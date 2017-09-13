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13 сентября 2017, 0:59 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Фанат «Селтика» попытался ударить Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе подвергся нападению со стороны фаната шотландского клуба во время матча группового турнира Лиги чемпионов с «Селтиком» (5:0).

Выбежавший на поле болельщик попытался ударить 18-летнего француза, когда тот праздновал забитый мяч, но промахнулся. Служба безопасности оперативно вмешалась в ситуацию и задержала правонарушителя.

Напомним, в прошедшем поединке Мбаппе отыграл 84 минуты и забил один гол.

12.09.2017 21:45 Групповой турнир: Группа B Celtic Park
Селтик 0:5 ПСЖ
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Брендан Роджерс Эмери Унаи
Голы
10 Неймар (А. Рабьо) 19′
29 Кильян Мбаппе (Неймар) 34′
9 Эдинсон Кавани 40′
23 Микаэль Лустиг 83′
9 Эдинсон Кавани (Л. Кюрзава) 85′
Составы
Крейг Гордон 1
53′ Энтони Ралстон 56
Киран Тирни 63
39′ Йозо Шимунович 5
Микаэль Лустиг 23
Скотт Синклэйр 11
Скотт I Браун (к) 8
Оливье Нтчам 21
78′ Патрик Робертс 7
Джеймс Форрест 49
45′ Стюарт Армстронг 14
Томми Рогич 18
69′ Ли Гриффитс 9
Одсонн Эдуар 22
16 Альфонс Ареола
32 Дани Алвес
20 Левен Кюрзава
2 Тиагу Силва (к)
5 Маркиньюс
6 Марко Верратти
9 Эдинсон Кавани
8 Тиагу Мотта
10 Неймар 76′
25 Адриен Рабьо 61′
23 Юлиан Дракслер
29 Кильян Мбаппе 84′
18 Джовани Ло Сельсо
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 6
3 Угловые 4
5 Фолы 4
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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