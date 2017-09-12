Зидан — журналистам: Впереди достаточно матчей, чтобы изменить ваше мнение
Главный тренер мадридского «Реала» ответил на вопросы журналистов в преддверии матча против АПОЭЛ.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Напомним, встреча между командами состоится завтра, 13 сентября, в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало встречи — 21.45 мск.
«Реал» — действующий победитель турнира, но теперь все начинается с нуля. Конечно, нам будет непросто защитить титул. Мы это прекрасно понимаем.
В каком состоянии команда? Два ничейных матча не ударили по игрокам. Конечно, мы недовольны этим, но речь идет о футболе. Мы не будем меняться. «Реал» просто постарается сыграть лучше и победить своего соперника.
Нас не волнует то, что произошло в том году. Это уже прошлое. В этом сезоне все будет иначе. Нельзя весь год отыграть безупречно, поэтому неудачи обязательно вас настигнут. От этого никуда не деться.
Меня никак не задела критика после матча с «Леванте». Вы, журналисты, выполняете свою работу, а я — свою. У «Реала» впереди много матчей, чтобы изменить ваше мнение. Меня интересует только моя команда. Конечно, я уважаю чужое мнение, но мы не станем меняться.
Хотел ли я пригласить нападающего этим летом? Нет смысла говорить об этом, поскольку трансферное окно закрыто. Конечно, когда у тебя два форварда, а один из них получает травму, начинаешь думать об этом.
Я всячески пытался удержать Морату, но он хотел больше играть и собирался уйти. Я должен был просто принять его решение.
Могу сказать вам, что я очень верю в Борху. Этот парень молод и мотивирован. Да, Бензема получил травму, но ведь есть еще Бэйл. Будем работать с тем, что у нас есть, и я уверен, что команда добьется успеха.
Кто выйдет на позиции центрфорварда? Завтра все узнаете. У нас есть идеи по этому поводу. Что касается Роналду, то он в отличном состоянии и готов к матчу. Криштиану счастлив, поскольку сможет вновь выйти на поле, — цитирует специалиста AS.
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