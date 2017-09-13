«Реал» начинает защиту титула сильнейшего футбольного клуба Европы

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Став первым в новейшей истории Лиги чемпионов клубом, которому удалось выиграть главный трофей дважды подряд, «Реал» начинает путь за «хет-триком». «Королевский» клуб на старте сезона уже завоевал два трофея — Суперкубок Европы и Суперкубок Испании, однако чемпионат страны начал не лучшим образом. Два последних матча «Реал» завершил вничью — с «Валенсией» и «Леванте». Домашняя ничья в субботу с вернувшимся в элиту валенсийским «Леванте» (1:1) стала серьезной неудачей «Реала», пусть Зидан и предоставил отдых многим лидерам, учитывая, что матч проходил после игр национальных сборных.

Никак не начнет чемпионат отбывающий пятиматчевую дисквалификацию Криштиану Роналду. Однако с АПОЭЛом португальский лидер «Реала» сыграет. Роналду находится в неплохой форме — в последний день лета он забил три мяча в ворота команды Фарерских островов. Под вопросом участие в матче отлично начавшего сезон полузащитника Марко Асенсио, который накануне пропустил тренировку.

Победа над киприотами необходима футболистам «Реала», прежде всего, для возвращения уверенности в собственных силах. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, начало — 21:45 мск. Главным арбитром назначен Бенуа Бастьян из Франции.

Кипрский чемпион является аутсайдером группы H, где также выступают английский «Тоттенхэм» и немецкая «Боруссия» из Дортмунда, которые в среду встречаются между собой на лондонской арене «Уэмбли». Год назад «Боруссия» добралась до ¼ финала Лиги чемпионов, где уступила «Монако», тогда как «Тоттенхэм» не сумел выйти из группы, в которой выступал московский ЦСКА.

Атакующий спор в Харькове

В группе F в Харькове на стадионе «Металлист» чемпион Украины «Шахтер» примет итальянский «Наполи». Обе команды отличает ярко выраженный комбинационный стиль, причем «Наполи» имеет одну из сильнейших атакующих линий в Европе. В трех матчах на старте сезона неаполитанцы одержали три победы и забивали по три мяча.

«Шахтер» вернулся в основную стадию Лиги чемпионов спустя год, выиграв чемпионат страны. Команда под руководством португальского тренера Паулу Фонсеки сумела сохранить всю бразильскую диаспору из восьми человек, тогда как в нападении выступает аргентинец Факундо Феррейра при дублере-соотечественнике Густаво Бланко Лещуке.

Главный фаворит группы F — английский «Манчестер Сити», который летом провел очередное усиление состава. В прошлом сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы в 1/8 финала проиграли «Монако», и новый провал владельцы клуба из ОАЭ испанцу могут уже не простить. Новый сезон «горожане» начинают в Нидерландах — в Роттердаме «Манчестер Сити» встретится с местным «Фейенордом».

«Монако» уже фаворит

Группа G — самая ровная по составу, хотя выделяется прошлогодний полуфиналист «Монако». После успешного сезона монегаски расстались с очередной группой лидеров, включая перешедшего в «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, и португальскому тренеру Леонарду Жардиму предстоит строить новую команду. Еврокубковый сезон чемпионы Франции начинают гостевым матчем с «Лейпцигом», который в прошлом сезоне сенсационно занял второе место в чемпионате Германии.

«Лейпциг» — команда-нувориш, которая принадлежит империи главы «Ред Булл» Дитриха Матешица. Образованная лишь восемь лет назад саксонская команда дебютирует в Лиге чемпионов.

В другом матче португальский «Порту» сыграет с турецким «Бешикташем». Португальцы — завсегдатаи плей-офф Лиги чемпионов, тогда как стамбульский клуб в прошлом году выйти из группы не сумел, уступив дорогу «Наполи» и другому представителю Португалии — «Бенфике», которая в последние годы опережает «Порту» в чемпионате страны.

В группе Е выступает чемпион России московский «Спартак», который сыграет со словенским «Марибором», в другом матче встретятся английский «Ливерпуль» и испанская «Севилья».