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До этого форвард не мог забить итальянцу на протяжении трех встреч.

Единственный голкипер, которому не забил аргентинец в четырех и более матчах, — Сергей Рыжиков из «Рубина».