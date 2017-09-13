Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30987277/
13 сентября 2017, 9:07 | Футбол: Еврокубки | Onedivision.ru

Александр Бубнов: Теперь шансы ЦСКА на выход из группы сильно возросли

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что после победы над «Бенфикой» (2:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов у ЦСКА заметно выросли шансы на выход из группы.

Болельщик на матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2017/18 между ФК Бенфика (Португалия Лиссабон) и ПФК ЦСКА (Россия Москва). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

«Теперь шансы ЦСКА на выход из группы сильно возросли. “Базель” проиграл “МЮ” и в следующем матче отнимет или лишится очков с “Бенфикой”, что в любом случае на руку армейцам. И тех, и других им реально одолеть дома, поэтому многое будет зависеть от матча в Швейцарии. К тому же в родных стенах с английским грандом ЦСКА также может зацепиться за очки», — сказал он.

12.09.2017 21:45 Групповой турнир: Группа A Estadio da Luz
Бенфика 1:2 ЦСКА
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Витория Руй Виктор Гончаренко
Голы
50′ Харис Сеферович (А. Живкович, А. Гримальдо) 14
11 Виктор Винисиус Витинью 63′
75 Тимур Жамалетдинов 71′
Составы
Бруну Варела 30
62′ Андре Алмейда 34
Андерсон Луис Луизау (к) 4
Эдуардо Сальвио 18
Андрия Живкович 17
Филипе Аугусту 6
Луиш Мигел Пиззи 21
80′ Харис Сеферович 14
77′ Алехандро Гримальдо 3
Габриэл Барбоза 11
89′ Лисандро Лопес 2
Рафа Силва 27
70′ Жонас 10
Рауль Хименес 9
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин
6 Алексей Березуцкий
24 Василий Березуцкий
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников
11 Виктор Винисиус Витинью
3 Понтус Вернблум 75′
10 Алан Дзагоев 77′ 73′
66 Бибрас Натхо
17 Александр Головин 87′ 43′
89 Константин Кучаев
99 Аарон Самуэль Оланаре 67′
75 Тимур Жамалетдинов
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
24 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 4
7 Фолы 14
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Боковой судья Хуан Карлос Юсте Хименес (Испания)
Боковой судья Роберто Алонсо (Испания)
Боковой судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Боковой судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Бенфика
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
12 Сентября

Дмитрий Смирнов: Успехи ЛФЛ не дают покоя чиновникам, но нас это не пугает

Футбол - это вам не регби

Игра от ножа