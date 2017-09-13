Сегодня решится, выйдет ли «Спартак» из группы
Тот же город, тот же стадион, тот же отель — несмотря на все это, «Спартак» не волнуют ассоциации с Марибором-2009. Ему нужна первая победа в этой Лиге чемпионов.
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Видимо, что-то случилось...
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Дмитрий ЗЕЛЕНОВ из Марибора
ЧТО ОБЩЕГО СО СБОРНОЙ-2009
Предматчевая тренировка «Спартака» длилась две минуты и ограничилась коллективной прогулкой по полю стадиона «Людски врт». Перед этим Каррера и Глушаков ответили на несколько вопросов. Проведя утреннее занятие в Тарасовке,
«Аура в отеле Habakuk царила хорошая», — делился наблюдениями Игорь Рабинер в ноябре 2009-го, когда освещал жизнь сборной. За восемь лет в этом плане ничего не поменялось, место действительно приятное. Горы за окном, чистейший воздух, полное умиротворение. А то, что отель не принес удач России, Массимо Карреру, кажется, совсем не волнует. У него — своя история, свободная от чужих примет и суеверий.
В Словении про 2009 год помнят. Это мне подтвердили и местные журналисты, и главный тренер «Марибора» Дарко Миланич.
— Хорошо, что вы с уважением говорите про тот матч, — сказал он на
Репортер Radio Slovenia Лука Петрич вообще назвал победу над Россией едва ли не лучшим моментом в истории словенского спорта.
— 2009-й не забудем никогда. Мы — такие маленькие, а Россия — такая большая. Красивая история с красивым концом. Возможно, самый яркий момент в истории словенского спорта. Матч со «Спартаком» многие болельщики воспринимают как некое продолжение. Возможно, Шулер, который играл в 2009-м, скажет: давайте, парни, мы однажды в такой же ситуации победили!
НА ЧТО НАДЕЕТСЯ «МАРИБОР»
Утром в Тарасовке стало ясно, что Зе Луиш и Ананидзе
Вратари — Артем Ребров, Александр Селихов.
Защитники — Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров.
Полузащитники — Марио Пашалич, Фернанду, Денис Глушаков, Александр Самедов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев.
Нападающие — Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша, Луиз Адриану.
В Словении самыми опасными из них считают Луиза Адриану и Промеса. Коллеги уверены, что «Спартак» пойдет вперед большими силами, во всяком случае, сам «Марибор» готовится именно к контратакам. Эта команда играла от обороны во всех отборочных раундах. Выжидала, терпела, отбивалась. Даже против «Зриньски» и «Хабнарфьордура». И особенно — против «Хапоэля» из
КАК СЫГРАЕТ «СПАРТАК»
Вопрос — как поступит Каррера. Если и он сделает упор на то, чтобы не пропустить, смотреться все это будет специфически. Но надеемся, сложится иначе, потому что «Спартаку» не нужна ничья. Для выхода из группы (а такую цель, например, недавно заявил Александр Самедов) надо обязательно побеждать.
Да и когда еще набирать важные очки, если не сейчас? «Марибор» у себя дома будет одинаково неприятен для всех, у
Кстати, бывший тренер «Марибора» Анте Шимунджа считает, что примерно так и будет. Более того, он назвал «Спартак» слабейшей командой группы. Можно было бы посмеяться, потому что при Шимундже словенцы горели «Челси» со счетом 0:6, но при нем же они играли с англичанами 1:1.
Впрочем, Миланич с предшественником поспорил:
— Не согласен с Шимунджой. «Спартак» — отличная команда. Думаю, в нашей группе вообще нет того, кого можно назвать аутсайдером.
ЗДЕСЬ ЖДУТ 1000 РУССКИХ
В городе все еще тихо. В течение дня приезжали
Со стороны мариборский газон выглядит слегка потрепанным. Но не критично — за те пару минут, что провели на поле спартаковцы, громко никто не ругался.
Но даже если бы и ругался — эти оправдания никто не примет. Надо побеждать.
Матч «Марибор» — «Спартак» состоится в среду, 13 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени.
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