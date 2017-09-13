Снятые чары. Месси забил Буффону, «Барселона» разгромила «Ювентус»

ЭФФЕКТ БУМЕРАНГА

Афиша «Барселона» — «Ювентус» — одна из лучших, какие только можно придумать для первого игрового дня Лиги чемпионов. Именно туринская команда закольцевала роман о Луисе Энрике — главном тренере, — от триумфального первого сезона до провального третьего. В июне 2015 года «Барса» «метнула бумеранг» — положила туринцев на лопатки в финальном поединке и поставила восклицательный знак в главе о сверхудачном тренерском дебюте Лучо. Два года спустя этот бумеранг вернулся обратно и больно ударил по каталонскому самолюбию: последнее свидание с итальянцами в еврокубках оставило «сине-гранатовых» в синяках и с расквашенным носом. В четвертьфинале минувшего турнира «Юве» дома разгромил соперника со счетом 3:0, а в гостях отстоял нулевую ничью, чем поставил точку во всей книге о трехлетней карьере астурийского тренера в «Барселоне». С тех пор бумеранг лежит на газоне «Камп Ноу». Пришло время для новых бросков?

МЕЧТАТЕЛЬНОСТЬ «ЮВЕ»

«Юве» приехал в Барселону в разобранных чувствах (читай, составе). Мало того, что летом Турин на Милан сменил Леонардо Бонуччи, а в начале сентября получил травму Джорджо Кьеллини, от которой не оправился до сих пор, так еще и Маркизио с Манджукичем и Хедирой остались в Италии залечивать повреждения. Новичок туринцев Хеведес продолжал тренироваться по индивидуальной программе и тоже пока не мог помочь «Юве», а удаленный в проигранном «Реалу» финале в Кардиффе (1:4) Куадрадо пропускал игру против каталонцев из-за дисквалификации. В предматчевом интервью Массимилиано Аллегри сказал: «Победа в ЛЧ не может быть целью. Она может быть только мечтой». Может быть, именно поэтому мечтательные туринцы проиграли два финала за три года?

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН ВАЛЬВЕРДЕ

Этот матч должен был стать очередным вступительным экзаменом Эрнесто Вальверде. Первое серьезное испытание — Суперкубок Испании, вчистую проигранный «Реалу» сразу после ухода Неймара — было завалено. Три стартовых тура ла лиги — лишь подготовительная программа, консультации перед экзаменом, где нельзя было ответить на вопрос, пришла ли «Барса» в себя после потери бразильца. Многие ответы должны были быть даны в игре против «Ювентуса».

ДЕМБЕЛЕ, ТРЕТЬИМ БУДЕШЬ?

Одним из ответов Вальверде стало появление на поле Усмана Дембеле. В субботу долгожданный новичок каталонцев дебютировал в чемпионате Испании — француз отдал голевой пас на Суареса и показал, что готов быть частью атакующего «трезубца» «сине-гранатовых». В игре против «Юве» Усман вышел с первых минут и вместе с Нелсоном Семеду взялся решать непростую задачу — взять под свой контроль правый фланг нападения. Оборона гостей играла плотно и надежно, поэтому у Дембеле мало что получалось, но несколькими острыми индивидуальными действиями запомниться ему удалось.

НОВАЯ АТАКА «БАРСЕЛОНЫ»

Атака хозяев вообще выглядела интересно и необычно. Дембеле действовал справа, Суарес появлялся в центре и слева, а Месси поддерживал нападение из глубины — то ли с позиции «ложной девятки», то ли центрального атакующего полузащитника. Удивительно, как уход Неймара развязал руки и ноги Жорди Альбе — перед защитником «Барсы» больше нет никого, весь фланг отдан ему, и он чувствует себя там как бычок в томате. Так что роль левого вингера в игре с «Юве» часто исполнял именно он, активно поддерживая «трезубец».

СНЯТЫЕ ЧАРЫ БУФФОНА

Кстати, о наконечнике «трезубца» — время шло, а Буффон так и продолжал оставаться одним из немногих вратарей, которым пока не удавалось забить Лео Месси. Многие ждали, может быть, во вторник эти чары итальянского кудесника будут сняты? И аргентинец не подвел — ему удалось расколдовать свою волшебную левую ногу. Забив ей по голу в каждом из таймов и приняв непосредственное участие в мяче Ракитича, Месси стал главным чародеем этого вечера.

Именно его точный удар под самый перерыв сбил все планы «Юве», отлично проведшего первый тайм — итальянцы больше атаковали, опаснее били по воротам и вообще чувствовали себя вполне комфортно. Но когда счет на табло стал возрастать, легкость и уверенность в действиях туринцев куда-то улетучилась.

«Барса» уверенно довела дело до крупной победы и немного подсластила воспоминания о весеннем фиаско в ¼ финала. «Юве» так и остался в своих мечтах, сметенный вихрем по имени Месси. «Сине-гранатовый» бумеранг пошел на новый круг.