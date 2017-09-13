Полузащитник ЦСКА Вернблум выиграл больше всех единоборств в матче с «Бенфикой»

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Шведский футболист выиграл 17 единоборств в прошедшем матче, причём он вступил в борьбу со всеми без исключения полевыми игроками соперника (в том числе и вышедшими на замену).

Подопечные Виктора Гончаренко в итоге одержали победу над «Бенфикой» со счётом 2:1 и впервые в истории взяли старт в Лиге чемпионов с победы.