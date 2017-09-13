Александр Бубнов: Теперь шансы ЦСКА на выход из группы сильно возросли

«Теперь шансы ЦСКА на выход из группы сильно возросли. “Базель” проиграл “МЮ” и в следующем матче отнимет или лишится очков с “Бенфикой”, что в любом случае на руку армейцам. И тех, и других им реально одолеть дома, поэтому многое будет зависеть от матча в Швейцарии. К тому же в родных стенах с английским грандом ЦСКА также может зацепиться за очки», — сказал он.