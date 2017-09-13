Фанат «Селтика» попытался ударить Мбаппе

Выбежавший на поле болельщик попытался ударить 18-летнего француза, когда тот праздновал забитый мяч, но промахнулся. Служба безопасности оперативно вмешалась в ситуацию и задержала правонарушителя.

Напомним, в прошедшем поединке Мбаппе отыграл 84 минуты и забил один гол.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">SHOCKING: Celtic fan ran onto the pitch trying to attack Mbappe for scoring. ??? <a href="https://t.co/DTaojlD6b6">pic.twitter.com/DTaojlD6b6</a></p>— TheFootballCommunity (@Footy_Community) <a href="https://twitter.com/Footy_Community/status/907695284981059584">12 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>