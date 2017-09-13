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13 сентября 2017, 1:02 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Гончаренко: Залогом победы ЦСКА над «Бенфикой» стала удачная игра в обороне

ЛИССАБОН /Португалия/, 13 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА победил «Бенфику» во многом благодаря удачной игре в обороне, где хорошо себя проявили в том числе и полузащитники с нападающими. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

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Во вторник ЦСКА в первом матче группового этапа Лиги чемпионов на выезде победил португальскую «Бенфику» со счетом 2:1.

«Залогом победы была удачная игра в обороне, качественно для этого поработали и нападающие с полузащитниками, а также понравилось, как мы отреагировали на пропущенный гол, потому что мы не бросили играть и верили, что можем перевернуть ход матча. К тому же порадовало, что игроки, вышедшие на замену, нам сегодня помогли», — сказал Гончаренко.

«У нас такая ситуация, если команда проигрывает, то все считают, что все плохо. У “Бенфики” большой резерв, они оказывали на нас большое давление, но так бывает, что ты можешь проиграть. Мы знали, как действуют их связки, фланги, но при этом “Бенфика” все равно находила возможности создавать моменты», — отметил тренер.

По словам Гончаренко, полузащитник Александр Головин еще подстроится под ритм Лиги чемпионов. «У каждого чемпионата есть свои особенности, у португальского мы их видели, команды интенсивны и перехватывают инициативу. У нас же многие обороняются. Но, если говорить о Головине, к нему придет ритм, который нужен для Лиги чемпионов в таких матчах, это пойдет ему в плюс», — считает тренер.

В следующем матче группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА 27 сентября на своем поле примет английский «Манчестер Юнайтед».

12.09.2017 21:45 Групповой турнир: Группа A Estadio da Luz
Бенфика 1:2 ЦСКА
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Витория Руй Виктор Гончаренко
Голы
50′ Харис Сеферович (А. Живкович, А. Гримальдо) 14
11 Виктор Винисиус Витинью 63′
75 Тимур Жамалетдинов 71′
Составы
Бруну Варела 30
62′ Андре Алмейда 34
Андерсон Луис Луизау (к) 4
Эдуардо Сальвио 18
Андрия Живкович 17
Филипе Аугусту 6
Луиш Мигел Пиззи 21
80′ Харис Сеферович 14
77′ Алехандро Гримальдо 3
Габриэл Барбоза 11
89′ Лисандро Лопес 2
Рафа Силва 27
70′ Жонас 10
Рауль Хименес 9
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин
6 Алексей Березуцкий
24 Василий Березуцкий
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников
11 Виктор Винисиус Витинью
3 Понтус Вернблум 75′
10 Алан Дзагоев 77′ 73′
66 Бибрас Натхо
17 Александр Головин 87′ 43′
89 Константин Кучаев
99 Аарон Самуэль Оланаре 67′
75 Тимур Жамалетдинов
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
24 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 4
7 Фолы 14
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Боковой судья Хуан Карлос Юсте Хименес (Испания)
Боковой судья Роберто Алонсо (Испания)
Боковой судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Боковой судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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