Моуринью: Хорошо, что МЮ закончит групповой этап ЛЧ домашним матчем с ПФК ЦСКА
МОСКВА, 13 сен —
Р-Спорт. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, оценивая перспективы футбольного клуба по выходу из группы Лиги чемпионов, заявил, что будет хорошо закончить данный этап соревнования домашним матчем против московского ЦСКА.
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«МЮ» во вторник в Манчестере в рамках первого тура группового этапа турнира добился крупной победы над швейцарским «Базелем» — 3:0. Согласно расписанию далее английский клуб проведет два матча на выезде — против ЦСКА и лиссабонской «Бенфики», затем примет португальский клуб дома, сыграет в гостях с «Базелем», а завершит групповой этап Лиги чемпионов в Манчестере игрой против армейцев.
«Начать групповой этап с трех очков, добытых дома, и иметь шанс закончить его также на своем стадионе игрой с ЦСКА, думаю, это хорошо, — приводит слова Моуринью официальный сайт “МЮ”. — Потому что если в последнем туре еще будет
«В середине группового этапа нас ждут три выездные игры, и они крайне важны — нам нужно набрать очки в этих матчах», — добавил он.
Встреча второго тура Лиги чемпионов ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» состоится в Москве 27 сентября.
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