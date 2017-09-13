«Манчестер Юнайтед» разгромил «Базель» в матче Лиги чемпионов
ТАСС, 12 сентября. Английский «Манчестер Юнайтед» обыграл швейцарский «Базель» со счетом 3:0 в домашнем матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
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Голы забили Маруан Феллайни (35-я минута), Ромелу Лукаку (53) и Маркус Рэшфорд (84).
В группе А, помимо «Манчестер Юнайтед» и «Базеля», выступают российский ЦСКА и португальская «Бенфика». Следующие матчи команды проведут 27 сентября: ЦСКА примет «Манчестер Юнайтед», «Базель» — «Бенфику».
|12.09.2017 21:45
|Групповой турнир: Группа A
|Old Trafford
|Манчестер Юнайтед
|3:0
|Базель
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Рафаэль Вики
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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