Вальверде: Победа над «Юве» ценна с позиции турнирного положения в группе ЛЧ
МОСКВА, 13 сен —
Р-Спорт. Победа над итальянским «Ювентусом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов ценна для «Барселоны» с точки зрения турнирного положения в группе, заявил главный тренер испанского футбольного клуба Эрнесто Вальверде.
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Во вторник «Барселона» на «Камп Ноу» разгромила «Ювентус» со счетом 3:0.
«Эта победа действительно ценна, особенно с точки зрения турнирного положения в группе. Мы обыграли финалистов прошлого сезона, не пропустив ни одного гола и забив три. Мы хорошо играли, и в первом тайме мы создали сопернику проблемы. Момент, когда счет стал 1:0 перед перерывом, был решающим», — сказал Вальверде, которого цитирует Football Italia.
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