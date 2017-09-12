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12 сентября 2017, 16:30 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Таски вернулся в общую группу и вылетел с ФК «Спартак» на матч ЛЧ с «Марибором»

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт. Футболист московского «Спартака» Сердар Таски вернулся в общую группу игроков и вылетел вместе с командой в Словению на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против местного «Марибора», сообщается на официальном сайте «красно-белых».

Футболист московского Спартака <span class=error>Сердар</span> <span class=error>Таски</span> вернулся в общую группу игроков и вылетел вместе с командой в Словению на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против местного <span class=error>Марибора</span> сообщается на официальном сайте красно-белых. Увеличить
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Встреча группы Е Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком» пройдет на стадионе «Людски врт» в среду, 13 сентября, и начнется в 21:45 мск. Таски выбыл из строя в конце августа, получив повреждение мышц бедра в выездном матче восьмого тура чемпионата России против «СКА-Хабаровска» (0:0) и пропустил встречу девятого тура премьер-лиги с «Рубином» 9 сентября (1:0).

Как отмечается, во вторник утром команда провела тренировку на базе в подмосковной Тарасовке, на которой Таски занимался в общей группе. При этом по индивидуальной программе тренировались нападающий Зе Луиш и полузащитник Джано Ананидзе, которые из-за повреждений пропустят встречу с «Марибором».

После обеда команда отправилась в аэропорт, главный тренер «Спартака» Массимо Каррера взял в Словению 20 футболистов:

вратари — Артем Ребров и Александр Селихов;.

защитники — Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров;.

полузащитники — Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Александр Самедов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Куинси Промес, Лоренсо Мельгарехо;.

нападающие — Педро Роша и Луис Адриано.

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