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13 сентября 2017, 0:32 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Мбаппе повторил рекорд Клюйверта

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе, поразивший ворота «Селтик» (5:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов, достиг отметки в 7 голов в главном европейском соревновании на клубном уровне.

Нападающий <span class=error>ПСЖ</span> <span class=error>Кильян</span> <span class=error>Мбаппе</span> поразивший ворота <span class=error>Селтик</span> (5:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов достиг отметки в 7 голов в главном европейском соревновании на клубном уровне. Увеличить
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Таким образом, 18-летний футболист повторил рекорд по голам в ЛЧ среди тинейджеров.

Теперь Мбаппе делит первое место по этому показателю с экс-форвардом «Аякса» Патриком Клюйвертом.

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