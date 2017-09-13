Полузащитник ЦСКА Вернблум выиграл больше всех единоборств в матче с «Бенфикой»
Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, по данным InStat, стал лучшим игроком в выездной встрече 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Бенфикой» по количеству выигранных единоборств.
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Шведский футболист выиграл 17 единоборств в прошедшем матче, причём он вступил в борьбу со всеми без исключения полевыми игроками соперника (в том числе и вышедшими на замену).
Подопечные Виктора Гончаренко в итоге одержали победу над «Бенфикой» со счётом 2:1 и впервые в истории взяли старт в Лиге чемпионов с победы.
|12.09.2017 21:45
|Зрители 38323
|Групповой турнир: Группа A
|Estadio da Luz
Главные тренеры
|Витория Руй
|Виктор Гончаренко
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|24
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|7
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
|Боковой судья
|Хуан Карлос Юсте Хименес (Испания)
|Боковой судья
|Роберто Алонсо (Испания)
|Боковой судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
|Боковой судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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