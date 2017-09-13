Голкипер ЦСКА Акинфеев пропустил в 40-м подряд матче группового этапа Лиги чемпионов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Акинфеев не сохранил ворота сухими в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики». На 50-й минуте забил Харис Сеферович. Ранее Акинфеев прервал серию, но только в квалификации Лиги чемпионов. В группе голкипер пропустил в 40-м матче подряд.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа A, 12.09.2017, 21:45 1:2 Бенфика ЦСКА

Стоит отметить, что в последний раз Акинфеев отыграл на ноль в группе Лиге чемпионов 1 ноября 2006 года в матче против «Арсенала». Обновить рекорд 31-летний голкипер сможет уже 27 сентября — в Москву прибудет английский «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что футболисты московского ЦСКА в Лиссабоне обыграли португальскую «Бенфику» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18. Встреча группы А завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев, в составе которых отличились Витиньо (63-я минута, с пенальти) и Тимур Жамалетдинов (71). У «Бенфики» гол забил Харис Сеферович (50).