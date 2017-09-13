Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30985953/
13 сентября 2017, 8:21 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Моуринью: Хорошо, что МЮ закончит групповой этап ЛЧ домашним матчем с ПФК ЦСКА

МОСКВА, 13 сен — Р-Спорт. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, оценивая перспективы футбольного клуба по выходу из группы Лиги чемпионов, заявил, что будет хорошо закончить данный этап соревнования домашним матчем против московского ЦСКА.

<em>МОСКВА 13 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Главный тренер Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> оценивая перспективы футбольного клуба по выходу из группы Лиги чемпионов заявил что будет хорошо закончить данный этап соревнования домашним матчем против московского ЦСКА. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«МЮ» во вторник в Манчестере в рамках первого тура группового этапа турнира добился крупной победы над швейцарским «Базелем» — 3:0. Согласно расписанию далее английский клуб проведет два матча на выезде — против ЦСКА и лиссабонской «Бенфики», затем примет португальский клуб дома, сыграет в гостях с «Базелем», а завершит групповой этап Лиги чемпионов в Манчестере игрой против армейцев.

«Начать групповой этап с трех очков, добытых дома, и иметь шанс закончить его также на своем стадионе игрой с ЦСКА, думаю, это хорошо, — приводит слова Моуринью официальный сайт “МЮ”. — Потому что если в последнем туре еще будет что-то решаться, лучше проводить игру дома, а не на выезде».

«В середине группового этапа нас ждут три выездные игры, и они крайне важны — нам нужно набрать очки в этих матчах», — добавил он.

Встреча второго тура Лиги чемпионов ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» состоится в Москве 27 сентября.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Полузащитник ПФК ЦСКА Головин избежал травмы в матче ЛЧ с «Бенфикой»

Полузащитник ПФК ЦСКА Головин избежал травмы в матче ЛЧ с «Бенфикой»

МОСКВА, 13 сен — Р-Спорт. Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин избежал травмы в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов против португальской «Бенфики», сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
Еще 7 новостей  Все новости
12 сентября

Липницкая рассказала о своей анорексии и «фейковом» отце

Горячий оракул: лучшие ягодицы Бразилии предскажут результаты ЧМ-2018

Свадьба гимнастки Мамун и пловца Сухорукова. Фото