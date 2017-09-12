Витиньо и Оланаре сыграют в нападении ЦСКА в матче ЛЧ с «Бенфикой»

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Встреча группы А между «Бенфикой» и ЦСКА пройдет во вторник в столице Португалии и начнется в 21:45 мск. В последнем матче армейцев в чемпионате России против пермского «Амкара» в девятом туре (1:0) в нападении у ЦСКА играл Тимур Жамалетдинов, забивший единственный гол в этой встрече.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа A, 12.09.2017, 21:45 -:- Бенфика ЦСКА

Полностью стартовый состав армейцев выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев — Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Виктор Васин, Георгий Щенников, Марио Фернандес, Понтус Вернблум, Алан Дзагоев, Александр Головин, Витиньо, Оланаре.

В запасе ЦСКА остались вратарь Илья Помазун защитник Сергей Игнашевич, полузащитники Георги Миланов, Бибрас Натхо и Константин Кучаев, а также нападающие Жамалетдинов и Федор Чалов.