Обидчик «Астаны» на своем поле получил пять мячей от ПСЖ
Шотландский «Селтик» потерпел сокрушительное домашнее поражение в матче первого тура группового раунда Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.
Подопечные Брендана Роджерса в Глазго крупно уступили французскому ПСЖ — 0:5. Голами отметились Неймар (19-я минута), Килиан Мбаппе (34-я) и Эдинсон Кавани (40-я, с пенальти, 85-я). Также автогол на счету защитника «Селтика» Микаэля Лустига (83-я).
Напомним, «Селтик» не позволил «Астане» пробиться в группу Лиги Чемпионов, обыграв ее в отборочном раунде
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
|Эмери Унаи
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|4
|5
|Фолы
|4
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Даниэле Орсато (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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