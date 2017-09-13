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13 сентября 2017, 8:24 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Моуринью предположил, что игрок МЮ Погба пропустит несколько недель из-за травмы

МОСКВА, 13 сен — Р-Спорт. Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью предположил, что получивший повреждение в матче Лиги чемпионов полузащитник Поль Погба выбыл из строя на несколько недель из-за мышечной травмы.

<em>МОСКВА 13 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Главный тренер английского футбольного клуба Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> предположил что получивший повреждение в матче Лиги чемпионов полузащитник Поль <span class=error>Погба</span> выбыл из строя на несколько недель <nobr>из-за </nobr>мышечной травмы. Увеличить
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«МЮ» во вторник в Манчестере в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов нового сезона добился крупной победы над швейцарским «Базелем» — 3:0. Вышедший в стартовом составе Погба покинул поле на 19-й минуте.

«Я не знаю степени повреждения, просто по своему опыту могу сказать, что это мышечная травма. Как правило, подобные травмы оставляют вас без игры на несколько недель, я так думаю», — заявил Моуринью, слова которого приводит официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» является соперником московского ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов. Российский клуб сыграет с манкунианцами в Москве во втором туре 27 сентября.

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