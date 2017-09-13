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13 сентября 2017, 0:02 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Барселона» разгромила «Ювентус» в матче футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 12 сентября. Испанская «Барселона» обыграла итальянский «Ювентус» со счетом 3:0 в домашнем матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3:0. Увеличить
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Мячи забили Лионель Месси (45-я и 69-я минуты) и Иван Ракитич (56). Месси забил в 13-м розыгрыше Лиги чемпионов подряд, лидирует по этому показателю бывший форвард мадридского «Реала» Рауль (15).

В другом матче группы D португальский «Спортинг» в гостях обыграл греческий «Олимпиакос» — 3:2. В следующем туре 27 сентября пройдут встречи «Спортинг» — «Барселона», «Ювентус» — «Олимпиакос».

Также во вторник прошли матчи в группе B. Немецкая «Бавария» дома победила бельгийский «Андерлехт» со счетом 3:0, французский ПСЖ на выезде разгромил шотландский «Селтик» — 5:0. 27 сентября ПСЖ примет «Баварию», «Андерлехт» дома сыграет с «Селтиком».

В группе С азербайджанский «Карабах» в Лондоне с разгромным счетом уступил «Челси» (0:6), этот матч стал первым для азербайджанского клуба в групповой стадии Лиги чемпионов. Итальянская «Рома» и испанский «Атлетико» в Риме сильнейшего не выявили — 0:0. В следующем туре 27 сентября «Атлетико» на своем поле сыграет с «Челси», «Карабах» примет «Рому».

12.09.2017 21:45 Групповой турнир: Группа D Camp Nou
Барселона 3:0 Ювентус
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Массимилиано Аллегри
Голы
45′ Лионель Месси (Л. Суарес) 10
56′ Иван Ракитич 4
69′ Лионель Месси 10
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
35′ Нелсон Семеду 2
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Самюэль Юмтити 23
Серхио Бускетс 5
Луис Суарес 9
54′ Лионель Месси 10
77′ Иван Ракитич 4
Паулинью 15
83′ Андрес Иньеста (к) 8
Андре Гомиш 21
71′ Усман Дембеле 11
Серхи Роберто 20
1 Джанлуиджи Буффон (к)
12 Алекс Сандру
4 Мехди Бенатиа
15 Андреа Барцальи 61′
11 Дуглас Коста
5 Миралем Пьянич 75′
14 Блэз Матюиди
21 Пауло Дибала
2 Маттиа Де Шильо 41′
27 Стефано Стураро
30 Родриго Бентанкур 63′ 25′
33 Федерико Бернардески
9 Гонсало Игуаин 87′
38 Фабрицио Калигара 89′
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 13
5 Удары в створ 6
6 Угловые 4
9 Фолы 15
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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Автогол
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