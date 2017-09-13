Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл «Бенфику» в матче футбольной Лиги чемпионов

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Этот результат будет вписан в еврокубковую историю клуба. Ранее ЦСКА ни разу не начинал групповой этап Лиги чемпионов с победы — четырежды (2004, 2006, 2011, 2016) московский клуб сыграл вничью в первом матче группы и шесть раз проиграл (1992, 2007, 2009, 2013, 2014, 2015). По словам главного тренер ЦСКА Виктора Гончаренко, команду не надо было специально настраивать на этот матч, все понимали его значение.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа A, 12.09.2017, 21:45 1:2 Бенфика ЦСКА

Кроме того, тренер отметил настрой своих подопечных. ЦСКА первым пропустил — на 50-й минуте встречи гол забил нападающий Харис Сеферович, однако уже через 13 минут армейцы смогли отыграться, а еще через восемь — выйти вперед. Сравнял счет бразилец Витиньо, а победу московскому клубу принес Тимур Жамалетдинов.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес, отвечая на вопрос, стал ли для него неожиданностью такой результат, заявил, что команда приезжала в Лиссабон именно за победой. Хотя, по его словам, футболисты понимали, что добиться положительного результата будет очень сложно.

Жамалетдинов забил во втором матче подряд

Главным героем матча стал 20-летний Жамалетдинов, забивший победный гол на 71-й минуте встречи. Это о Жамалетдинове Гончаренко накануне матча говорил, что тому рано выходить в стартовом составе в матче Лиги чемпионов, однако пока форвард доказывает свой класс. Жамалетдинов стал третьим футболистом ЦСКА, забивавшим в своем первом матче главного еврокубка. Ранее это удавалось сделать только Алану Дзагоеву (2009 год, немецкому «Вольфсбургу») и Понтусу Вернблуму (2012, испанскому «Реалу»).

В нападении у ЦСКА с первых минут вышел Аарон Оланаре, а Жамалетдинов заменил его по воле случая — на 67-й минуте нигериец получил травму и покинул поле на электрокаре. На послематчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА отметил, что и без того собирался выпускать молодого футболиста на поле. Позже Гончаренко подчеркнул, что замена оказалась удачной.

Жамалетдинов забил во втором матче подряд, 8 сентября он отличился в игре девятого тура чемпионата России с пермским «Амкаром», тогда гол также оказался победным. Фернандес в разговоре с журналистами отметил, что Жамалетдинов много тренируется, поэтому появляется результат в виде забитых мячей.

Судейские решения

Значимой фигурой на поле стал испанский арбитр Альберто Ундиано Мальенко. По мнению португальских экспертов и болельщиков, он отработал встречу некачественно, поскольку якобы неверно назначил пенальти в пользу ЦСКА, а также не поставил 11-метровый удар в ворота армейцев в одном из эпизодов.

Несмотря на открытую критику судьи со стороны болельщиков, главный тренер «Бенфики» Руй Витория на послематчевой пресс-конференции старался быть сдержанным, хотя и заявил, что результат встречи не совсем справедлив. Он сказал, что «в некоторые моменты матча был в шоке», очевидно, имея в виду судейство.

В целом игрой своей команды Витория остался доволен. По его словам, если «Бенфике» удастся сохранить качество игры, то ей по силам добиться побед в остальных пяти встречах группового этапа Лиги чемпионов.

В параллельном матче группы А английский «Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил швейцарский «Базель» со счетом 3:0. В следующем матче 27 сентября ЦСКА примет манкунианцев, а «Бенфика» на выезде сыграет против «Базеля».