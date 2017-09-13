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13 сентября 2017, 8:28 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Полузащитник ПФК ЦСКА Головин избежал травмы в матче ЛЧ с «Бенфикой»

МОСКВА, 13 сен — Р-Спорт. Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин избежал травмы в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов против португальской «Бенфики», сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

<em>МОСКВА 13 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Полузащитник московского ЦСКА Александр <span class=error>Головин</span> избежал травмы в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов против португальской <span class=error>Бенфики</span> сообщил Р-Спорт источник знакомый с ситуацией. Увеличить
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© РИА "Новости"

Встреча первого тура в рамках группы А, прошедшая во вторник в Лиссабоне, завершилась волевой победой армейцев со счетом 2:1.

Головин отыграл 87 минут и был заменен на Константина Кучаева. Поле полузащитник покидал хромая.

«У Головина ничего серьёзного, ногу свело просто», — сказал источник.

В следующем туре ЦСКА 27 сентября примет английский «Манчестер Юнайтед».

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