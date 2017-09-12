5 клубов, которым пора выиграть Лигу чемпионов
Им давно надоела гегемония мадридского «Реала».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Ювентус»
Туринский клуб — главный неудачник последних лет в Лиге чемпионов. В Италии «Ювентус» не может найти себе равных соперников уже шесть лет, но в главном европейском турнире уже дважды споткнулся об испанцев. В 2015 году «Юве» не смог обыграть «Барселону», а в 2017-м был разгромлен мадридским «Реалом».
Этим летом итальянцы перетасовали свой состав, пригласив Блеза Матюиди, Дугласа Косту, Федерико Бернардески и Бенедикта Хёведеса. Никто из этих футболистов пока Лигу чемпионов не выигрывал. Если «Ювентус» обойдёт в группе «Барсу», это станет серьёзной заявкой на первую победу с 1996 года.
«ПСЖ»
На данный момент в Париже играют два самых дорогих футболиста планеты. Шейхи считают, что Неймар и Мбаппе смогут помочь «ПСЖ» преодолеть проклятие четвертьфинала ЛЧ. Последней каплей стало феерическое поражение от «Барселоны» в прошлом году, когда Унаи Эмери умудрился упустить гандикап в четыре мяча и на «Камп Ноу» пропустил шесть голов. В своей истории парижане никогда не выигрывали ЛЧ или Кубок чемпионов, но будет странно, если этого не смогут сделать два футболиста за € 400 млн.
«Манчестер Сити»
Ещё один «денежный мешок» тоже никогда не завоёвывал Кубок чемпионов ни в старом, ни в новом формате. Единственный международный трофей «Манчестер Сити» — Кубок обладателей кубков в 1970-м. Несколько лет назад англичане вообще не могли выйти из группы ЛЧ, а теперь считаются одними из фаворитов турнира. Усилив фланги обороны и купив хорошего вратаря, «Сити» выглядит чуть ли не самой сильной английской командой. 5 голов в ворота «Ливерпуля» должны только пугать соперников «МанСити».
«Манчестер Юнайтед»
Прошлый сезон в Лиге чемпионов «МЮ» пропустил
«Челси»
В этом списке неслучайно сразу три клуба из Англии. Британские команды сдают свои позиции в Европе, пока всё выигрывают испанцы. Последний раз англичане играли в финале Лиги чемпионов в 2012 году — как раз тогда, когда победил лондонский «Челси». Впрочем, тогда это была совсем другая команда: с Чехом в воротах, Босингвой в защите и Дрогбой впереди. Прошло почти шесть лет, и теперь англичанам снова пора вернуться в Европу в качестве фаворита.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter