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13 сентября 2017, 1:06 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Тренер «Бенфики» отказался говорить о судействе в матче с ЦСКА

Главный тренер «Бенфики» Руй Витория заявил о том, что его команда не заслуживала поражения в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА (1:2).

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© РИА "Новости"

По его словам, лиссабонцы хорошо атаковали и контролировали ход встречи.

— Результат несправедлив, он не отражает того, что происходило на поле, — сказал Витория. — Считаю, мы могли взять три очка, но борьба еще впереди. Качеством игры я доволен. Мы контролировали ход встречи с ЦСКА, прилично атаковали. Судейство? Я не буду комментировать работу арбитров. Для этого есть специальные органы. (Виталий АЙРАПЕТОВ).

12.09.2017 21:45 Групповой турнир: Группа A Estadio da Luz
Бенфика 1:2 ЦСКА
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Витория Руй Виктор Гончаренко
Голы
50′ Харис Сеферович (А. Живкович, А. Гримальдо) 14
11 Виктор Винисиус Витинью 63′
75 Тимур Жамалетдинов 71′
Составы
Бруну Варела 30
62′ Андре Алмейда 34
Андерсон Луис Луизау (к) 4
Эдуардо Сальвио 18
Андрия Живкович 17
Филипе Аугусту 6
Луиш Мигел Пиззи 21
80′ Харис Сеферович 14
77′ Алехандро Гримальдо 3
Габриэл Барбоза 11
89′ Лисандро Лопес 2
Рафа Силва 27
70′ Жонас 10
Рауль Хименес 9
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин
6 Алексей Березуцкий
24 Василий Березуцкий
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников
11 Виктор Винисиус Витинью
3 Понтус Вернблум 75′
10 Алан Дзагоев 77′ 73′
66 Бибрас Натхо
17 Александр Головин 87′ 43′
89 Константин Кучаев
99 Аарон Самуэль Оланаре 67′
75 Тимур Жамалетдинов
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
24 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 4
7 Фолы 14
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Боковой судья Хуан Карлос Юсте Хименес (Испания)
Боковой судья Роберто Алонсо (Испания)
Боковой судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Боковой судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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