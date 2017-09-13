«Барселона» разгромила «Ювентус» в матче футбольной Лиги чемпионов

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Мячи забили Лионель Месси (45-я и 69-я минуты) и Иван Ракитич (56). Месси забил в 13-м розыгрыше Лиги чемпионов подряд, лидирует по этому показателю бывший форвард мадридского «Реала» Рауль (15).

В другом матче группы D португальский «Спортинг» в гостях обыграл греческий «Олимпиакос» — 3:2. В следующем туре 27 сентября пройдут встречи «Спортинг» — «Барселона», «Ювентус» — «Олимпиакос».

Также во вторник прошли матчи в группе B. Немецкая «Бавария» дома победила бельгийский «Андерлехт» со счетом 3:0, французский ПСЖ на выезде разгромил шотландский «Селтик» — 5:0. 27 сентября ПСЖ примет «Баварию», «Андерлехт» дома сыграет с «Селтиком».

В группе С азербайджанский «Карабах» в Лондоне с разгромным счетом уступил «Челси» (0:6), этот матч стал первым для азербайджанского клуба в групповой стадии Лиги чемпионов. Итальянская «Рома» и испанский «Атлетико» в Риме сильнейшего не выявили — 0:0. В следующем туре 27 сентября «Атлетико» на своем поле сыграет с «Челси», «Карабах» примет «Рому».