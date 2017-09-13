Футболист «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд забивал в дебютной игре в шести турнирах

Во вторник 19-летний форвард забил в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов в домашней встрече со швейцарским «Базелем» (3:0).

Ранее Рэшфорду удалось отличиться в дебютных играх за «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии, Кубке английской лиги и Лиге Европы. Кроме того, Рэшфорд отметился голами в своих первых играх за молодежную сборную Англии и взрослую команду.

При этом Рэшфорд является самым молодым футболистом сборной Англии, забившим гол в дебютном матче за национальную команду. Форвард отличился 27 мая 2016 года на 3-й минуте товарищеской игры против сборной Австралии. На тот момент нападающему было 18 лет и 209 дней. Предыдущее достижение принадлежало Томми Лоутону, который отличился в дебютном матче за сборную 22 октября 1938 года в возрасте 19 лет и 16 дней.