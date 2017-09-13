Победа ЦСКА позволила России оторваться от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

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ЦСКА со счетом 2:1 победил в гостях португальский клуб в первом туре группового раунда Лиги чемпионов, что принесло России 0,4 балла в таблицу коэффициентов (2 очка за победу, деленное на количество команд, стартующих в еврокубках от страны). Лиссабонский «Спортинг», который в гостях обыграл греческий «Олимпиакос» (3:2), принес Португалии 0,334 балла. Суммарный коэффициент России (в расчет берутся последние пять сезонов), идущей в таблице шестой, составляет 44,582 балла, а Португалии, занимающей седьмую позицию, 41,082 балла.

Идущая пятой Франция во вторник также заработала 0,334 балла. ПСЖ на выезде обыграл шотландский «Селтик» (5:0), суммарный коэффициент страны составляет 47,415 балла.

На групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы Россию представляют «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит», Францию — «Монако», «Пари Сен-Жермен», «Ницца», «Марсель» и «Лион», Португалию — «Бенфика», «Порту», «Спортинг», «Брага» и «Витория Гимарайнш».