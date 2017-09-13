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13 сентября 2017, 0:37 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Рыжиков — единственный вратарь, который не пропускал от Месси в четырех матчах

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, открывший счет в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом» (3:0), впервые поразил ворота Джанлуиджи Буффона.

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До этого форвард не мог забить итальянцу на протяжении трех встреч.

Единственный голкипер, которому не забил аргентинец в четырех и более матчах, — Сергей Рыжиков из «Рубина».

12.09.2017 21:45 Групповой турнир: Группа D Camp Nou
Барселона 3:0 Ювентус
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Массимилиано Аллегри
Голы
45′ Лионель Месси (Л. Суарес) 10
56′ Иван Ракитич 4
69′ Лионель Месси 10
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
35′ Нелсон Семеду 2
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Самюэль Юмтити 23
Серхио Бускетс 5
Луис Суарес 9
54′ Лионель Месси 10
77′ Иван Ракитич 4
Паулинью 15
83′ Андрес Иньеста (к) 8
Андре Гомиш 21
71′ Усман Дембеле 11
Серхи Роберто 20
1 Джанлуиджи Буффон (к)
12 Алекс Сандру
4 Мехди Бенатиа
15 Андреа Барцальи 61′
11 Дуглас Коста
5 Миралем Пьянич 75′
14 Блэз Матюиди
21 Пауло Дибала
2 Маттиа Де Шильо 41′
27 Стефано Стураро
30 Родриго Бентанкур 63′ 25′
33 Федерико Бернардески
9 Гонсало Игуаин 87′
38 Фабрицио Калигара 89′
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 13
5 Удары в створ 6
6 Угловые 4
9 Фолы 15
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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