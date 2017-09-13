Сегодня решится, выйдет ли «Спартак» из группы

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Дмитрий ЗЕЛЕНОВ из Марибора

ЧТО ОБЩЕГО СО СБОРНОЙ-2009

Предматчевая тренировка «Спартака» длилась две минуты и ограничилась коллективной прогулкой по полю стадиона «Людски врт». Перед этим Каррера и Глушаков ответили на несколько вопросов. Проведя утреннее занятие в Тарасовке, красно-белые прилетели в Марибор вечером и довольно быстро направились отдыхать в лучшую загородную гостиницу — ту самую, где когда-то жила сборная России.

«Аура в отеле Habakuk царила хорошая», — делился наблюдениями Игорь Рабинер в ноябре 2009-го, когда освещал жизнь сборной. За восемь лет в этом плане ничего не поменялось, место действительно приятное. Горы за окном, чистейший воздух, полное умиротворение. А то, что отель не принес удач России, Массимо Карреру, кажется, совсем не волнует. У него — своя история, свободная от чужих примет и суеверий.

В Словении про 2009 год помнят. Это мне подтвердили и местные журналисты, и главный тренер «Марибора» Дарко Миланич.

— Хорошо, что вы с уважением говорите про тот матч, — сказал он на пресс-конференции. — Мы тоже помним. И уверяю: сделаем все, чтобы повторить триумф и снова победить. «Марибор» на это способен.

Репортер Radio Slovenia Лука Петрич вообще назвал победу над Россией едва ли не лучшим моментом в истории словенского спорта.

— 2009-й не забудем никогда. Мы — такие маленькие, а Россия — такая большая. Красивая история с красивым концом. Возможно, самый яркий момент в истории словенского спорта. Матч со «Спартаком» многие болельщики воспринимают как некое продолжение. Возможно, Шулер, который играл в 2009-м, скажет: давайте, парни, мы однажды в такой же ситуации победили!

НА ЧТО НАДЕЕТСЯ «МАРИБОР»

Утром в Тарасовке стало ясно, что Зе Луиш и Ананидзе все-таки останутся дома. В Словению прилетело 20 человек:

Вратари — Артем Ребров, Александр Селихов.

Защитники — Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров.

Полузащитники — Марио Пашалич, Фернанду, Денис Глушаков, Александр Самедов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев.

Нападающие — Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша, Луиз Адриану.

В Словении самыми опасными из них считают Луиза Адриану и Промеса. Коллеги уверены, что «Спартак» пойдет вперед большими силами, во всяком случае, сам «Марибор» готовится именно к контратакам. Эта команда играла от обороны во всех отборочных раундах. Выжидала, терпела, отбивалась. Даже против «Зриньски» и «Хабнарфьордура». И особенно — против «Хапоэля» из Баэр-Шевы. Три последние победы в отборе Лиги чемпионов «Марибор» одержал со счетом 1:0. И эта осторожная игра, говорят, совсем не раздражает болельщиков — результат ведь есть.

КАК СЫГРАЕТ «СПАРТАК»

Вопрос — как поступит Каррера. Если и он сделает упор на то, чтобы не пропустить, смотреться все это будет специфически. Но надеемся, сложится иначе, потому что «Спартаку» не нужна ничья. Для выхода из группы (а такую цель, например, недавно заявил Александр Самедов) надо обязательно побеждать.

Да и когда еще набирать важные очки, если не сейчас? «Марибор» у себя дома будет одинаково неприятен для всех, у кого-то что-то точно отнимет, так пусть этим кем-то станут другие. Только победа обозначит притязания «Спартака» и позволит ему реально претендовать на плей-офф Лиги чемпионов. В случае успеха следующие матчи будут иметь смысл. А вот ничья и поражение одинаковым образом сузят перспективы до Лиги Европы. Сразу же. Поделив или отдав очки, «Спартак» подарит «Марибору» надежду на Лигу Европы и автоматически сам ввяжется в эту тоскливую борьбу.

Кстати, бывший тренер «Марибора» Анте Шимунджа считает, что примерно так и будет. Более того, он назвал «Спартак» слабейшей командой группы. Можно было бы посмеяться, потому что при Шимундже словенцы горели «Челси» со счетом 0:6, но при нем же они играли с англичанами 1:1.

Впрочем, Миланич с предшественником поспорил:

— Не согласен с Шимунджой. «Спартак» — отличная команда. Думаю, в нашей группе вообще нет того, кого можно назвать аутсайдером.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Здесь сыграет Спартак <a href="https://t.co/nnq51Qq6g2">pic.twitter.com/nnq51Qq6g2</a></p>— Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) <a href="https://twitter.com/ZelenovZ/status/907665204573622272">12 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЗДЕСЬ ЖДУТ 1000 РУССКИХ

В городе все еще тихо. В течение дня приезжали болельщики-одиночки и небольшие компании, которые улицам предпочитали мариборские рестораны. Не было видно и полицейских. Основная группа из России прибудет уже сегодня, тогда, вероятно, и усилят охрану. Всего в Мариборе ждут около тысячи болельщиков «Спартака». Приводятся даже точные цифры — 642 человека за воротами на гостевом секторе, 300 на центральных трибунах, остальные — VIP.

Кое-кого из важных гостей видели — Сергей Родионов и Наиль Измайлов добирались отдельно от команды, но на стадионе все же показались. Как раз в то время, когда привезли и команду.

Со стороны мариборский газон выглядит слегка потрепанным. Но не критично — за те пару минут, что провели на поле спартаковцы, громко никто не ругался.

Но даже если бы и ругался — эти оправдания никто не примет. Надо побеждать.

Матч «Марибор» — «Спартак» состоится в среду, 13 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени.