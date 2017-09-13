Моуринью предположил, что игрок МЮ Погба пропустит несколько недель из-за травмы

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«МЮ» во вторник в Манчестере в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов нового сезона добился крупной победы над швейцарским «Базелем» — 3:0. Вышедший в стартовом составе Погба покинул поле на 19-й минуте.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа A, 12.09.2017, 21:45 3:0 Манчестер Юнайтед Базель

«Я не знаю степени повреждения, просто по своему опыту могу сказать, что это мышечная травма. Как правило, подобные травмы оставляют вас без игры на несколько недель, я так думаю», — заявил Моуринью, слова которого приводит официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» является соперником московского ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов. Российский клуб сыграет с манкунианцами в Москве во втором туре 27 сентября.