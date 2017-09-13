Александр Бубнов: Теперь шансы ЦСКА на выход из группы сильно возросли
Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что после победы над «Бенфикой» (2:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов у ЦСКА заметно выросли шансы на выход из группы.
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«Теперь шансы ЦСКА на выход из группы сильно возросли. “Базель” проиграл “МЮ” и в следующем матче отнимет или лишится очков с “Бенфикой”, что в любом случае на руку армейцам. И тех, и других им реально одолеть дома, поэтому многое будет зависеть от матча в Швейцарии. К тому же в родных стенах с английским грандом ЦСКА также может зацепиться за очки», — сказал он.
Главные тренеры
|Витория Руй
|Виктор Гончаренко
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|24
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|7
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
|Боковой судья
|Хуан Карлос Юсте Хименес (Испания)
|Боковой судья
|Роберто Алонсо (Испания)
|Боковой судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
|Боковой судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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