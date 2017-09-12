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12 сентября 2017, 23:43 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

ЦСКА победил «Бенфику» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов

ЛИССАБОН /Португалия/, 12 сентября. Московский ЦСКА одержал победу над лиссабонской «Бенфикой» со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне.

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За хозяев гол забил Харис Сеферович (50-я минута). Нападающий ЦСКА Витиньо на 63-й минуте сравнял счет, реализовав пенальти, а на 71-й минуте Тимур Жамалетдинов принес армейцам победу.

ЦСКА впервые в истории начал групповой этап Лиги чемпионов с победы. Четырежды (2004, 2006, 2011, 2016) московский клуб сыграл вничью в первом матче группы и шесть раз проиграл (1992, 2007, 2009, 2013, 2014, 2015).

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прервал «сухую» серию в Лиге чемпионов, которая составляла четыре матча. Также эта игра стала 40-й в основном раунде Лиги чемпионов подряд, в которой Акинфеев пропускал хотя бы один мяч.

ЦСКА выступает в группе А с «Бенфикой», английским «Манчестер Юнайтед» и швейцарским «Базелем». Следующий матч московский клуб проведет 27 сентября дома против «Манчестер Юнайтед».

Другой российский клуб «Спартак», выступающий в группе E, проведет первый матч в среду в гостях со словенским «Марибором».

12.09.2017 21:45 Групповой турнир: Группа A Estadio da Luz
Бенфика 1:2 ЦСКА
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Руй Витория Виктор Гончаренко
Голы
50′ Харис Сеферович 14
11 Виктор Винисиус Витинью 63′
75 Тимур Жамалетдинов 71′
Составы
Бруну Варела 30
Андерсон Луис Луизау 4
62′ Андре Алмейда 34
80′ Харис Сеферович 14
Эдуардо Сальвио 18
Луиш Мигел Пиззи 21
Андрия Живкович 17
Филипе Аугусту 6
89′ Лисандро Лопес 2
Рафа Силва 27
77′ Алехандро Гримальдо 3
Габриэл Барбоза 11
70′ Жонас 10
Рауль Хименес 9
35 Игорь Акинфеев
6 Алексей Березуцкий
24 Василий Березуцкий
5 Виктор Васин
11 Виктор Винисиус Витинью
42 Георгий Щенников
3 Понтус Вернблум 75′
2 Мариу Фернандес
99 Аарон Самуэль Оланаре 67′
75 Тимур Жамалетдинов
10 Алан Дзагоев 77′ 73′
66 Бибрас Натхо
17 Александр Головин 87′ 43′
89 Константин Кучаев
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Боковой судья Хуан Карлос Юсте Хименес (Испания)
Боковой судья Роберто Алонсо (Испания)
Боковой судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Боковой судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
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