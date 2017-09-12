Месси против Буффона. Главная дуэль матча «Барселона» — «Ювентус»
«СЭ» представляет матчи первого игрового дня Лиги чемпионов.
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ГРУППА D
«БАРСЕЛОНА» — «ЮВЕНТУС»
Сегодня. Барселона. Стадион «Камп Ноу». 21.45 (21.30 — Матч Футбол 2).
Прогноз Winline: П1 1.68 — Н 4.09 — П2 5.02.
МЕССИ НУЖНО ЗАБИТЬ, «ЮВЕНТУСУ» — ПЕРЕСТАТЬ МЕЧТАТЬ
Лига чемпионов возвращается! «Барселона» — «Ювентус», одна из лучших афиш, какие только можно придумать для первого игрового дня. Именно «Юве» закольцевал эпоху Луиса Энрике на «Камп Ноу», — от триумфа в первом его сезоне до провала в последнем. Летом 2015-го «Барса» «метнула бумеранг» — победила итальянцев в финале ЛЧ и подвела черту под сверхудачным тренерским дебютом Лучо. Через два года бумеранг вернулся обратно: в четвертьфинале минувшей Лиги туринцы дома обыграли
Матч станет очередной серьезной проверкой Эрнесто Вальверде. С первой из них — Суперкубком Испании, вчистую проигранным «Реалу» сразу после ухода Неймара — он не справился. Три первых тура чемпионата не могут ответить на вопрос, пришла ли «Барса» в себя после потери бразильца, а вот сегодняшняя игра — вполне. Одним из возможных ответов должно стать появление на поле Усмана Дембеле. В субботу состоялся дебют долгожданного новичка каталонцев — француз отдал голевой пас на Суареса и показал, что готов быть частью атакующего «трезубца»
Тем более, что оборона (и не только) гостей будет серьезно ослаблена. Летом туринский клуб покинул Леонардо Бонуччи, а в начале сентября получил травму Джорджо Кьеллини, от которой не оправился до сих пор. Также
«ОЛИМПИАКОС» — «СПОРТИНГ»
Сегодня. Пирей. Стадион «Георгиос Караискакис». 21.45 (13 сентября, 00.45 — Матч Футбол 1).
Прогноз Winline: П1 2.70 — Н 3.11 — П2 2.80.
ПЛАНЫ НА ЛИГУ ЕВРОПЫ
Попасть в группу к «Барселоне» и «Ювентусу» — тяжелая доля. Чемпион Греции и бронзовый призер чемпионата Португалии, скорее всего, в первой же очной встрече должны будут решить, кому из них хочется попасть в весеннюю часть Лиги Европы. На большее в этом квартете им будет сложно рассчитывать.
ГРУППА А
«Манчестер Юнайтед» — «БАЗЕЛЬ»
Сегодня. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». 21.45 (21.30 — Матч Наш Спорт).
Прогноз Winline: П1 1.18 — Н 6.83 — П2 15.0.
СТАРЫЕ СЧЕТЫ В ШВЕЙЦАРСКОМ БАНКЕ
«Красные дьяволы» возвращаются в Лигу чемпионов! Заняв по итогам сезона-2015/16 5-е место в
Матч с «Базелем» отлично подходит для этого. Сегодняшние соперники — большие раздражители для «МЮ».
В сезоне-2011/12 именно швейцарский клуб стал главной причиной вылета «дьяволов» из группового этапа: ничья 3:3 на «Олд Траффорд» и поражение в Швейцарии 1:2 отправили англичан в
ГРУППА B
«СЕЛТИК» — «ПСЖ»
Сегодня. Глазго. Стадион «Селтик Парк». 21.45 (21.30 — Матч Футбол 1).
Прогноз Winline: П1 12.0 — Н 6.50 — П2 1.21.
«ПСЖ» СЫГРАЕТ БЕЗ ДЕМБЕЛЕ И ДИ МАРИИ
После распада барселонского MSN (Месси, Суарес, Неймар) футбольный мир понемногу начинает привыкать к парижскому MKN — Мбаппе, Кавани, Неймар. Разорвав на части «Метц» (5:1), «ПСЖ» явил общественности страшную силу своего дорогостоящего нападения. Но чемпионат Франции это одно — в Лиге чемпионов такого парижанам ждать не стоит. «Селтик» дома традиционно опасен, об этом европейским грандам прекрасно известно («Барселона» в Глазго проигрывала 1:2, «Манчестер Сити» играл вничью 3:3), но Брендан Роджерс, увы, не сможет сегодня рассчитывать на травмированных Муссу Дембеле и Ди Марию.
«БАВАРИЯ» — «АНДЕРЛЕХТ»
Сегодня. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена». 21.45 (23.50 — Матч Футбол 3).
Прогноз Winline: П1 1.08 — Н 10.0 — П2 26.0.
ЗАКИПАЮЩИЙ МЮНХЕНСКИЙ КОТЕЛ
Поражение «Баварии» в игре против «Хоффенхайма» (0:2), резкое интервью Левандовски в Der Spiegel, где поляк сказал, что хотел бы «видеть более агрессивную трансферную политику клуба», несогласие Мюллера с заменой в игре против «Вердера» — все это создало вокруг команды Анчелотти не самую приятную атмосферу. Председатель правления клуба Румменигге сразу заявил, что критика клуба со стороны игроков «будет иметь последствия». В такое напряженное время только убедительная победа может несколько понизить градус в котле закипающих мюнхенских нервов. В конце концов, Анчелотти — известный миротворец.
ГРУППА С
«РОМА» — «АТЛЕТИКО»
Сегодня. Рим. Стадион «Олимпико». 21.45 (21.30 — Матч Арена).
Прогноз Winline: П1 2.91 — Н 3.17 — П2 2.62.
НОВАЯ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ И ОЧЕРЕДНОЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД «АТЛЕТИКО»
«Рома» попала в Лигу чемпионов, взяв серебро в серии А с рекордными для себя показателями забитых голов (90) и набранных очков (87). Но все это было еще при Лучано Спаллетти и Мохамеде Салахе — первый теперь в «Интере», второй в «Ливерпуле», а в Риме уже строится новая империя, главные имена в которой — спортивный директор Мончи и главный тренер Эусебио ди Франческо. Строительство они начали не слишком уверенно — неровная предсезонка, победа и поражение на старте чемпионата, травмы новичков, на которых возлагаются большие надежды (например, Патрик Шик). Еще и долгая игровая пауза — после перерыва на игры сборных «Роме» не удалось сыграть в минувшие выходные, гостевой матч с «Сампдорией» был перенесен
Все это не делает «Рому» фаворитом сегодняшнего матча, особенно, если вспомнить, что «Атлетико» при Симеоне еще ни разу не проигрывал итальянским командам (5 побед и 1 ничья в 6 играх), а оба матча, в которых римляне и мадридцы встречались друг с другом прежде — четвертьфинал Кубка УЕФА-1998/99 — остались за «матрасниками» (две победы со счетом 2:1). Но Рим переживал и не такое. «Атлетико» придется очень постараться, чтобы начать новый крестовый поход с победы.
«ЧЕЛСИ» — «КАРАБАХ»
Сегодня. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж». 21.45 (23.45 — Матч Футбол 2).
Прогноз Winline: П1 1.10 — Н 8.80 — П2 26.0.
ГЛАВНАЯ СЕНСАЦИЯ — В ЛОНДОНЕ
«Челси», как и их соотечественники из красной части Манчестера, прошлый год провел вдалеке от Лиги чемпионов. Пользы из этой передышки лондонцы извлекли несравнимо больше — например, стали чемпионами Англии. Теперь об отдыхе не может быть и речи — подопечные Конте, сохранившие Азара, усилившиеся Моратой и отцепившие от команды Косту, должны проверить на прочность главную сенсацию нынешнего розыгрыша — азербайджанский «Карабах». Одержав историческую победу над «Копенгагеном», вряд ли «Карабах» захочет довольствоваться лишь участием в групповом турнире — грандам точно придется попотеть, но всерьез соперничать с «Челси», «Ромой» и «Атлетико» у азербайджанцев, скорее всего, не получится.
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