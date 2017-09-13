Русский Суарес. Кто принес ЦСКА победу в Лиссабоне

Цитата Из материала британского издания The Guardian «40 самых талантливых юниоров мирового футбола» о футболистах 1997 года рождения, осень 2014-го. — Он — один из самых ярких молодых игроков в России, и уже засветился в Европе. Забивал в обоих матчах ЦСКА в юношеской Лиге УЕФА — сначала в ворота «Ромы», потом — «Баварии», чем помог своей команде выиграть со счетом 3:1. Он быстрый, технически одаренный и обладает хорошим голевым чутьем. Его движения и то, как он делает свое дело, напоминают про Луиса Суареса. Во многом благодаря Жамалетдинову ЦСКА сумел занять третье место в престижном турнире Milk Cup в Северной Ирландии в этом году, а перед этим он стал лучшим бомбардиром Кубка Яшина.

Цитата Александр ГРИШИН, старший тренер молодежной команды ЦСКА, январь 2017-го. — Так и было. Мы провели турнир, и про него написали, что он второй Суарес. Мы долго с Тимуром разговаривали. Я ему сказал, что это только авансы и надо быть не Суаресом, а Жамалетдиновым. И он понял. На самом деле, мальчик, забивший за два года в дубле 48 голов, не может не считаться талантом. И в Лиге чемпионов он, кажется, в 10 матчах забил 12 голов. Но этот талант нужно направить в правильное русло. Загадывать пока не стоит. На Базелюка тоже рассчитывали, а сейчас его в ЦСКА нет… Ни у Жамалетдинова, ни у Чалова голова закружиться не должна. Во-первых, они москвичи. У них очень адекватные родители, которые не дадут слететь с катушек. Надеемся, что наша работа не пропадет даром, и очередная группа ребят появятся в основе. От нас президент и генеральный директор клуба именно этого и требуют. Мы очень трепетно относимся к нашей молодежи и радуемся ее успехам.

Цитата Александр ГРИШИН — о попадании Жамалетдинова в число номинантов на премию Golden Boy лучшему молодому игроку (до 21 года) Европы, апрель 2017-го. — По большому счету, он сам себя сделал. Попасть в серьезную компанию претендентов на премию лучшему молодому игроку Европы — похвально. Там же, я так понимаю, Доннарумма из «Милана», Мбаппе из «Монако». Еще Ренату Санчеш из «Баварии»? Обалдеть! Значит, Тимур Golden Boy точно не станет (смеется). Раз там такие игроки. Хотя оказаться в списке номинантов уже очень престижно для всего нашего футбола. Получается, это плюс и для системы ЦСКА. Конечно, я поздравляю Жамалетдинова. Он долго к этому шел. Ведь в него в ЦСКА никто не верил еще год назад, но он продолжал пахать. Флаг ему в руки. Теперь осталось, чтобы он еще в первой команде заиграл и приносил пользу основному составу, а не останавливался на каких-то промежуточных успехах, как это нередко случается с нашей молодежью. В принципе, Жамалетдинов неплохой футболист, но надо еще развивать его качества.

ФАКТЫ О ЖАМАЛЕТДИНОВЕ ОТ НЕГО САМОГО

…В футбол — из детского сада. «Москва — мой родной город, в котором я вырос и осваивал основы футбола. Несмотря на это, я дагестанец, так как родители родом из этой республики. Мама Нурия Рафековна родилась в Махачкале, а папа Заур Алимпашаевич — в Хасавюрте. По рассказам родителей, в детстве я был одним из самых активных мальчишек садика. В моих же воспоминаниях — футбол. Мне эта игра нравилась больше других. Сложно сказать, почему. Говорят, частенько отнимал мяч у других и пытался то жонглировать, то бить им об стенку, а сверстники постоянно жаловались на разбитые коленки. Так не могло продолжаться вечно, и воспитательница обратилась к родителям с предложением отдать меня в футбольную секцию. На семейном совете было решено, что это оптимальный вариант. После этого родители начали искать клуб. Из детского сада поступило предложение попробовать свои силы в «Локомотиве», потому что другие детско-юношеские школы еще не проводили набор ребят 1997 года рождения. Так начался мой футбольный путь…

Железнодорожник. «В самом начале мне предстоял просмотр. Известно, что тренерам сложно что-то увидеть в шестилетних мальчишках. Но я прошел отбор и сразу же выбрал себе позицию нападающего. Разве в самой популярной на свете игре с мячом может быть что-то важнее забитых голов? Моим первым футбольным наставником стал Салехов Равиль Саитович. Он оказался тем человеком, который направлял меня, давал и игровые, и жизненные советы. Равиль Саитович на протяжении всех семи лет, что я провел в “Локомотиве” под его руководством, каждый день повторял, что я вырасту в большого мастера. Но в 2010 году из-за проблем со здоровьем Салехов покинул клуб, к нам пришел другой тренер. Новый наставник начал строить команду “под себя”. Ему было плевать на прежние заслуги ребят. Те, кто был с первого набора, сели в запас. У меня дела были чуть получше, но и я тоже стал ощущать нехватку игровой практики. В какой-то момент возникло желание закончить с футболом. Тогда я связался с Салеховым, и он посоветовал мне перейти в ЦСКА».