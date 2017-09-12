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Напомним, встреча между командами состоится завтра, 13 сентября, в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало встречи — 21.45 мск.

«Реал» — действующий победитель турнира, но теперь все начинается с нуля. Конечно, нам будет непросто защитить титул. Мы это прекрасно понимаем.

В каком состоянии команда? Два ничейных матча не ударили по игрокам. Конечно, мы недовольны этим, но речь идет о футболе. Мы не будем меняться. «Реал» просто постарается сыграть лучше и победить своего соперника.

Нас не волнует то, что произошло в том году. Это уже прошлое. В этом сезоне все будет иначе. Нельзя весь год отыграть безупречно, поэтому неудачи обязательно вас настигнут. От этого никуда не деться.

Меня никак не задела критика после матча с «Леванте». Вы, журналисты, выполняете свою работу, а я — свою. У «Реала» впереди много матчей, чтобы изменить ваше мнение. Меня интересует только моя команда. Конечно, я уважаю чужое мнение, но мы не станем меняться.

Хотел ли я пригласить нападающего этим летом? Нет смысла говорить об этом, поскольку трансферное окно закрыто. Конечно, когда у тебя два форварда, а один из них получает травму, начинаешь думать об этом.

Я всячески пытался удержать Морату, но он хотел больше играть и собирался уйти. Я должен был просто принять его решение.

Могу сказать вам, что я очень верю в Борху. Этот парень молод и мотивирован. Да, Бензема получил травму, но ведь есть еще Бэйл. Будем работать с тем, что у нас есть, и я уверен, что команда добьется успеха.

Кто выйдет на позиции центрфорварда? Завтра все узнаете. У нас есть идеи по этому поводу. Что касается Роналду, то он в отличном состоянии и готов к матчу. Криштиану счастлив, поскольку сможет вновь выйти на поле, — цитирует специалиста AS.