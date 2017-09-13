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13 сентября 2017, 0:23 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Русский Суарес. Кто принес ЦСКА победу в Лиссабоне

Победный гол в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов против «Бенфики» провел 20-летний воспитанник армейцев Тимур Жамалетдинов. Напоминаем, что нужно знать о форварде, который забивает решающие мячи в команде Виктора Гончаренко во второй игре подряд — в пятницу его гол стал единственным в гостевой встрече премьер-лиги с «Амкаром».

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ФАКТЫ О ЖАМАЛЕТДИНОВЕ ОТ НЕГО САМОГО

…В футбол — из детского сада. «Москва — мой родной город, в котором я вырос и осваивал основы футбола. Несмотря на это, я дагестанец, так как родители родом из этой республики. Мама Нурия Рафековна родилась в Махачкале, а папа Заур Алимпашаевич — в Хасавюрте. По рассказам родителей, в детстве я был одним из самых активных мальчишек садика. В моих же воспоминаниях — футбол. Мне эта игра нравилась больше других. Сложно сказать, почему. Говорят, частенько отнимал мяч у других и пытался то жонглировать, то бить им об стенку, а сверстники постоянно жаловались на разбитые коленки. Так не могло продолжаться вечно, и воспитательница обратилась к родителям с предложением отдать меня в футбольную секцию. На семейном совете было решено, что это оптимальный вариант. После этого родители начали искать клуб. Из детского сада поступило предложение попробовать свои силы в «Локомотиве», потому что другие детско-юношеские школы еще не проводили набор ребят 1997 года рождения. Так начался мой футбольный путь…

Железнодорожник. «В самом начале мне предстоял просмотр. Известно, что тренерам сложно что-то увидеть в шестилетних мальчишках. Но я прошел отбор и сразу же выбрал себе позицию нападающего. Разве в самой популярной на свете игре с мячом может быть что-то важнее забитых голов? Моим первым футбольным наставником стал Салехов Равиль Саитович. Он оказался тем человеком, который направлял меня, давал и игровые, и жизненные советы. Равиль Саитович на протяжении всех семи лет, что я провел в “Локомотиве” под его руководством, каждый день повторял, что я вырасту в большого мастера. Но в 2010 году из-за проблем со здоровьем Салехов покинул клуб, к нам пришел другой тренер. Новый наставник начал строить команду “под себя”. Ему было плевать на прежние заслуги ребят. Те, кто был с первого набора, сели в запас. У меня дела были чуть получше, но и я тоже стал ощущать нехватку игровой практики. В какой-то момент возникло желание закончить с футболом. Тогда я связался с Салеховым, и он посоветовал мне перейти в ЦСКА».

Армеец. «Просмотр в стане армейского клуба чем-то оказался похож на тот, который я еще маленьким проходил в “Локомотиве”. Те же две недели, те же разговоры с тренерами, те же томительные дни в ожидании окончательного ответа. Тому, что меня взяли в ДЮСШ ЦСКА, во многом способствовала ситуация, связанная с нехваткой форвардов в армейской школе. Команду 1997 года рождения на тот момент тренировал Денис Владимирович Первушин. Он органично вписал меня в игру своего коллектива. Год назад (в 2013-м) Первушина сменил Боков. Характерной чертой Максима Эдуардовича стало его внимание к дисциплине. На примерах из собственной карьеры он растолковывал нам, почему нужно быть настоящим профессионалом. Отмечу, что он, как и Первушин, оказывал мне огромное, практически безграничное доверие. Такая ситуация заставляла меня играть лучше и лучше, потому что я чувствовал, что не могу подвести своего тренера. Летом 2014 года меня пригласили в молодежную команду ЦСКА…» (ПФК ЦСКА, октябрь 2014 года).

12.09.2017 21:45 Групповой турнир: Группа A Estadio da Luz
Бенфика 1:2 ЦСКА
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Витория Руй Виктор Гончаренко
Голы
50′ Харис Сеферович (А. Живкович, А. Гримальдо) 14
11 Виктор Винисиус Витинью 63′
75 Тимур Жамалетдинов 71′
Составы
Бруну Варела 30
62′ Андре Алмейда 34
Андерсон Луис Луизау (к) 4
Эдуардо Сальвио 18
Андрия Живкович 17
Филипе Аугусту 6
Луиш Мигел Пиззи 21
80′ Харис Сеферович 14
77′ Алехандро Гримальдо 3
Габриэл Барбоза 11
89′ Лисандро Лопес 2
Рафа Силва 27
70′ Жонас 10
Рауль Хименес 9
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин
6 Алексей Березуцкий
24 Василий Березуцкий
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников
11 Виктор Винисиус Витинью
3 Понтус Вернблум 75′
10 Алан Дзагоев 77′ 73′
66 Бибрас Натхо
17 Александр Головин 87′ 43′
89 Константин Кучаев
99 Аарон Самуэль Оланаре 67′
75 Тимур Жамалетдинов
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
24 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 4
7 Фолы 14
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Боковой судья Хуан Карлос Юсте Хименес (Испания)
Боковой судья Роберто Алонсо (Испания)
Боковой судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Боковой судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
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