Почему клубы АПЛ не могут выиграть Лигу чемпионов? Объясняет тренер «Тоттенхэма»
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино дал
пресс-конференцию перед матчем с дортмундской «Боруссией». Напомним, лондонский клуб 13 сентября сыграет против «шмелей» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Премьер-лига — самый важный турнир для любого игрока, который выступает в английском клубе. В Италии все иначе — там считают Лигу чемпионов самым важным турниром. В Англии — это Кубок страны и титул чемпиона.
Конечно, Лига Европы и Лига чемпионов — важные трофеи для нас, но они не на том же уровне, что АПЛ. Это сложно объяснить, вы должны работать здесь, чтобы понять мои слова.
Как я говорил, в Италии уделяют особое внимание Лиге чемпионов. То же самое касается Испании. Их клубы ставят на первое место именно этот турнир, а не национальное первенство. А клубы ниже уровнем ставят главной целью Лигу Европы. Но нашу позицию понять просто —
В Рождество команды Германии, Испании, а также Италии уходят на каникулы, поэтому и выступают лучше в Лиге чемпионов. Но у нас есть возможность все изменить. Нужно хорошенько обдумать эту ситуацию. Мы можем бороться с другими командами за Лигу чемпионов.
Что касается игры против «Боруссии», то это очень важный матч. Мы должны выиграть три очка. Уверен, они сыграют для нас важную роль в дальнейшем. Это будет особый матч для «Тоттенхэма». Мы должны доказать, что способны бороться.
Мы подходим к этой игре в очень хорошем состоянии, особенно, если говорить про победу над «Эвертоном». Разумеется, это придает нам уверенности, — сказал Почеттино, чьи слова приводит Sky Sports.
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