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13 сентября 2017, 1:15 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Моуринью рассказал о степени серьёзности травмы Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал травму полузащитника Поля Погба, которую тот получил в первом тайме матча с «Базелем» (3:0) в групповом этапе Лиги чемпионов.

Главный тренер Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> прокомментировал травму полузащитника Поля <span class=error>Погба</span> которую тот получил в первом тайме матча с Базелем (3:0) в групповом этапе Лиги чемпионов. Увеличить
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Французу пришлось уступить место на поле Маруану Феллайни.

«Пока ничего не знаю о травме Погба, но, по моему опыту, это мышечное повреждение. И из-за мышечных повреждений игрок выбывает из строя на несколько недель. Впрочем, пока я не разговаривал с медицинским штабом. Мы не будем жаловаться на травмы. Если Поль не сможет играть, у нас есть Эррера, Матич, Феллайни и Кэррик», — цитирует Моуринью сайт «МЮ».

12.09.2017 21:45 Групповой турнир: Группа A Old Trafford
Манчестер Юнайтед 3:0 Базель
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Жозе Моуринью Рафаэль Вики
Голы
35′ Маруан Феллаини (Э. Янг) 27
53′ Ромелу Лукаку (Д. Блинд) 9
84′ Маркус Рэшфорд 19
Составы
Давид де Хеа 1
Виктор Линделеф 2
Крис Смоллинг 12
58′ Дэйли Блинд 17
38′ Эшли Янг 18
Генрих Мхитарян 22
Неманья Матич 31
Ромелу Лукаку 9
19′ Поль Погба (к) 6
Маруан Феллаини 27
77′ Хуан Мануэль Мата 8
Маркус Рэшфорд 19
69′ Антони Марсьяль 11
Джесси Лингард 14
1 Томаш Вацлик
5 Михаэль Ланг 61′
17 Марек Сухи (к)
23 Эдер Альварес Баланта 28′
36 Мануэль Аканджи
7 Лука Дзуффи
11 Ренато Штеффен
24 Мохамед Элиунусси
34 Таулант Джака 82′
25 Блас Риверос 77′
19 Димитри Оберлен
9 Рикки ван Волфсвинкел 66′
33 Кевин Буа
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 2
7 Угловые 3
12 Фолы 14
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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