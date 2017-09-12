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12 сентября 2017, 20:51 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Витиньо и Оланаре сыграют в нападении ЦСКА в матче ЛЧ с «Бенфикой»

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт. Бразилец Витиньо и нигериец Аарон Оланаре составят пару нападающих московского ЦСКА в выездном матче с лиссабонской «Бенфикой» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу, сообщается в официальном аккаунте армейцев в Twitter.

Бразилец <span class=error>Витиньо</span> и <span class=error>нигериец</span> <span class=error>Аарон</span> <span class=error>Оланаре</span> составят пару нападающих московского ЦСКА в выездном матче с лиссабонской <span class=error>Бенфикой</span> в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу сообщается в официальном аккаунте армейцев в Twitter. Увеличить
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Встреча группы А между «Бенфикой» и ЦСКА пройдет во вторник в столице Португалии и начнется в 21:45 мск. В последнем матче армейцев в чемпионате России против пермского «Амкара» в девятом туре (1:0) в нападении у ЦСКА играл Тимур Жамалетдинов, забивший единственный гол в этой встрече.

Полностью стартовый состав армейцев выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев — Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Виктор Васин, Георгий Щенников, Марио Фернандес, Понтус Вернблум, Алан Дзагоев, Александр Головин, Витиньо, Оланаре.

В запасе ЦСКА остались вратарь Илья Помазун защитник Сергей Игнашевич, полузащитники Георги Миланов, Бибрас Натхо и Константин Кучаев, а также нападающие Жамалетдинов и Федор Чалов.

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