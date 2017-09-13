Фанат «Селтика» попытался ударить Мбаппе
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе подвергся нападению со стороны фаната шотландского клуба во время матча группового турнира Лиги чемпионов с «Селтиком» (5:0).
Выбежавший на поле болельщик попытался ударить 18-летнего француза, когда тот праздновал забитый мяч, но промахнулся. Служба безопасности оперативно вмешалась в ситуацию и задержала правонарушителя.
Напомним, в прошедшем поединке Мбаппе отыграл 84 минуты и забил один гол.
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
|Эмери Унаи
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|4
|5
|Фолы
|4
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Даниэле Орсато (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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