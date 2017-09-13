Виктор Гончаренко: Знали, что после гола «Бенфики» можем все изменить
Главный тренер ЦСКА после финального свистка отдал должное обороне и похвалил игроков, вышедших на замену.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Виталий АЙРАПЕТОВ
из Лиссабона
— Залогом нашей победы стала удачная игра в обороне, — сказал Гончаренко. — Качественно поработали и нападающие, и полузащитники — для того, чтобы сдержать атакующий порыв соперника. Понравилось, как мы отреагировали на пропущенный гол, не бросили играть. Были уверены, что можно еще все изменить. Порадовало, как проявили себя игроки, вышедшие на замену.
— Почему выпустили с первых минут Оланаре?
— Большая ответственность для Жамалетдинова — два матча подряд выходить с первых минут. Это главная причина, по которой поставил Оланаре.
— Его замена Оланаре на Жамалетдинова больше вынужденная? Или плановая?
— И вынужденная, и плановая.
— А как оцените игру нигерийца?
— Это одна из лучших его встреч за последнее время.
— Головин пытался брать инициативу на себя, но у него не всегда получалось. Все дело в уровне Лиги чемпионов?
— Нам пока не хватает нужного ритма. Думаю, он еще придет к Головину — как раз через такие игры. У Александра большой потенциал, он способен прибавить.
— Почему вы выглядите спокойным после такой победы?
— Беспокоит то, где ЦСКА находится в чемпионате России. И предстоящий матч с «Ростовом».
— Сила ЦСКА в психологии?
— Не могу сказать, что это психология в чистом виде. Но, по крайней мере, можно говорить о том, что надо играть с любым соперником — как дома, так и на выезде.
— «Бенфика» удивила?
— У этой команды большой резерв. Хозяева оказывали давление, но так бывает — владеешь инициативой и проигрываешь.
|Витория Руй
|Виктор Гончаренко
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|24
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|7
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
|Боковой судья
|Хуан Карлос Юсте Хименес (Испания)
|Боковой судья
|Роберто Алонсо (Испания)
|Боковой судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
|Боковой судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter