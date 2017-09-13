Рыжиков — единственный вратарь, который не пропускал от Месси в четырех матчах
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, открывший счет в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом» (3:0), впервые поразил ворота Джанлуиджи Буффона.
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До этого форвард не мог забить итальянцу на протяжении трех встреч.
Единственный голкипер, которому не забил аргентинец в четырех и более матчах, — Сергей Рыжиков из «Рубина».
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Массимилиано Аллегри
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|6
|6
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Дамир Скомина (Словения)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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