Полузащитник ПФК ЦСКА Головин избежал травмы в матче ЛЧ с «Бенфикой»
МОСКВА, 13 сен —
Р-Спорт. Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин избежал травмы в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов против португальской «Бенфики», сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
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Встреча первого тура в рамках группы А, прошедшая во вторник в Лиссабоне, завершилась волевой победой армейцев со счетом 2:1.
Головин отыграл 87 минут и был заменен на Константина Кучаева. Поле полузащитник покидал хромая.
«У Головина ничего серьёзного, ногу свело просто», — сказал источник.
В следующем туре ЦСКА 27 сентября примет английский «Манчестер Юнайтед».
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