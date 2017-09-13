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13 сентября 2017, 0:06 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Базель» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 12 сентября. Английский «Манчестер Юнайтед» обыграл швейцарский «Базель» со счетом 3:0 в домашнем матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3:0. Увеличить
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Голы забили Маруан Феллайни (35-я минута), Ромелу Лукаку (53) и Маркус Рэшфорд (84).

В группе А, помимо «Манчестер Юнайтед» и «Базеля», выступают российский ЦСКА и португальская «Бенфика». Следующие матчи команды проведут 27 сентября: ЦСКА примет «Манчестер Юнайтед», «Базель» — «Бенфику».

12.09.2017 21:45 Групповой турнир: Группа A Old Trafford
Манчестер Юнайтед 3:0 Базель
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Жозе Моуринью Рафаэль Вики
Голы
35′ Маруан Феллаини 27
53′ Ромелу Лукаку 9
84′ Маркус Рэшфорд 19
Составы
Давид де Хеа 1
Виктор Линделеф 2
Крис Смоллинг 12
58′ Дэйли Блинд 17
38′ Эшли Янг 18
Генрих Мхитарян 22
Неманья Матич 31
Ромелу Лукаку 9
19′ Поль Погба (к) 6
Маруан Феллаини 27
77′ Хуан Мануэль Мата 8
Маркус Рэшфорд 19
69′ Антони Марсьяль 11
Джесси Лингард 14
1 Томаш Вацлик
5 Михаэль Ланг 61′
17 Марек Сухи (к)
23 Эдер Альварес Баланта 28′
36 Мануэль Аканджи
7 Лука Дзуффи
11 Ренато Штеффен
24 Мохамед Элиунусси
34 Таулант Джака 82′
25 Блас Риверос 77′
19 Димитри Оберлен
9 Рикки ван Волфсвинкел 66′
33 Кевин Буа
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 2
7 Угловые 3
12 Фолы 14
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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