Голкипер ЦСКА Акинфеев пропустил в 40-м подряд матче группового этапа Лиги чемпионов
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил в 40-м подряд матче группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Евроспорт».
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Акинфеев не сохранил ворота сухими в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики». На 50-й минуте забил Харис Сеферович. Ранее Акинфеев прервал серию, но только в квалификации Лиги чемпионов. В группе голкипер пропустил в 40-м матче подряд.
Стоит отметить, что в последний раз Акинфеев отыграл на ноль в группе Лиге чемпионов 1 ноября 2006 года в матче против «Арсенала». Обновить рекорд 31-летний голкипер сможет уже 27 сентября — в Москву прибудет английский «Манчестер Юнайтед».
Напомним, что футболисты московского ЦСКА в Лиссабоне обыграли португальскую «Бенфику» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18. Встреча группы А завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев, в составе которых отличились Витиньо (63-я минута, с пенальти) и Тимур Жамалетдинов (71). У «Бенфики» гол забил Харис Сеферович (50).
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