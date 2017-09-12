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12 сентября 2017, 23:58 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Массимо Каррера: Поговорили с Луизом Адриану. Проблем нет

Главный тренер и капитан «Спартака» — о готовности чемпиона России к старту в главном клубном турнире Старого Света.

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Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
из Марибора

Массимо Каррера был предельно собран и не позволил себе ни одного лишнего слова.

— Вы изучали «Марибор», на кого он похож из российских команд? — первый вопрос главному тренеру «Спартака».

— Это довольно серьезная команда, находится среди лидеров в Словении. У нее много титулов. Скажу так: нам будет непросто.

— Соперник играет в закрытый футбол, вы готовы к этому?

— Да, мы знаем, как играет «Марибор», внимательно его изучали, это будет трудный матч. Мы готовы выставить наш лучший состав и показать отличную игру.

— Почему вы тренировались в Москве, а не здесь?

— Судя по погоде в Мариборе, сделали правильно, что тренировались в Тарасовке! В Москве солнце, здесь — дождь.

— Согласны, что «Спартаку» надо обязательно побеждать, чтобы рассчитывать на выход из группы?

— «Марибор» — отличная команда, которую мы уважаем, но и мы не менее отличная. Будем выкладываться как с «Марибором», так и с остальными соперниками по группе.

— Это первый для вас матч в Лиге чемпионов. В среду сбудется мечта?

— Мечта состоит в работе, к которой испытываешь страсть. В этом плане она уже сбылась. А такие турниры важны для всех игроков и тренеров.

— Бывший тренер «Марибора» Анте Шимунджа сказал, что «Спартак» — самая слабая команда в группе. Как прокомментируете?

— Не так важно, кто и что говорит. Важно, что мы уважаем соперника, и приехали сюда, чтобы показать лучшую игру.

— Удалось ли пообщаться с Луизом Адриану, который не пожал вам руку во время матча с «Рубином»?

— Мы обсудили этот момент, он просто расстроился, что не смог забить. Все нормально, проблем нет.

Денис ГЛУШАКОВ: «НАДО ЗАБИТЬ ПОБЕДНЫЙ ГОЛ»

Капитан «Спартака» вспомнил, как уже забивал «Марибору».

— Уважаем соперника, но будем отталкиваться от своего стиля, готовы на все сто процентов, — сказал полузащитник. — Тактика? Тренеру решать, как сыграем. Какую тактику выберет, не так важно. Как сыграем, так и сыграем, главное — результат.

— Вы выложили в Инстаграм видео, как забиваете гол «Марибору» за «Локомотив» (5 июля 2012 года в товарищеской игре — 1:1). А вас хорошие ассоциации с Марибором?

— Воспоминания остались и от 2009 года. Я хоть и не был в сборной, но помню, как смотрел по ТВ, это осталось в истории, не попали на чемпионат мира. А вот мой гол за «Локо» принес только ничью, поэтому двоякое впечатление. Теперь, считаю, надо забить победный гол!

Матч «Марибор» — «Спартак» состоится в среду, 13 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени.

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