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13 сентября 2017, 9:27 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Полузащитник ЦСКА Вернблум выиграл больше всех единоборств в матче с «Бенфикой»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, по данным InStat, стал лучшим игроком в выездной встрече 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Бенфикой» по количеству выигранных единоборств.

Болельщик на матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2017/18 между ФК Бенфика (Португалия Лиссабон) и ПФК ЦСКА (Россия Москва). Увеличить
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© РИА "Новости"

Шведский футболист выиграл 17 единоборств в прошедшем матче, причём он вступил в борьбу со всеми без исключения полевыми игроками соперника (в том числе и вышедшими на замену).

Подопечные Виктора Гончаренко в итоге одержали победу над «Бенфикой» со счётом 2:1 и впервые в истории взяли старт в Лиге чемпионов с победы.

12.09.2017 21:45 Зрители 38323 Групповой турнир: Группа A Estadio da Luz
Бенфика 1:2 ЦСКА
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Витория Руй Виктор Гончаренко
Голы
50′ Харис Сеферович (А. Живкович, А. Гримальдо) 14
11 Виктор Винисиус Витинью 63′
75 Тимур Жамалетдинов 71′
Составы
Бруну Варела 30
62′ Андре Алмейда 34
Андерсон Луис Луизау (к) 4
Эдуардо Сальвио 18
Андрия Живкович 17
Филипе Аугусту 6
Луиш Мигел Пиззи 21
80′ Харис Сеферович 14
77′ Алехандро Гримальдо 3
Габриэл Барбоза 11
89′ Лисандро Лопес 2
Рафа Силва 27
69′ Жонас 10
Рауль Хименес 9
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин
6 Алексей Березуцкий
24 Василий Березуцкий
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников
11 Виктор Винисиус Витинью
3 Понтус Вернблум 75′
10 Алан Дзагоев 77′ 74′
66 Бибрас Натхо
17 Александр Головин 87′ 43′
89 Константин Кучаев
99 Аарон Самуэль Оланаре 67′
75 Тимур Жамалетдинов
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
24 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 4
7 Фолы 14
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Боковой судья Хуан Карлос Юсте Хименес (Испания)
Боковой судья Роберто Алонсо (Испания)
Боковой судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Боковой судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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