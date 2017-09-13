Златко Захович: Ставлю «Спартак» в один ряд с «Ливерпулем»
Один из сильнейших футболистов в истории Словении, а сейчас спортивный директор «Марибора», в эксклюзивном интервью рассказал об ожиданиях от стартовой встречи своей команды в Лиге чемпионов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«СЫН В СРЕДУ НЕ СЫГРАЕТ»
— У нас очень хорошая группа, — начал Захович. — Я был очень рад жеребьевке, ведь к нам, в Марибор, приедут клубы с большими именами — «Ливерпуль», «Севилья», «Спартак»… Мы получим удовольствие от игры, болельщики — от просмотра матчей.
— В групповых турнирах «Марибор» всегда занимал четвертые места. Сейчас цель — третье?
— Нет, почему? Я не сторонник того, чтобы ставить
— Но вы считаете «Спартак» основным конкурентом?
— Ни в коем случае! Это
— А вы можете. Три года назад «Марибор» едва не обыграл «Челси» дома. Сейчас стали еще сильнее?
— С одной стороны, с тех пор сохранили многих футболистов, но команда не может стоять на месте. Да и сами игроки изменились за это время. Конечно, тогда мы набрали три очка в группе и сейчас хотим добиться большего. Надеюсь, «Марибор» действительно стал сильнее, и все поймут это по результатам.
— В чем ваша сила?
— (Смеется.) Я вам не скажу! Вообще не буду говорить о «Мариборе», потому что любая информация от меня — это подсказка главному тренеру «Спартака».
— Хорошо. Тогда хотя бы пару слов о главной звезде — вашем 21-летнем сыне.
— Это имело бы смысл, если бы Лука мог в среду выйти на поле. Но недавно он получил травму,
— У него пока не складывается зарубежная карьера, как у вас — он как раз вернулся из «Херенвена». Можете представить его в российской
— Почему нет? У вас все есть: сильные клубы, отличная инфраструктура… Но предложений мы не получали.
«НАДЕЮСЬ, ПОВТОРИМ 2009-Й»
— Раз вы не хотите говорить о «Мариборе», тогда еще несколько вопросов о «Спартаке». Это сильнейший клуб России на сегодня?
— Знаю, что москвичи не очень хорошо стартовали в новом сезоне, но он все равно остаются большим клубом. Да, в последние десять лет в Лиге чемпионов чаще выступали «Зенит» с ЦСКА, но исторически «Спартак» — сильнее всех в вашей стране.
— Кого из игроков выделите?
— Дайте подумать… Не могу похвастаться обширными знаниями о вашем футболе, но знаю, что в «Спартаке» играет и забивает Луиз Адриану. С ним нужно быть осторожным.
— О Массимо Каррере наслышаны?
— Это грамотный тренер. Как и все итальянские специалисты, он умеет организовывать команды, ставить оборонительную игру. «Спартак» — не исключение.
— Четыре года назад «Марибор» дома уступил «Рубину» со счетом 2:5. Не боитесь повторения?
— Тогда потерпели поражение по одной причине — это футбол. Но сейчас нас ждет совершенно другая игра и другая команда. Мы уверены, что можем взять три очка.
— Стадион «Людски Врт» пугает российских болельщиков с 2009 года…
— (Перебивает.) Да, я понимаю, о чем вы! Ту игру с Россией невозможно забыть, ведь для Словении она значила очень многое. Вы наверняка еще тогда заметили, как наши фанаты умеют поддерживать своих футболистов, и на матчах «Марибора» гостям тоже тяжело. Надеюсь, в среду повторим тот успех.
— Ваш прогноз?
— Мы уважаем «Спартак». Знаем, что он силен. И я буду рад даже победе со счетом 0,5:0.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter