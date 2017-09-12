«Спартак» опубликовал видео с тренировки в преддверии матча с «Марибором»
«Спартак» провёл тренировку в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором». Видео с предыгрового занятия было опубликовано на официальном канале
красно-белых в YouTube.
Матч «Марибор» — «Спартак» состоится 13 сентября, на стадионе «Людски врт». Обслуживать встречу доверено немецкой бригаде арбитров во главе с Денизом Айтекином. Начало — 21:45 мск.
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