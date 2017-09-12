Витиньо и Оланаре сыграют в нападении ЦСКА в матче ЛЧ с «Бенфикой»
МОСКВА, 12 сен —
Р-Спорт. Бразилец Витиньо и нигериец Аарон Оланаре составят пару нападающих московского ЦСКА в выездном матче с лиссабонской «Бенфикой» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу, сообщается в официальном аккаунте армейцев в Twitter.
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Встреча группы А между «Бенфикой» и ЦСКА пройдет во вторник в столице Португалии и начнется в 21:45 мск. В последнем матче армейцев в чемпионате России против пермского «Амкара» в девятом туре (1:0) в нападении у ЦСКА играл Тимур Жамалетдинов, забивший единственный гол в этой встрече.
Полностью стартовый состав армейцев выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев — Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Виктор Васин, Георгий Щенников, Марио Фернандес, Понтус Вернблум, Алан Дзагоев, Александр Головин, Витиньо, Оланаре.
В запасе ЦСКА остались вратарь Илья Помазун защитник Сергей Игнашевич, полузащитники Георги Миланов, Бибрас Натхо и Константин Кучаев, а также нападающие Жамалетдинов и Федор Чалов.
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