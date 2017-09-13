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13 сентября 2017, 9:09 | Футбол: Еврокубки | Газета.Ру

Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Московский ЦСКА на выезде одержал победу над «Бенфикой» (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов, передает RT.

Болельщик на матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2017/18 между ФК Бенфика (Португалия Лиссабон) и ПФК ЦСКА (Россия Москва). Увеличить
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© РИА "Новости"

Этот успех помог России увеличить отрыв от Португалии и приблизиться к Франции в таблице коэффициентов УЕФА.

Победа армейцев принесла в российскую копилку 0,4 балла. Другая португальская команда «Спортинг» в гостях одолела греческий «Олимпиакос» (3:2) и принесла своей стране 0,334 балла.

Россия (44,582 балла) занимает шестую позицию в таблице коэффициентов, Португалия (41,082 балла) — седьмая. У Франции, идущей на пятой позиции, в активе 47,415 балла.

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