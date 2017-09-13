Тренер «Бенфики» отказался говорить о судействе в матче с ЦСКА

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По его словам, лиссабонцы хорошо атаковали и контролировали ход встречи.

— Результат несправедлив, он не отражает того, что происходило на поле, — сказал Витория. — Считаю, мы могли взять три очка, но борьба еще впереди. Качеством игры я доволен. Мы контролировали ход встречи с ЦСКА, прилично атаковали. Судейство? Я не буду комментировать работу арбитров. Для этого есть специальные органы. (Виталий АЙРАПЕТОВ).