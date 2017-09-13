Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30985201/
13 сентября 2017, 0:30 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Обидчик «Астаны» на своем поле получил пять мячей от ПСЖ

Шотландский «Селтик» потерпел сокрушительное домашнее поражение в матче первого тура группового раунда Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.

Подопечные Брендана Роджерса в Глазго крупно уступили французскому ПСЖ — 0:5. Голами отметились Неймар (19-я минута), Килиан Мбаппе (34-я) и Эдинсон Кавани (40-я, с пенальти, 85-я). Также автогол на счету защитника «Селтика» Микаэля Лустига (83-я).

Напомним, «Селтик» не позволил «Астане» пробиться в группу Лиги Чемпионов, обыграв ее в отборочном раунде плей-офф по сумме двух матчей со счетом 8:4.

12.09.2017 21:45 Групповой турнир: Группа B Celtic Park
Селтик 0:5 ПСЖ
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Брендан Роджерс Эмери Унаи
Голы
10 Неймар (А. Рабьо) 19′
29 Кильян Мбаппе (Неймар) 34′
9 Эдинсон Кавани 40′
23 Микаэль Лустиг 83′
9 Эдинсон Кавани (Л. Кюрзава) 85′
Составы
Крейг Гордон 1
53′ Энтони Ралстон 56
Киран Тирни 63
39′ Йозо Шимунович 5
Микаэль Лустиг 23
Скотт Синклэйр 11
Скотт I Браун (к) 8
Оливье Нтчам 21
78′ Патрик Робертс 7
Джеймс Форрест 49
45′ Стюарт Армстронг 14
Томми Рогич 18
69′ Ли Гриффитс 9
Одсонн Эдуар 22
16 Альфонс Ареола
32 Дани Алвес
20 Левен Кюрзава
2 Тиагу Силва (к)
5 Маркиньюс
6 Марко Верратти
9 Эдинсон Кавани
8 Тиагу Мотта
10 Неймар 76′
25 Адриен Рабьо 61′
23 Юлиан Дракслер
29 Кильян Мбаппе 84′
18 Джовани Ло Сельсо
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 6
3 Угловые 4
5 Фолы 4
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Селтик
Новости Матчи Состав Статистика
ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

«Астана» попала в число топовых клубов квалификации Лиги чемпионов

«Астана» попала в число топовых клубов квалификации Лиги чемпионов

«Астана» не смогла пройти «Селтик» в раунде плей-офф Лиги чемпионов, в результате чего выступит только в групповой стадии Лиги Европы. Тем не менее в квалификационном турнире чемпионов казахстанский клуб был не на последних ролях, передает корреспондент Vesti.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
12 сентября

Головкин объяснил, почему бой с «Канело» не пройдет всю дистанцию

Альваресу напомнили, что стало с лицами соперников Головкина после боев с казахстанцем

Спарринг-партнер Головкина рассказал, как GGG будет «ломать» Альвареса