Снятые чары. Месси забил Буффону, «Барселона» разгромила «Ювентус»
«СЭ» — о главном еврокубковом матче вторника.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ЭФФЕКТ БУМЕРАНГА
Афиша «Барселона» — «Ювентус» — одна из лучших, какие только можно придумать для первого игрового дня Лиги чемпионов. Именно туринская команда закольцевала роман о Луисе Энрике — главном тренере, — от триумфального первого сезона до провального третьего. В июне 2015 года «Барса» «метнула бумеранг» — положила туринцев на лопатки в финальном поединке и поставила восклицательный знак в главе о сверхудачном тренерском дебюте Лучо. Два года спустя этот бумеранг вернулся обратно и больно ударил по каталонскому самолюбию: последнее свидание с итальянцами в еврокубках оставило «сине-гранатовых» в синяках и с расквашенным носом. В четвертьфинале минувшего турнира «Юве» дома разгромил соперника со счетом 3:0, а в гостях отстоял нулевую ничью, чем поставил точку во всей книге о трехлетней карьере астурийского тренера в «Барселоне». С тех пор бумеранг лежит на газоне «Камп Ноу». Пришло время для новых бросков?
МЕЧТАТЕЛЬНОСТЬ «ЮВЕ»
«Юве» приехал в Барселону в разобранных чувствах (читай, составе). Мало того, что летом Турин на Милан сменил Леонардо Бонуччи, а в начале сентября получил травму Джорджо Кьеллини, от которой не оправился до сих пор, так еще и Маркизио с Манджукичем и Хедирой остались в Италии залечивать повреждения. Новичок туринцев Хеведес продолжал тренироваться по индивидуальной программе и тоже пока не мог помочь «Юве», а удаленный в проигранном «Реалу» финале в Кардиффе (1:4) Куадрадо пропускал игру против каталонцев
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН ВАЛЬВЕРДЕ
Этот матч должен был стать очередным вступительным экзаменом Эрнесто Вальверде. Первое серьезное испытание — Суперкубок Испании, вчистую проигранный «Реалу» сразу после ухода Неймара — было завалено. Три стартовых тура ла лиги — лишь подготовительная программа, консультации перед экзаменом, где нельзя было ответить на вопрос, пришла ли «Барса» в себя после потери бразильца. Многие ответы должны были быть даны в игре против «Ювентуса».
ДЕМБЕЛЕ, ТРЕТЬИМ БУДЕШЬ?
Одним из ответов Вальверде стало появление на поле Усмана Дембеле. В субботу долгожданный новичок каталонцев дебютировал в чемпионате Испании — француз отдал голевой пас на Суареса и показал, что готов быть частью атакующего «трезубца» «сине-гранатовых». В игре против «Юве» Усман вышел с первых минут и вместе с Нелсоном Семеду взялся решать непростую задачу — взять под свой контроль правый фланг нападения. Оборона гостей играла плотно и надежно, поэтому у Дембеле мало что получалось, но несколькими острыми индивидуальными действиями запомниться ему удалось.
НОВАЯ АТАКА «БАРСЕЛОНЫ»
Атака хозяев вообще выглядела интересно и необычно. Дембеле действовал справа, Суарес появлялся в центре и слева, а Месси поддерживал нападение из глубины — то ли с позиции «ложной девятки», то ли центрального атакующего полузащитника. Удивительно, как уход Неймара развязал руки и ноги Жорди Альбе — перед защитником «Барсы» больше нет никого, весь фланг отдан ему, и он чувствует себя там как бычок в томате. Так что роль левого вингера в игре с «Юве» часто исполнял именно он, активно поддерживая «трезубец».
СНЯТЫЕ ЧАРЫ БУФФОНА
Кстати, о наконечнике «трезубца» — время шло, а Буффон так и продолжал оставаться одним из немногих вратарей, которым пока не удавалось забить Лео Месси. Многие ждали, может быть, во вторник эти чары итальянского кудесника будут сняты? И аргентинец не подвел — ему удалось расколдовать свою волшебную левую ногу. Забив ей по голу в каждом из таймов и приняв непосредственное участие в мяче Ракитича, Месси стал главным чародеем этого вечера.
Именно его точный удар под самый перерыв сбил все планы «Юве», отлично проведшего первый тайм — итальянцы больше атаковали, опаснее били по воротам и вообще чувствовали себя вполне комфортно. Но когда счет на табло стал возрастать, легкость и уверенность в действиях туринцев
«Барса» уверенно довела дело до крупной победы и немного подсластила воспоминания о весеннем фиаско в ¼ финала. «Юве» так и остался в своих мечтах, сметенный вихрем по имени Месси. «Сине-гранатовый» бумеранг пошел на новый круг.
|Эрнесто Вальверде
|Массимилиано Аллегри
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|6
|6
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Дамир Скомина (Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter