Мбаппе повторил рекорд Клюйверта
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе, поразивший ворота «Селтик» (5:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов, достиг отметки в 7 голов в главном европейском соревновании на клубном уровне.
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Таким образом, 18-летний футболист повторил рекорд по голам в ЛЧ среди тинейджеров.
Теперь Мбаппе делит первое место по этому показателю с
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