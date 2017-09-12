Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30983467/
12 сентября 2017, 19:12 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

5 клубов, которым пора выиграть Лигу чемпионов

Им давно надоела гегемония мадридского «Реала».

<span class=error>Ювентус</span> Туринский клуб — главный неудачник последних лет в Лиге чемпионов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Ювентус»

Туринский клуб — главный неудачник последних лет в Лиге чемпионов. В Италии «Ювентус» не может найти себе равных соперников уже шесть лет, но в главном европейском турнире уже дважды споткнулся об испанцев. В 2015 году «Юве» не смог обыграть «Барселону», а в 2017-м был разгромлен мадридским «Реалом».

Этим летом итальянцы перетасовали свой состав, пригласив Блеза Матюиди, Дугласа Косту, Федерико Бернардески и Бенедикта Хёведеса. Никто из этих футболистов пока Лигу чемпионов не выигрывал. Если «Ювентус» обойдёт в группе «Барсу», это станет серьёзной заявкой на первую победу с 1996 года.

«ПСЖ»

На данный момент в Париже играют два самых дорогих футболиста планеты. Шейхи считают, что Неймар и Мбаппе смогут помочь «ПСЖ» преодолеть проклятие четвертьфинала ЛЧ. Последней каплей стало феерическое поражение от «Барселоны» в прошлом году, когда Унаи Эмери умудрился упустить гандикап в четыре мяча и на «Камп Ноу» пропустил шесть голов. В своей истории парижане никогда не выигрывали ЛЧ или Кубок чемпионов, но будет странно, если этого не смогут сделать два футболиста за € 400 млн.

«Манчестер Сити»

Ещё один «денежный мешок» тоже никогда не завоёвывал Кубок чемпионов ни в старом, ни в новом формате. Единственный международный трофей «Манчестер Сити» — Кубок обладателей кубков в 1970-м. Несколько лет назад англичане вообще не могли выйти из группы ЛЧ, а теперь считаются одними из фаворитов турнира. Усилив фланги обороны и купив хорошего вратаря, «Сити» выглядит чуть ли не самой сильной английской командой. 5 голов в ворота «Ливерпуля» должны только пугать соперников «МанСити».

«Манчестер Юнайтед»

Прошлый сезон в Лиге чемпионов «МЮ» пропустил из-за Луи ван Гала. При этом манкунианцы не попали бы в группу и в этом году, если бы Жозе Моуринью не завоевал Лигу Европы. Теперь — с Лукаку, Матичем и Линделёфом — «МанЮнайтед» будет стараться завоевать первый за 10 лет Кубок чемпионов. За это время англичане успели дважды проиграть «Барселоне» в финале турнира. Возможно, ЦСКА дважды сыграет с будущим победителем ЛЧ-2017/18.

«Челси»

В этом списке неслучайно сразу три клуба из Англии. Британские команды сдают свои позиции в Европе, пока всё выигрывают испанцы. Последний раз англичане играли в финале Лиги чемпионов в 2012 году — как раз тогда, когда победил лондонский «Челси». Впрочем, тогда это была совсем другая команда: с Чехом в воротах, Босингвой в защите и Дрогбой впереди. Прошло почти шесть лет, и теперь англичанам снова пора вернуться в Европу в качестве фаворита.

Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Манчестер Сити
Новости Матчи Состав Статистика
Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Почему клубы АПЛ не могут выиграть Лигу чемпионов? Объясняет тренер «Тоттенхэма»

Почему клубы АПЛ не могут выиграть Лигу чемпионов? Объясняет тренер «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино дал пресс-конференцию перед матчем с дортмундской «Боруссией». Напомним, лондонский клуб 13 сентября сыграет против «шмелей» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп