Звонкий микрофон, вкусный шоколад! «МЮ» растоптал «Базель» на «Олд Траффорд»

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ПРИНЕСИТЕ КОРОНУ ФАВОРИТУ

Команда Жозе Моуринью подходила к первому матчу группового этапа Лиги чемпионов не только в статусе фаворита игры с «Базелем», но и в роли хедлайнера квартета, где также играют наш с вами ЦСКА и лиссабонская «Бенфика».

Во-первых, за «МЮ» говорил состав: Погба, Лукаку, Мхитарян, Де Хеа — ну у кого к этой компании круче? Во-вторых, прошлогодние заслуги: манкунианцы пробились в основной турнир ЛЧ благодаря победе в Лиге Европы. В-третьих, лидеры прошли обкатку первым сезоном и теперь, подкрепленные новичками, несомненно готовы зажигать.

«Юнайтед» перед стартом встречи испытывал серьезные кадровые проблемы. Основная пара центральных защитников Джонс-Байи пропускала игру из-за дисквалификации. Правда, Жозе стоило оставить этих двоих на скамейке в любом случае, ведь они на выходных с треском провалили игру против «Стока» (2:2) в рамках АПЛ.

У швейцарцев все буднично. Экс-спартаковец Сухи занял место лидера в обороне, Ланг и Джака по обыкновению — в средней линии, а Эльюнусси — в нападении. Рядом с марокканцем по классике расположился королевской фамилии Рикки ван Вольфсвинкель.

ЗОЛОТОЙ МИКРОФОН

Тяжелые погодные условия, связанные с проливным дождем, изначально осложнили командам борьбу за победу. Возможно поэтому, а может и специально, «Базель» выстроился в формацию с тремя защитниками. Обычно команда играет с парой оборонцев, но на «Олд Траффорд», видимо в целях безопасности, команда сыграла в два. Оборонительное построение естественно тут же пояснило, кто сегодняшним вечером будет хозяйничать, а кто — пользоваться вольностями.

В первой половине встречи «МЮ» доминировал несмотря на проблемы в центре полузащиты. Поле вынужденно покинул Погба, получив мышечное повреждение. Его заменил Микрофон. Простите, Фелайни. Как только бельгиец пропитался не только дождем, но и духом игры, «МЮ» серьезно прибавил. В агрессии, в нацеленности на ворота, в ярости.

На 23-й минуте Мхитарян мог отличиться дважды за две секунды, но армянину не повезло — сначала Генрих после идеально прострела Лукаку зарядил в штангу, а затем — в перчатки вратарю. Цуффи спустя несколько мгновений влетел в штрафную «Юнайтед» по месту правого инсайда и как следует саданул по воротам, но снаряд разошелся с рамкой.

Помните про Фелайни? Так вот он забил, да еще как, в традиционном британском стиле! Шла третья десятиминутка игры, Янг, прописавшийся на правом фланге, в очередной раз почти уперевшись в лицевую, навесил на Маруана и тот спокойно отправил мяч в ворота гостей. Кустарно, спонтанно, но ведь гол!

БЕЛЬГИЙСКАЯ ШОКОЛАДКА

Наверное, многие из вас знают, как вкусен бельгийский шоколад и, например, пиво. Примерно с тем же настроением и ощущением можно наблюдать за тем, как свои возможности реализует Лукаку: холодно, бронебойно и, что важнее, регулярно! После идеальной, просто сказочной и четко выверенной передачи Блинда Ромелу продавил сразу нескольких оппонентов и отправил мяч в сестку. Первый для себя в Лиге чемпионов за новую команду и пятый в сезоне. В пяти матчах! Машина!

За пару минут до финального свистка по окончательной развалившемуся «Базелю» бабахнул свежий Рэшфорд, забивший в пустые ворота благодаря наиумнейшему пропуску Мхитаряна. Генрих конечно дирижирует атаки «МЮ» даже не касаясь мяча. Вот это мастерство армянского футболистаю.

В общем-то, с таким «МЮ», носящимся далеко не на пределе своих возможностей, да еще и не в самом оптимальном составе, тягаться армейцам будет сложно. Безусловно, как и у «Базеля», несколько моментов у команды Виктора Гончаренко по ходу встречи в любом случае возникнет. Правда, реализовать их будет сложнее — качественного нападающего в арсенале москвичей нет, а Жамалетдинов явно не готов в силу возраста демонстрировать высокий уровень постоянно.

Что касается спаянного противостояния со швейцарцами, шансы на успех, причем в обеих встречах, определенно есть. Веселье и задор, а также отсутствие внутрикомандной дисциплины при пропущенном мяче — все это сыграет на руку ЦСКА. А если учесть еще и тот факт, что в Лиссабоне была обыграна «Бенфика», на душе становится совсем хорошо и не так страшно.