЕАЛ — АПОЭЛ

Сегодня. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 21.45 (23.45 — Матч Футбол 2).

Прогноз Winline: П1 1.04 — Н 11.0 — П2 28.0.

КРИШТИАНУ ОСВОБОЖДЕННЫЙ.

Вчера Месси на два шага приблизился к Криштиану Роналду в гонке лучших снайперов в истории Лиги чемпионов, но у португальца есть фора. Во-первых, сегодня его «Реал» примет АПОЭЛ — и это уже не тот кипрский сюрприз, что добрался до четвертьфинала в 2012-м. Во-вторых, Роналду сегодня сыграет за «Реал» впервые с середины августа — с того дня, когда португальца удалили в класико. Представляете, как он голоден?

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа H, 13.09.2017, 21:45 -:- Тоттенхэм Хотспур Боруссия Д

ТОТТЕНХЭМ — БОРУССИЯ Д

Сегодня. Лондон. Стадион «Уэмбли». 21.45 (21.30 — Матч Футбол 1).

Прогноз Winline: П1 2.29 — Н 3.34 — П2 2.91.

«ТОТТЕНХЭМ»: ОПЯТЬ «УЭМБЛИ».

С 2009 года «шпоры» выиграли всего раз в 11 матчах на главном стадионе Англии. Не важно, что эта победа была одержана над ЦСКА. Важно, что сейчас у «шпор» труднейшая группа, а проклятие стадиона никуда не делось — в этом сезоне «Тоттенхэм» провел два матча на «Уэмбли» и набрал в них всего одно очко: проиграл «Челси» и упустил победу над «Бернли» в добавленное время. И так будет целый год, пока родной «Уайт Харт Лейн» не реконструируют. Выхода нет — придется искать зелье или колышек, который поможет снять проклятие «Уэмбли». Может, путь к исправлению лежит через дортмундскую «Боруссию»?