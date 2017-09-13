Златко Захович: Ставлю «Спартак» в один ряд с «Ливерпулем»

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«СЫН В СРЕДУ НЕ СЫГРАЕТ»

— У нас очень хорошая группа, — начал Захович. — Я был очень рад жеребьевке, ведь к нам, в Марибор, приедут клубы с большими именами — «Ливерпуль», «Севилья», «Спартак»… Мы получим удовольствие от игры, болельщики — от просмотра матчей.

— В групповых турнирах «Марибор» всегда занимал четвертые места. Сейчас цель — третье?

— Нет, почему? Я не сторонник того, чтобы ставить какие-то задачи еще до старта. На сегодня могу сказать лишь о том, что мы хотим набрать три очка в матче со «Спартаком». Дальше — посмотрим. Надо двигаться от игре к игре, а не забивать голову мыслями обо всех встречах сразу.

— Но вы считаете «Спартак» основным конкурентом?

— Ни в коем случае! Это очень-очень хорошая команда с отличными игроками и фанатами. Ставлю «Спартак» в один ряд с «Севильей» и «Ливерпулем». Это «Марибор» по некоторым показателям уступает остальным. Но мы, хотя и маленький, но амбициозный клуб. И очень постараемся победить!

— А вы можете. Три года назад «Марибор» едва не обыграл «Челси» дома. Сейчас стали еще сильнее?

— С одной стороны, с тех пор сохранили многих футболистов, но команда не может стоять на месте. Да и сами игроки изменились за это время. Конечно, тогда мы набрали три очка в группе и сейчас хотим добиться большего. Надеюсь, «Марибор» действительно стал сильнее, и все поймут это по результатам.

— В чем ваша сила?

— (Смеется.) Я вам не скажу! Вообще не буду говорить о «Мариборе», потому что любая информация от меня — это подсказка главному тренеру «Спартака».

— Хорошо. Тогда хотя бы пару слов о главной звезде — вашем 21-летнем сыне.

— Это имело бы смысл, если бы Лука мог в среду выйти на поле. Но недавно он получил травму, из-за которой пропустит игры как со «Спартаком», так и с «Севильей». Рассчитываю, что к матчам с «Ливерпулем» Лука будет в порядке.

— У него пока не складывается зарубежная карьера, как у вас — он как раз вернулся из «Херенвена». Можете представить его в российской премьер-лиге?

— Почему нет? У вас все есть: сильные клубы, отличная инфраструктура… Но предложений мы не получали.

«НАДЕЮСЬ, ПОВТОРИМ 2009-Й»

— Раз вы не хотите говорить о «Мариборе», тогда еще несколько вопросов о «Спартаке». Это сильнейший клуб России на сегодня?

— Знаю, что москвичи не очень хорошо стартовали в новом сезоне, но он все равно остаются большим клубом. Да, в последние десять лет в Лиге чемпионов чаще выступали «Зенит» с ЦСКА, но исторически «Спартак» — сильнее всех в вашей стране.

— Кого из игроков выделите?

— Дайте подумать… Не могу похвастаться обширными знаниями о вашем футболе, но знаю, что в «Спартаке» играет и забивает Луиз Адриану. С ним нужно быть осторожным.

— О Массимо Каррере наслышаны?

— Это грамотный тренер. Как и все итальянские специалисты, он умеет организовывать команды, ставить оборонительную игру. «Спартак» — не исключение.

— Четыре года назад «Марибор» дома уступил «Рубину» со счетом 2:5. Не боитесь повторения?

— Тогда потерпели поражение по одной причине — это футбол. Но сейчас нас ждет совершенно другая игра и другая команда. Мы уверены, что можем взять три очка.

— Стадион «Людски Врт» пугает российских болельщиков с 2009 года…

— (Перебивает.) Да, я понимаю, о чем вы! Ту игру с Россией невозможно забыть, ведь для Словении она значила очень многое. Вы наверняка еще тогда заметили, как наши фанаты умеют поддерживать своих футболистов, и на матчах «Марибора» гостям тоже тяжело. Надеюсь, в среду повторим тот успех.

— Ваш прогноз?

— Мы уважаем «Спартак». Знаем, что он силен. И я буду рад даже победе со счетом 0,5:0.