Массимо Каррера: Поговорили с Луизом Адриану. Проблем нет
Главный тренер и капитан «Спартака» — о готовности чемпиона России к старту в главном клубном турнире Старого Света.
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Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
из Марибора
Массимо Каррера был предельно собран и не позволил себе ни одного лишнего слова.
— Вы изучали «Марибор», на кого он похож из российских команд? — первый вопрос главному тренеру «Спартака».
— Это довольно серьезная команда, находится среди лидеров в Словении. У нее много титулов. Скажу так: нам будет непросто.
— Соперник играет в закрытый футбол, вы готовы к этому?
— Да, мы знаем, как играет «Марибор», внимательно его изучали, это будет трудный матч. Мы готовы выставить наш лучший состав и показать отличную игру.
— Почему вы тренировались в Москве, а не здесь?
— Судя по погоде в Мариборе, сделали правильно, что тренировались в Тарасовке! В Москве солнце, здесь — дождь.
— Согласны, что «Спартаку» надо обязательно побеждать, чтобы рассчитывать на выход из группы?
— «Марибор» — отличная команда, которую мы уважаем, но и мы не менее отличная. Будем выкладываться как с «Марибором», так и с остальными соперниками по группе.
— Это первый для вас матч в Лиге чемпионов. В среду сбудется мечта?
— Мечта состоит в работе, к которой испытываешь страсть. В этом плане она уже сбылась. А такие турниры важны для всех игроков и тренеров.
— Бывший тренер «Марибора» Анте Шимунджа сказал, что «Спартак» — самая слабая команда в группе. Как прокомментируете?
— Не так важно, кто и что говорит. Важно, что мы уважаем соперника, и приехали сюда, чтобы показать лучшую игру.
— Удалось ли пообщаться с Луизом Адриану, который не пожал вам руку во время матча с «Рубином»?
— Мы обсудили этот момент, он просто расстроился, что не смог забить. Все нормально, проблем нет.
Денис ГЛУШАКОВ: «НАДО ЗАБИТЬ ПОБЕДНЫЙ ГОЛ»
Капитан «Спартака» вспомнил, как уже забивал «Марибору».
— Уважаем соперника, но будем отталкиваться от своего стиля, готовы на все сто процентов, — сказал полузащитник. — Тактика? Тренеру решать, как сыграем. Какую тактику выберет, не так важно. Как сыграем, так и сыграем, главное — результат.
— Вы выложили в Инстаграм видео, как забиваете гол «Марибору» за «Локомотив» (5 июля 2012 года в товарищеской игре — 1:1). А вас хорошие ассоциации с Марибором?
— Воспоминания остались и от 2009 года. Я хоть и не был в сборной, но помню, как смотрел по ТВ, это осталось в истории, не попали на чемпионат мира. А вот мой гол за «Локо» принес только ничью, поэтому двоякое впечатление. Теперь, считаю, надо забить победный гол!
Матч «Марибор» — «Спартак» состоится в среду, 13 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени.
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