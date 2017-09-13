Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30985747/
13 сентября 2017, 1:18 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Футболист «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд забивал в дебютной игре в шести турнирах

ТАСС, 13 сентября. Лига чемпионов стала для нападающего английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда шестым турниром, в котором ему удалось отличиться в дебютной игре.

Во вторник 19-летний форвард забил в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов в домашней встрече со швейцарским «Базелем» (3:0).

Ранее Рэшфорду удалось отличиться в дебютных играх за «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии, Кубке английской лиги и Лиге Европы. Кроме того, Рэшфорд отметился голами в своих первых играх за молодежную сборную Англии и взрослую команду.

При этом Рэшфорд является самым молодым футболистом сборной Англии, забившим гол в дебютном матче за национальную команду. Форвард отличился 27 мая 2016 года на 3-й минуте товарищеской игры против сборной Австралии. На тот момент нападающему было 18 лет и 209 дней. Предыдущее достижение принадлежало Томми Лоутону, который отличился в дебютном матче за сборную 22 октября 1938 года в возрасте 19 лет и 16 дней.

12.09.2017 21:45 Групповой турнир: Группа A Old Trafford
Манчестер Юнайтед 3:0 Базель
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Жозе Моуринью Рафаэль Вики
Голы
35′ Маруан Феллаини (Э. Янг) 27
53′ Ромелу Лукаку (Д. Блинд) 9
84′ Маркус Рэшфорд 19
Составы
Давид де Хеа 1
Виктор Линделеф 2
Крис Смоллинг 12
58′ Дэйли Блинд 17
38′ Эшли Янг 18
Генрих Мхитарян 22
Неманья Матич 31
Ромелу Лукаку 9
19′ Поль Погба (к) 6
Маруан Феллаини 27
77′ Хуан Мануэль Мата 8
Маркус Рэшфорд 19
69′ Антони Марсьяль 11
Джесси Лингард 14
1 Томаш Вацлик
5 Михаэль Ланг 61′
17 Марек Сухи (к)
23 Эдер Альварес Баланта 28′
36 Мануэль Аканджи
7 Лука Дзуффи
11 Ренато Штеффен
24 Мохамед Элиунусси
34 Таулант Джака 82′
25 Блас Риверос 77′
19 Димитри Оберлен
9 Рикки ван Волфсвинкел 66′
33 Кевин Буа
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 2
7 Угловые 3
12 Фолы 14
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Базель
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости

Победа ЦСКА позволила России оторваться от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Жуков: WADA позитивно оценивает процесс восстановления антидопинговой системы России

Тренер "Бенфики" назвал несправедливым результат матча с ЦСКА в Лиге чемпионов

FIS: препятствий для проведения в России соревнований по лыжному спорту не существует