Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

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Этот успех помог России увеличить отрыв от Португалии и приблизиться к Франции в таблице коэффициентов УЕФА.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа A, 12.09.2017, 21:45 1:2 Бенфика ЦСКА

Победа армейцев принесла в российскую копилку 0,4 балла. Другая португальская команда «Спортинг» в гостях одолела греческий «Олимпиакос» (3:2) и принесла своей стране 0,334 балла.

Россия (44,582 балла) занимает шестую позицию в таблице коэффициентов, Португалия (41,082 балла) — седьмая. У Франции, идущей на пятой позиции, в активе 47,415 балла.