Русский Суарес. Кто принес ЦСКА победу в Лиссабоне
Победный гол в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов против «Бенфики» провел 20-летний воспитанник армейцев Тимур Жамалетдинов. Напоминаем, что нужно знать о форварде, который забивает решающие мячи в команде Виктора Гончаренко во второй игре подряд — в пятницу его гол стал единственным в гостевой встрече премьер-лиги с «Амкаром».
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ФАКТЫ О ЖАМАЛЕТДИНОВЕ ОТ НЕГО САМОГО
…В футбол — из детского сада. «Москва — мой родной город, в котором я вырос и осваивал основы футбола. Несмотря на это, я дагестанец, так как родители родом из этой республики. Мама Нурия Рафековна родилась в Махачкале, а папа Заур Алимпашаевич — в Хасавюрте. По рассказам родителей, в детстве я был одним из самых активных мальчишек садика. В моих же воспоминаниях — футбол. Мне эта игра нравилась больше других. Сложно сказать, почему. Говорят, частенько отнимал мяч у других и пытался то жонглировать, то бить им об стенку, а сверстники постоянно жаловались на разбитые коленки. Так не могло продолжаться вечно, и воспитательница обратилась к родителям с предложением отдать меня в футбольную секцию. На семейном совете было решено, что это оптимальный вариант. После этого родители начали искать клуб. Из детского сада поступило предложение попробовать свои силы в «Локомотиве», потому что другие детско-юношеские школы еще не проводили набор ребят 1997 года рождения. Так начался мой футбольный путь…
Железнодорожник. «В самом начале мне предстоял просмотр. Известно, что тренерам сложно что-то увидеть в шестилетних мальчишках. Но я прошел отбор и сразу же выбрал себе позицию нападающего. Разве в самой популярной на свете игре с мячом может быть что-то важнее забитых голов? Моим первым футбольным наставником стал Салехов Равиль Саитович. Он оказался тем человеком, который направлял меня, давал и игровые, и жизненные советы. Равиль Саитович на протяжении всех семи лет, что я провел в “Локомотиве” под его руководством, каждый день повторял, что я вырасту в большого мастера. Но в 2010 году из-за проблем со здоровьем Салехов покинул клуб, к нам пришел другой тренер. Новый наставник начал строить команду “под себя”. Ему было плевать на прежние заслуги ребят. Те, кто был с первого набора, сели в запас. У меня дела были чуть получше, но и я тоже стал ощущать нехватку игровой практики. В какой-то момент возникло желание закончить с футболом. Тогда я связался с Салеховым, и он посоветовал мне перейти в ЦСКА».
Армеец. «Просмотр в стане армейского клуба чем-то оказался похож на тот, который я еще маленьким проходил в “Локомотиве”. Те же две недели, те же разговоры с тренерами, те же томительные дни в ожидании окончательного ответа. Тому, что меня взяли в ДЮСШ ЦСКА, во многом способствовала ситуация, связанная с нехваткой форвардов в армейской школе. Команду 1997 года рождения на тот момент тренировал Денис Владимирович Первушин. Он органично вписал меня в игру своего коллектива. Год назад (в 2013-м) Первушина сменил Боков. Характерной чертой Максима Эдуардовича стало его внимание к дисциплине. На примерах из собственной карьеры он растолковывал нам, почему нужно быть настоящим профессионалом. Отмечу, что он, как и Первушин, оказывал мне огромное, практически безграничное доверие. Такая ситуация заставляла меня играть лучше и лучше, потому что я чувствовал, что не могу подвести своего тренера. Летом 2014 года меня пригласили в молодежную команду ЦСКА…» (ПФК ЦСКА, октябрь 2014 года).
ТАСС, 13 сентября. Мадридский «Реал» сыграет в среду с кипрским клубом АПОЭЛ в матче футбольной Лиги чемпионов. Испанская команда вновь будет защищать титул сильнейшей в Европе, завоеванный подопечными Зинедина Зидана в двух предыдущих сезонах.