Полузащитник ПФК ЦСКА Головин избежал травмы в матче ЛЧ с «Бенфикой»

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Встреча первого тура в рамках группы А, прошедшая во вторник в Лиссабоне, завершилась волевой победой армейцев со счетом 2:1.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа A, 12.09.2017, 21:45 1:2 Бенфика ЦСКА

Головин отыграл 87 минут и был заменен на Константина Кучаева. Поле полузащитник покидал хромая.

«У Головина ничего серьёзного, ногу свело просто», — сказал источник.

В следующем туре ЦСКА 27 сентября примет английский «Манчестер Юнайтед».