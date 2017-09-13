Тушите свет! Как ЦСКА шокировал «Да Луш»
ЦСКА впервые в истории начинает групповой этап Лиги чемпионов с победы.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Отечественным клубам не впервой начинать Лигу чемпионов на выезде. УЕФА при вёрстке календаря принимает во внимание климатический фактор и на декабрь матчи в России редко ставит. Оттого стартуют и финишируют флагманы РФПЛ в групповом турнире зачастую в гостях. Для «Спартака» с «Локомотивом» на рубеже столетий было сделано исключение, тогда как ЦСКА всегда, все 10 кампаний в основной сетке ЛЧ (теперь уже 11) открывал на чужой территории. И ни разу не побеждал — четыре ничьи при полудюжине поражений.
Тренерский штаб
Журналисты, эксперты гадали, кого же из молодых россиян прикрепит Гончаренко к Витиньо в атаке, Чалова или открывшего лицевой счёт в РФПЛ Жамалетдинова. Оказалось — ни того, ни другого. Главный «армеец» неожиданно остановил своей выбор на Оланаре, видимо, рассудив, что здесь и сейчас физическая сила нигерийца будет уместнее маневренности того же Жамалетдинова. Но в полной мере представившимся шансом Оланаре вновь не воспользовался: был усерден, настойчив, но не более того.
У «Бенфики» уязвимой выглядела центральная ось. Травмы основного стоппера Жардела с ключевым опорником Фейсой не могли не сказаться на её прочности. Перспективным для гостей выглядел и правый фланг атаки. Защитник Гримальдо
Дебют встречи подтвердил догадку. ЦСКА со стартовым свистком испанца Мальенко стал методично давить на его соотечественника с третьим номером на алой майке. Фернандес, Головин и Витиньо сформировали на этом направлении пробивную тройку и сразу взяли Гримальдо в оборот. Марио с Александром и организовали два первых прорыва в тыл врага. Первый завершился ударом Головина в защитника, второй — угловым. Начало тайма москвичи провели очень солидно и качественно. Единственное, чего не удалось — это оперативно «поздравить» Бруну Варелу с дебютом в Лиге чемпионов. Это упущение москвичи исправили после перерыва.
Главным же достижением «армейцев» в первые 45 минут стало выключение из игры Жонаса с Сеферовичем. Сокрушительный тандем «Бенфики» (11 голов из 15 командных в сезоне) поставить неразрешимых задач перед бывалой обороной ЦСКА не сумел. Сеферович, правда, чуть не заработал пенальти в противоборстве с Васиным, но чуть, как известно, не считается. Ундиано Мальенко, видимо, рассудил, что оба игрока активно помогали себе руками и к требованию «Стадиона света» немедленно установить мяч на точку остался глух. Лишь раз за 45 минут ситуация вышла
Самое интересное началось после перерыва. Не в первом, так во втором тайме настырный Сеферович
ЦСКА с достоинством перенёс этот удар и единственно правильным способом на него отреагировал — ещё большей активизацией впереди. Бил Головин, бил Вернблум, а забил Витиньо. С пенальти. Им рефери наказал хозяев за игру рукой Алмейды.
Другой тренер на месте Гончаренко принялся бы всеми правдами и неправдами удерживать ничью на выезде. Тренер ЦСКА поступил иначе — освежил атаку. И совершенно правильно, как мы теперь понимаем, сделал! С первой попытки свежему Жамалетдинову отличиться не дали. Не беда — забил со второй.
Материализация на позиции центрфорварда защитника Васина явно застала врасплох неповоротливых стопперов «Бенфики». Забить Виктор не забил, но молодому одноклубнику подсобил. Тимур первым поспел к отбитому Варелой мячу и дослал его в сетку. Пятница — первый гол в национальной лиге, вторник — в европейской. Сентябрь 2017-го Жамалетдинов определённо запомнит надолго!
А у болельщиков ЦСКА появилась ещё одна приятная ассоциация с португальской столицей. Символично, что одну из самых неприятных традиций
|Витория Руй
|Виктор Гончаренко
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|24
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|7
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
|Боковой судья
|Хуан Карлос Юсте Хименес (Испания)
|Боковой судья
|Роберто Алонсо (Испания)
|Боковой судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
|Боковой судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
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- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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