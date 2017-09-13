Денис Черышев впервые за полгода готов выйти на поле

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Из-за травмы ноги 26-летний футболист восстанавливался более шести месяцев и последний раз выходил на поле в конце февраля этого года в матче с «Реалом» (2:3).

Как пишет Marca, Черышев вряд ли войдёт в заявку «Вильярреала» на игру группового этапа Лиги Европы с «Астаной» (14 сентября), но будет готов дебютировать в сезоне во встрече чемпионата Испании с «Алавесом» (17 сентября). При этом тренерский штаб «жёлтой субмарины» планирует постепенно возвращать россиянина в игру, выпуская его со скамейки запасных.