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12 сентября 2017, 20:58 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Барселона» — «Ювентус»: У. Дембеле впервые выйдет в стартовом составе хозяев

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Ювентуса» на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». В стартовом составе каталонцев впервые выйдет на поле новичок клуба Усман Дембеле.

Стали известны стартовые составы Барселоны и <span class=error>Ювентуса</span> на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Увеличить
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«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Альба, Бускетс, Иньеста, Ракитич, Дембеле, Месси, Суарес.

«Ювентус»: Буффон, Де Шильо, Бенатия, Барцальи, Алекс Сандро, Пьянич, Матюиди, Бентанкур, Дуглас Коста, Дибала, Игуаин.

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Новости Еврокубков

Витиньо и Оланаре сыграют в нападении ЦСКА в матче ЛЧ с «Бенфикой»

Витиньо и Оланаре сыграют в нападении ЦСКА в матче ЛЧ с «Бенфикой»

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт. Бразилец Витиньо и нигериец Аарон Оланаре составят пару нападающих московского ЦСКА в выездном матче с лиссабонской «Бенфикой» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу, сообщается в официальном аккаунте армейцев в Twitter.
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