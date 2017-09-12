ЦСКА крупно проиграл «Бенфике» в матче Юношеской лиги УЕФА по футболу

Дублем в составе португальской команды отметился Сантос Ней (41-я минута, 47-я минута). Еще три мяча на свой счет записали Жозе Гомес (58), Рикарду Араужу (86) и Умаро Эмбало (89). В составе москвичей гол забил Виталий Жиронкин (82).

Во втором туре группового этапа ЦСКА на своем поле примет английский «Манчестер Юнайтед», «Бенфика» на выезде сыграет со швейцарским «Базелем». Обе встречи состоятся 27 сентября.

Основные команды ЦСКА и «Бенфики» встретятся в матче группового этапа Лиги чемпионов во вторник. Встреча начнется в 21:45 мск.