ЦСКА победил «Бенфику» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов

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За хозяев гол забил Харис Сеферович (50-я минута). Нападающий ЦСКА Витиньо на 63-й минуте сравнял счет, реализовав пенальти, а на 71-й минуте Тимур Жамалетдинов принес армейцам победу.

ЦСКА впервые в истории начал групповой этап Лиги чемпионов с победы. Четырежды (2004, 2006, 2011, 2016) московский клуб сыграл вничью в первом матче группы и шесть раз проиграл (1992, 2007, 2009, 2013, 2014, 2015).

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прервал «сухую» серию в Лиге чемпионов, которая составляла четыре матча. Также эта игра стала 40-й в основном раунде Лиги чемпионов подряд, в которой Акинфеев пропускал хотя бы один мяч.

ЦСКА выступает в группе А с «Бенфикой», английским «Манчестер Юнайтед» и швейцарским «Базелем». Следующий матч московский клуб проведет 27 сентября дома против «Манчестер Юнайтед».

Другой российский клуб «Спартак», выступающий в группе E, проведет первый матч в среду в гостях со словенским «Марибором».