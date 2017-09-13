«Спал на полу, а йогурт видел только по телевизору». Удивительная история лидера «Марибора»

ПЕЧЕНЬЕ НА ЗАВТРАК, ОБЕД И УЖИН

Маркос родился в бедном районе Порту-Алегри. В крохотной комнатке ютились пятеро: отец, мать, Маркос и два его старших брата. Спать приходилось на полу — кроватей попросту не было. А тоненькая занавеска служила и шторой, и дверью. Сейчас лучший игрок «Марибора» вспоминает прошлое со слезами на глазах — настолько все казалось беспросветным.

Отец Маркоса работал в «Интернасионале» и делал все возможное, чтобы увлечение сына футболом стало профессией.

«В Бразилии все дети играют на улице, — рассказывал Маркос. — Я даже спал с мячом, который подарил мне отец. А в “Интернасионале” папе выдали для меня еще и бутсы. Это было настоящее счастье! А в девять лет меня приняли в команду. Часто хотелось кушать, но денег не хватало. Конечно, мама готовила печенье. Пусть мало, но это был мой завтрак, обед, и ужин. Деньги, которые отец давал на автобус, я не тратил. Добирался до тренировочного поля пешком, зато на сэкономленные покупал хот-дог. Но все равно часто хотелось есть. Когда становилось совсем плохо, выпрашивал у матери что-нибудь съестное. Но она лишь пожимала плечами — кроме пары помидоров, предложить ничего не могла. Зато когда я стал зарабатывать первые деньги в команде, наш рацион изменился. По воскресеньям мы даже ели мясо и пили колу! Сейчас я понимаю, как сложно было моим родителям растить трех прожорливых сорванцов в бедном Порту-Алегри. Никакой обиды на них не было и нет».

РОНАЛДИНЬЮ КАК ПРИМЕР

В тринадцать лет Маркос заинтересовал «Гремиу» — принципиальнейшего соперника «Интернасионала». И Таварес решился на переход — родителям нужны были деньги, чтобы построить новый большой дом. Казалось, теперь жизнь наладится и семья Маркоса вырвется из бедности. Но в «Интернасионале» решили иначе. Клуб уволил Тавареса-старшего, за то, что отпустил талантливого сына в другую команду. После этого отец Маркоса долгое время не мог найти работу.

Но теперь 13-летний мальчик не имел права расслабиться — чтобы кормить семью, нужно было показывать в «Гремиу» максимум. И уже в четырнадцать Маркос получил первый вызов в юношескую сборную. Во взрослой команде тогда выступали его кумиры Роналдо и Роналдинью — с ним Маркос иногда пересекался в «Гремиу».

«Раньше мы с Роналдинью общались, но теперь у каждого своя жизнь. Я хорошо помню одну историю. Когда он уходил в “ПСЖ”, вся команда выглядела подавленной. Ребята были разочарованы потерей главной звезды. Но Роналдинью подошел к каждому футболисту и попросил не переживать. Он считал, что я должен занять его место».

Но вскоре желание быть лучшим у Маркоса отпало — по мере взросления парня спорт отошел на второй план.

«К сожалению, в Роналдинью меня вдохновляли не футбольные навыки, а его ночная жизнь. После его ухода из “Гремиу” я пошел по кривой дорожке: алкоголь, девушки, дискотеки… Мне было 17, справиться со звездной жизнью не получилось. У меня тогда было много друзей. Одни курили траву, другие принимали кокаин, кто-то занимался грабежами. Я страшно хотел к ним присоединиться, но парни сами меня останавливали. Говорили: “Ты что?! Ты же футболист!”. Сейчас одна половина этих ребят в тюрьме, а вторая — умерла. И я мог быть на их месте. Бог уберег».

МАЛАЙЗИЯ И АПОЭЛ

«Все изменилось, когда я познакомился со своей женой. Мне было восемнадцать, когда нас познакомил общий друг. Это любовь с первого взгляда. Я сразу понял, что именно она станет моей женой. Летиция старше меня, она показала мне другую жизнь — направила на правильный путь. В то же время я познакомился с Библией, и моя жизнь полностью изменилась».

Вскоре Маркос дебютировал в «Гремиу», хотя особым доверием не пользовался — тренеры видели в нем не столько талантливого футболиста, сколько малолетнего гуляку. Доказывать свою состоятельность юноше пришлось в Малайзии, где он сходу стал лучшим бомбардиром команды. Правда, привыкнуть к азиатскому образу жизни футболист смог не сразу.

«В Малайзии пришлось тяжело. В 19 лет я не знал ни слова по-английски. Просто не мог объяснить, что хочу на завтрак. Азиатскую еду не ел — она невероятно острая. Пробуешь ложку пряностей, а потом нужно запивать это литром колы. За первую неделю в Азии я похудел на четыре килограмма. Были и другие проблемы — в мусульманской Малайзии не продавали алкоголь, не было вечеринок. Это меня угнетало. Оставалось только сидеть дома да читать Библию. Но через неделю приехала моя жена и все наладилось».

Через год Макрос вернулся в Бразилию. Правда, на родине пробиться в состав не получилось, зато появился вариант в Европе. Кипрский АПОЭЛ решился пригласить Маркоса к себе и, как казалось поначалу, не прогадал. Маркос в пяти матчах Кубка Кипра четырежды отличился, но дальше ему пришлось уйти. Нет, адаптация к Кипру или образ жизни Маркоса ни при чем. Дело в другом.

«После завершения еврокубковой квалификации в заявке команды не осталось места под иностранцев — было шестеро бразильцев. Пришлось искать любую возможность не пропустить сезон. И меня познакомили с Златко Заховичем — спортивным директором “Марибора”. Думал, что приеду в Словению буквально на полгода, но жизнь сложилась иначе. Теперь пятеро моих детей говорят между собой на словенском языке».

СЛОВЕНСКИЙ ПЕРИОД

«Когда только приехал в Словению, помню, удивился — как же тут холодно. Это было в январе — даже не знал, куда бежать от этого мороза. Но через год уже был лучше подготовлен к зиме: две пары перчаток, шапка, тёплые штаны — и никаких проблем с холодом. Сейчас катаюсь на санках с детьми — хотел бы и на лыжах, но нельзя. Руководство клуба запрещает. Слишком опасно. Вообще, мои дети счастливы в Мариборе — они привыкли к погоде, у них есть все, чего в моем детстве не было. Я мог видеть йогурты только по телевизору, а мои дети едят их на завтрак каждый день».

«В “Мариборе” у меня была одна мечта — попробовать свои силы в Лиге чемпионов. В сезоне 2014/15 она исполнилась — мы попали в группу к “Челси”, “Шальке” и “Спортингу”, и набрали три очка», — продолжает Маркос.

В юношеском возрасте бразилец серьезно увлекся теологией. В каждом матче «Марибора» под игровую майку он надевает футболку с надписью: «Вера в бога — истинный путь» или «Иисус любит тебя». Также Таварес — директор словенского представительства Международного христианского посольства в Иерусалиме.

«Вместе с женой мы основали Международное общество Кайрос, в котором состоит около пятидесяти человек. По пятницам сами проводим литургию. А также мы помогаем нуждающимся: тем людям, у которых нет одежды и пищи, детям из детских домов, организуем уроки английского языка в тюрьмах по понедельникам. Именно так я хочу поблагодарить Словению за все то, что у меня есть. Ведь эта страна стала для меня домом и исполнила мою мечту», — говорит бразилец.

Благодаря четырем голам Маркоса Тавареса в квалификации, 13 сентября «Марибор» матчем со «Спартаком» во второй раз в истории клуба стартует в в групповом турнире Лиги чемпионов.