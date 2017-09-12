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12 сентября 2017, 17:51 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Почему клубы АПЛ не могут выиграть Лигу чемпионов? Объясняет тренер «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино дал пресс-конференцию перед матчем с дортмундской «Боруссией». Напомним, лондонский клуб 13 сентября сыграет против «шмелей» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио <span class=error>Почеттино</span> дал <nobr>пресс-конференцию</nobr> перед матчем с дортмундской <span class=error>Боруссией</span>. Увеличить
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«Премьер-лига — самый важный турнир для любого игрока, который выступает в английском клубе. В Италии все иначе — там считают Лигу чемпионов самым важным турниром. В Англии — это Кубок страны и титул чемпиона.

Конечно, Лига Европы и Лига чемпионов — важные трофеи для нас, но они не на том же уровне, что АПЛ. Это сложно объяснить, вы должны работать здесь, чтобы понять мои слова.

Как я говорил, в Италии уделяют особое внимание Лиге чемпионов. То же самое касается Испании. Их клубы ставят на первое место именно этот турнир, а не национальное первенство. А клубы ниже уровнем ставят главной целью Лигу Европы. Но нашу позицию понять просто — премьер-лига — самый сложный чемпионат в мире.

В Рождество команды Германии, Испании, а также Италии уходят на каникулы, поэтому и выступают лучше в Лиге чемпионов. Но у нас есть возможность все изменить. Нужно хорошенько обдумать эту ситуацию. Мы можем бороться с другими командами за Лигу чемпионов.

Что касается игры против «Боруссии», то это очень важный матч. Мы должны выиграть три очка. Уверен, они сыграют для нас важную роль в дальнейшем. Это будет особый матч для «Тоттенхэма». Мы должны доказать, что способны бороться.

Мы подходим к этой игре в очень хорошем состоянии, особенно, если говорить про победу над «Эвертоном». Разумеется, это придает нам уверенности, — сказал Почеттино, чьи слова приводит Sky Sports.

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