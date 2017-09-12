Массимо Каррера: Поговорили с Луизом Адриану. Проблем нет

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Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

из Марибора

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Спартак приехал. Массимо Каррера - на стадионе <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#МариборСпартак</a> <a href="https://t.co/U4nPE9PlGZ">pic.twitter.com/U4nPE9PlGZ</a></p>— Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) <a href="https://twitter.com/ZelenovZ/status/907655638603517952">12 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Массимо Каррера был предельно собран и не позволил себе ни одного лишнего слова.

— Вы изучали «Марибор», на кого он похож из российских команд? — первый вопрос главному тренеру «Спартака».

— Это довольно серьезная команда, находится среди лидеров в Словении. У нее много титулов. Скажу так: нам будет непросто.

— Соперник играет в закрытый футбол, вы готовы к этому?

— Да, мы знаем, как играет «Марибор», внимательно его изучали, это будет трудный матч. Мы готовы выставить наш лучший состав и показать отличную игру.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Спартак щупает поляну <a href="https://t.co/P8UidftWDg">pic.twitter.com/P8UidftWDg</a></p>— Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) <a href="https://twitter.com/ZelenovZ/status/907666521228537856">12 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Почему вы тренировались в Москве, а не здесь?

— Судя по погоде в Мариборе, сделали правильно, что тренировались в Тарасовке! В Москве солнце, здесь — дождь.

— Согласны, что «Спартаку» надо обязательно побеждать, чтобы рассчитывать на выход из группы?

— «Марибор» — отличная команда, которую мы уважаем, но и мы не менее отличная. Будем выкладываться как с «Марибором», так и с остальными соперниками по группе.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Отель Хабакук в Мариборе, где ждут Спартак <a href="https://t.co/F7tHDhp0b2">pic.twitter.com/F7tHDhp0b2</a></p>— Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) <a href="https://twitter.com/ZelenovZ/status/907637923780100097">12 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Это первый для вас матч в Лиге чемпионов. В среду сбудется мечта?

— Мечта состоит в работе, к которой испытываешь страсть. В этом плане она уже сбылась. А такие турниры важны для всех игроков и тренеров.

— Бывший тренер «Марибора» Анте Шимунджа сказал, что «Спартак» — самая слабая команда в группе. Как прокомментируете?

— Не так важно, кто и что говорит. Важно, что мы уважаем соперника, и приехали сюда, чтобы показать лучшую игру.

— Удалось ли пообщаться с Луизом Адриану, который не пожал вам руку во время матча с «Рубином»?

— Мы обсудили этот момент, он просто расстроился, что не смог забить. Все нормально, проблем нет.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:27.291666666666664% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BY8XJH4lsA7/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Из архивчика ? спартаковцы соорудили гол Марибору! @19samedov84 ➡ @shish49 ➡ @glushak8 (бывших ?⚪️не бывает)☝?#football #gool #glushakov #игра#матч#история#футбол#краснобелые #игроки#марибор #maribor #жизнь #архив #словения #россия #repost #russia #repostapp #спартак#спартакмосква #спартаковцы#лигачемпионов#championsleague#uefa#usl#гол #видео #глушаков#fcsm</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-12T13:46:22+00:00">Сен 12 2017 в 6:46 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Денис ГЛУШАКОВ: «НАДО ЗАБИТЬ ПОБЕДНЫЙ ГОЛ»

Капитан «Спартака» вспомнил, как уже забивал «Марибору».

— Уважаем соперника, но будем отталкиваться от своего стиля, готовы на все сто процентов, — сказал полузащитник. — Тактика? Тренеру решать, как сыграем. Какую тактику выберет, не так важно. Как сыграем, так и сыграем, главное — результат.

— Вы выложили в Инстаграм видео, как забиваете гол «Марибору» за «Локомотив» (5 июля 2012 года в товарищеской игре — 1:1). А вас хорошие ассоциации с Марибором?

— Воспоминания остались и от 2009 года. Я хоть и не был в сборной, но помню, как смотрел по ТВ, это осталось в истории, не попали на чемпионат мира. А вот мой гол за «Локо» принес только ничью, поэтому двоякое впечатление. Теперь, считаю, надо забить победный гол!

Матч «Марибор» — «Спартак» состоится в среду, 13 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени.