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13 сентября 2017, 8:22 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Вальверде: Победа над «Юве» ценна с позиции турнирного положения в группе ЛЧ

МОСКВА, 13 сен — Р-Спорт. Победа над итальянским «Ювентусом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов ценна для «Барселоны» с точки зрения турнирного положения в группе, заявил главный тренер испанского футбольного клуба Эрнесто Вальверде.

<em>МОСКВА 13 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Победа над итальянским <span class=error>Ювентусом</span> в первом туре группового этапа Лиги чемпионов ценна для Барселоны с точки зрения турнирного положения в группе заявил главный тренер испанского футбольного клуба <span class=error>Эрнесто</span> <span class=error>Вальверде</span>. Увеличить
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Во вторник «Барселона» на «Камп Ноу» разгромила «Ювентус» со счетом 3:0.

«Эта победа действительно ценна, особенно с точки зрения турнирного положения в группе. Мы обыграли финалистов прошлого сезона, не пропустив ни одного гола и забив три. Мы хорошо играли, и в первом тайме мы создали сопернику проблемы. Момент, когда счет стал 1:0 перед перерывом, был решающим», — сказал Вальверде, которого цитирует Football Italia.

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