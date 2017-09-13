Звонкий микрофон, вкусный шоколад! «МЮ» растоптал «Базель» на «Олд Траффорд»
«Манчестер Юнайтед» оказался сильнее швейцарского «Базеля» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. О матче под проливным дождем — в репортаже «Советского спорта».
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ПРИНЕСИТЕ КОРОНУ ФАВОРИТУ
Команда Жозе Моуринью подходила к первому матчу группового этапа Лиги чемпионов не только в статусе фаворита игры с «Базелем», но и в роли хедлайнера квартета, где также играют наш с вами ЦСКА и лиссабонская «Бенфика».
«Юнайтед» перед стартом встречи испытывал серьезные кадровые проблемы. Основная пара центральных защитников
У швейцарцев все буднично.
ЗОЛОТОЙ МИКРОФОН
Тяжелые погодные условия, связанные с проливным дождем, изначально осложнили командам борьбу за победу. Возможно поэтому, а может и специально, «Базель» выстроился в формацию с тремя защитниками. Обычно команда играет с парой оборонцев, но на «Олд Траффорд», видимо в целях безопасности, команда сыграла в два. Оборонительное построение естественно тут же пояснило, кто сегодняшним вечером будет хозяйничать, а кто — пользоваться вольностями.
В первой половине встречи «МЮ» доминировал несмотря на проблемы в центре полузащиты. Поле вынужденно покинул Погба, получив мышечное повреждение. Его заменил Микрофон. Простите, Фелайни. Как только бельгиец пропитался не только дождем, но и духом игры, «МЮ» серьезно прибавил. В агрессии, в нацеленности на ворота, в ярости.
На 23-й минуте Мхитарян мог отличиться дважды за две секунды, но армянину не повезло — сначала Генрих после идеально прострела Лукаку зарядил в штангу, а затем — в перчатки вратарю. Цуффи спустя несколько мгновений влетел в штрафную «Юнайтед» по месту правого инсайда и как следует саданул по воротам, но снаряд разошелся с рамкой.
Помните про Фелайни? Так вот он забил, да еще как, в традиционном британском стиле! Шла третья десятиминутка игры, Янг, прописавшийся на правом фланге, в очередной раз почти уперевшись в лицевую, навесил на Маруана и тот спокойно отправил мяч в ворота гостей. Кустарно, спонтанно, но ведь гол!
БЕЛЬГИЙСКАЯ ШОКОЛАДКА
Наверное, многие из вас знают, как вкусен бельгийский шоколад и, например, пиво. Примерно с тем же настроением и ощущением можно наблюдать за тем, как свои возможности реализует Лукаку: холодно, бронебойно и, что важнее, регулярно! После идеальной, просто сказочной и четко выверенной передачи Блинда Ромелу продавил сразу нескольких оппонентов и отправил мяч в сестку. Первый для себя в Лиге чемпионов за новую команду и пятый в сезоне. В пяти матчах! Машина!
За пару минут до финального свистка по окончательной развалившемуся «Базелю» бабахнул свежий Рэшфорд, забивший в пустые ворота благодаря наиумнейшему пропуску Мхитаряна. Генрих конечно дирижирует атаки «МЮ» даже не касаясь мяча. Вот это мастерство армянского футболистаю.
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Что касается спаянного противостояния со швейцарцами, шансы на успех, причем в обеих встречах, определенно есть. Веселье и задор, а также отсутствие внутрикомандной дисциплины при пропущенном мяче — все это сыграет на руку ЦСКА. А если учесть еще и тот факт, что в Лиссабоне была обыграна «Бенфика», на душе становится совсем хорошо и не так страшно.
|12.09.2017 21:45
|Групповой турнир: Группа A
|Old Trafford
|Манчестер Юнайтед
|3:0
|Базель
|Первый тайм: 1:0
|Жозе Моуринью
|Рафаэль Вики
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Рюдди Бюке (Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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