«Челси» превзошел «Милан» по победам в Лиге чемпионов
Разгромив в матче первого тура Лиги чемпионов-2017/18 «Карабах» (6:0), «Челси» одержал 75-ю победу в рамках турнира.
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Лондонцы вышли на седьмое место по числу выигрышей, опередив «Милан». Рекорд самого престижного клубного турнира принадлежит «Реалу», добивавшемуся успеха 142 раза.
«Карабах» в свою очередь повторил антирекорд Лиги чемпионов. До клуба из Азербайджана поражение 0:6 в дебютной встрече терпела только «Брага» (от «Арсенала» в 2010 году). (Кирилл БУРДАКОВ).
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Гурбан Гурбанов
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|7
|7
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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