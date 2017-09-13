Тушите свет! Как ЦСКА шокировал «Да Луш»

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Отечественным клубам не впервой начинать Лигу чемпионов на выезде. УЕФА при вёрстке календаря принимает во внимание климатический фактор и на декабрь матчи в России редко ставит. Оттого стартуют и финишируют флагманы РФПЛ в групповом турнире зачастую в гостях. Для «Спартака» с «Локомотивом» на рубеже столетий было сделано исключение, тогда как ЦСКА всегда, все 10 кампаний в основной сетке ЛЧ (теперь уже 11) открывал на чужой территории. И ни разу не побеждал — четыре ничьи при полудюжине поражений.

Тренерский штаб красно-синих основательно подготовился к слому нехорошей традиции. Скрупулёзным изучением противника Виктор Гончаренко не ограничился — и настоял на необычно раннем выезде на место назначения. На край Европы «армейцы» явились не за сутки до матча, как это у них заведено, а за двое. Дальновидность тренера стала ещё более очевидной после того как гостей из России два часа промурыжили на паспортном контроле в аэропорту Лиссабона. После столь «радушного» приёма лишний день на акклиматизацию и восстановление совершенно точно был не лишним.

Журналисты, эксперты гадали, кого же из молодых россиян прикрепит Гончаренко к Витиньо в атаке, Чалова или открывшего лицевой счёт в РФПЛ Жамалетдинова. Оказалось — ни того, ни другого. Главный «армеец» неожиданно остановил своей выбор на Оланаре, видимо, рассудив, что здесь и сейчас физическая сила нигерийца будет уместнее маневренности того же Жамалетдинова. Но в полной мере представившимся шансом Оланаре вновь не воспользовался: был усерден, настойчив, но не более того.

У «Бенфики» уязвимой выглядела центральная ось. Травмы основного стоппера Жардела с ключевым опорником Фейсой не могли не сказаться на её прочности. Перспективным для гостей выглядел и правый фланг атаки. Защитник Гримальдо из-за повреждения пропустил целый месяц, и было бы удивительно, не обрати Виктор Михайлович внимание подопечных на этот нюанс. Он это, разумеется, сделал.

Дебют встречи подтвердил догадку. ЦСКА со стартовым свистком испанца Мальенко стал методично давить на его соотечественника с третьим номером на алой майке. Фернандес, Головин и Витиньо сформировали на этом направлении пробивную тройку и сразу взяли Гримальдо в оборот. Марио с Александром и организовали два первых прорыва в тыл врага. Первый завершился ударом Головина в защитника, второй — угловым. Начало тайма москвичи провели очень солидно и качественно. Единственное, чего не удалось — это оперативно «поздравить» Бруну Варелу с дебютом в Лиге чемпионов. Это упущение москвичи исправили после перерыва.

Главным же достижением «армейцев» в первые 45 минут стало выключение из игры Жонаса с Сеферовичем. Сокрушительный тандем «Бенфики» (11 голов из 15 командных в сезоне) поставить неразрешимых задач перед бывалой обороной ЦСКА не сумел. Сеферович, правда, чуть не заработал пенальти в противоборстве с Васиным, но чуть, как известно, не считается. Ундиано Мальенко, видимо, рассудил, что оба игрока активно помогали себе руками и к требованию «Стадиона света» немедленно установить мяч на точку остался глух. Лишь раз за 45 минут ситуация вышла из-под контроля вратаря и защитников ЦСКА. На счастье москвичей, Гримальдо попал мячом в штангу.

Самое интересное началось после перерыва. Не в первом, так во втором тайме настырный Сеферович добился-таки своего. Отдадим должное «орлам»: атаку они провернули эффектную и эффективную: Живкович здорово выкатил мяч на ближний угол вратарской, а Сеферович изловчился в касание переправить его в сетку.

ЦСКА с достоинством перенёс этот удар и единственно правильным способом на него отреагировал — ещё большей активизацией впереди. Бил Головин, бил Вернблум, а забил Витиньо. С пенальти. Им рефери наказал хозяев за игру рукой Алмейды.

Другой тренер на месте Гончаренко принялся бы всеми правдами и неправдами удерживать ничью на выезде. Тренер ЦСКА поступил иначе — освежил атаку. И совершенно правильно, как мы теперь понимаем, сделал! С первой попытки свежему Жамалетдинову отличиться не дали. Не беда — забил со второй.

Материализация на позиции центрфорварда защитника Васина явно застала врасплох неповоротливых стопперов «Бенфики». Забить Виктор не забил, но молодому одноклубнику подсобил. Тимур первым поспел к отбитому Варелой мячу и дослал его в сетку. Пятница — первый гол в национальной лиге, вторник — в европейской. Сентябрь 2017-го Жамалетдинов определённо запомнит надолго!