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12 сентября 2017, 15:01 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Спартак» опубликовал видео с тренировки в преддверии матча с «Марибором»

«Спартак» провёл тренировку в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором». Видео с предыгрового занятия было опубликовано на официальном канале красно-белых в YouTube.

Матч «Марибор» — «Спартак» состоится 13 сентября, на стадионе «Людски врт». Обслуживать встречу доверено немецкой бригаде арбитров во главе с Денизом Айтекином. Начало — 21:45 мск.

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