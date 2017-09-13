Вальверде: Победа над «Юве» ценна с позиции турнирного положения в группе ЛЧ

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Во вторник «Барселона» на «Камп Ноу» разгромила «Ювентус» со счетом 3:0.

«Эта победа действительно ценна, особенно с точки зрения турнирного положения в группе. Мы обыграли финалистов прошлого сезона, не пропустив ни одного гола и забив три. Мы хорошо играли, и в первом тайме мы создали сопернику проблемы. Момент, когда счет стал 1:0 перед перерывом, был решающим», — сказал Вальверде, которого цитирует Football Italia.