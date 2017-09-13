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13 сентября 2017, 1:13 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«Челси» превзошел «Милан» по победам в Лиге чемпионов

Разгромив в матче первого тура Лиги чемпионов-2017/18 «Карабах» (6:0), «Челси» одержал 75-ю победу в рамках турнира.

Разгромив в матче первого тура Лиги чемпионов-2017/18 Карабах (6:0) <span class=error>Челси</span> одержал 75-ю победу в рамках турнира. Увеличить
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Лондонцы вышли на седьмое место по числу выигрышей, опередив «Милан». Рекорд самого престижного клубного турнира принадлежит «Реалу», добивавшемуся успеха 142 раза.

«Карабах» в свою очередь повторил антирекорд Лиги чемпионов. До клуба из Азербайджана поражение 0:6 в дебютной встрече терпела только «Брага» (от «Арсенала» в 2010 году). (Кирилл БУРДАКОВ).

12.09.2017 21:45 Групповой турнир: Группа C Stamford Bridge
Челси 6:0 Карабах
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Антонио Конте Гурбан Гурбанов
Голы
5′ Родригес Педро (Виллиан) 11
30′ Давиде Дзаппакоста (Т. Куртуа) 21
55′ Сесар Аспиликуэта (С. Фабрегас) 28
71′ Темуе Бакайоко 14
76′ Миши Батшуайи (Т. Бакайоко) 23
82′ Максим Медведев 5
Составы
Тибо Куртуа 13
Маркос Алонсо 3
Давиде Дзаппакоста 21
16′ Гэри Кэйхилл (к) 24
Андреас Кристенсен 27
Сеск Фабрегас 4
Виллиан 22
Миши Батшуайи 23
75′ Сесар Аспиликуэта 28
Антонио Рюдигер 2
63′ Н`Голо Канте 7
Темуе Бакайоко 14
58′ Родригес Педро 11
Эден Азар 10
13 Ибрахим Шехич
5 Максим Медведев
52 Якуб Ржезничак
55 Бадави Гусейнов
8 Мигель Маркос Мадера Мичел
17 Уайльд-Дональд Геррье
20 Ришард Алмейда
9 Дино Ндлову
14 Рашад Садыгов (к) 70′
91 Джошгун Диниев
2 Гара Гараев 70′
11 Махир Мадатов
10 Педру Энрике 77′
18 Тарик Элиунусси
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 2
7 Угловые 2
10 Фолы 9
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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