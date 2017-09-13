Моуринью: Хорошо, что МЮ закончит групповой этап ЛЧ домашним матчем с ПФК ЦСКА

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«МЮ» во вторник в Манчестере в рамках первого тура группового этапа турнира добился крупной победы над швейцарским «Базелем» — 3:0. Согласно расписанию далее английский клуб проведет два матча на выезде — против ЦСКА и лиссабонской «Бенфики», затем примет португальский клуб дома, сыграет в гостях с «Базелем», а завершит групповой этап Лиги чемпионов в Манчестере игрой против армейцев.

«Начать групповой этап с трех очков, добытых дома, и иметь шанс закончить его также на своем стадионе игрой с ЦСКА, думаю, это хорошо, — приводит слова Моуринью официальный сайт “МЮ”. — Потому что если в последнем туре еще будет что-то решаться, лучше проводить игру дома, а не на выезде».

«В середине группового этапа нас ждут три выездные игры, и они крайне важны — нам нужно набрать очки в этих матчах», — добавил он.

Встреча второго тура Лиги чемпионов ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» состоится в Москве 27 сентября.