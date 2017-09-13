Виктор Гончаренко: Знали, что после гола «Бенфики» можем все изменить

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Виталий АЙРАПЕТОВ

из Лиссабона

— Залогом нашей победы стала удачная игра в обороне, — сказал Гончаренко. — Качественно поработали и нападающие, и полузащитники — для того, чтобы сдержать атакующий порыв соперника. Понравилось, как мы отреагировали на пропущенный гол, не бросили играть. Были уверены, что можно еще все изменить. Порадовало, как проявили себя игроки, вышедшие на замену.

— Почему выпустили с первых минут Оланаре?

— Большая ответственность для Жамалетдинова — два матча подряд выходить с первых минут. Это главная причина, по которой поставил Оланаре.

— Его замена Оланаре на Жамалетдинова больше вынужденная? Или плановая?

— И вынужденная, и плановая.

— А как оцените игру нигерийца?

— Это одна из лучших его встреч за последнее время.

— Головин пытался брать инициативу на себя, но у него не всегда получалось. Все дело в уровне Лиги чемпионов?

— Нам пока не хватает нужного ритма. Думаю, он еще придет к Головину — как раз через такие игры. У Александра большой потенциал, он способен прибавить.

— Почему вы выглядите спокойным после такой победы?

— Беспокоит то, где ЦСКА находится в чемпионате России. И предстоящий матч с «Ростовом».

— Сила ЦСКА в психологии?

— Не могу сказать, что это психология в чистом виде. Но, по крайней мере, можно говорить о том, что надо играть с любым соперником — как дома, так и на выезде.

— «Бенфика» удивила?

— У этой команды большой резерв. Хозяева оказывали давление, но так бывает — владеешь инициативой и проигрываешь.