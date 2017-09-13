Моуринью рассказал о степени серьёзности травмы Погба

Французу пришлось уступить место на поле Маруану Феллайни.

«Пока ничего не знаю о травме Погба, но, по моему опыту, это мышечное повреждение. И из-за мышечных повреждений игрок выбывает из строя на несколько недель. Впрочем, пока я не разговаривал с медицинским штабом. Мы не будем жаловаться на травмы. Если Поль не сможет играть, у нас есть Эррера, Матич, Феллайни и Кэррик», — цитирует Моуринью сайт «МЮ».