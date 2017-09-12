ГРУППА D

«БАРСЕЛОНА» — «ЮВЕНТУС»

Сегодня. Барселона. Стадион «Камп Ноу». 21.45 (21.30 — Матч Футбол 2).

Прогноз Winline: П1 1.68 — Н 4.09 — П2 5.02.

МЕССИ НУЖНО ЗАБИТЬ, «ЮВЕНТУСУ» — ПЕРЕСТАТЬ МЕЧТАТЬ

Лига чемпионов возвращается! «Барселона» — «Ювентус», одна из лучших афиш, какие только можно придумать для первого игрового дня. Именно «Юве» закольцевал эпоху Луиса Энрике на «Камп Ноу», — от триумфа в первом его сезоне до провала в последнем. Летом 2015-го «Барса» «метнула бумеранг» — победила итальянцев в финале ЛЧ и подвела черту под сверхудачным тренерским дебютом Лучо. Через два года бумеранг вернулся обратно: в четвертьфинале минувшей Лиги туринцы дома обыграли сине-гранатовых 3:0, удержали в гостях нулевую ничью и подвели черту под трехлетней карьерой астурийского тренера «Барсы». Пришло время для новых бросков.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа D, 12.09.2017, 21:45 -:- Барселона Ювентус

Матч станет очередной серьезной проверкой Эрнесто Вальверде. С первой из них — Суперкубком Испании, вчистую проигранным «Реалу» сразу после ухода Неймара — он не справился. Три первых тура чемпионата не могут ответить на вопрос, пришла ли «Барса» в себя после потери бразильца, а вот сегодняшняя игра — вполне. Одним из возможных ответов должно стать появление на поле Усмана Дембеле. В субботу состоялся дебют долгожданного новичка каталонцев — француз отдал голевой пас на Суареса и показал, что готов быть частью атакующего «трезубца» сине-гранатовых. Кстати, о «трезубце» — время идет, а Буффон продолжает оставаться одним из немногих вратарей, которым пока так и не смог забить Месси. Может быть, сегодня эти чары итальянского кудесника будут сняты?

Тем более, что оборона (и не только) гостей будет серьезно ослаблена. Летом туринский клуб покинул Леонардо Бонуччи, а в начале сентября получил травму Джорджо Кьеллини, от которой не оправился до сих пор. Также из-за повреждений не помогут сегодня «Ювентусу» Маркизио, Манджукич и Хедира, новичок Хеведес продолжает тренироваться по индивидуальной программе, а удаленный в проигранном «Реалу» финале в Кардиффе (1:4) Куадрадо пропустит игру из-за дисквалификации. «Юве», как и «Барса», уверенно прошел первые три тура чемпионата, но настоящий смотр сил наступит для него только сегодня. В предматчевом интервью Массимилиано Аллегри сказал: «Победа в Лиге чемпионов не может быть целью. Она может быть только мечтой». Может быть, именно поэтому мечтательные туринцы проиграли два финала за три года?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">⚽️ <a href="https://twitter.com/hashtag/Bar%C3%A7aJuve?src=hash">#BarçaJuve</a><br>Comienza la conquista de Europa<br>? <a href="https://t.co/q3wVos4sLz">https://t.co/q3wVos4sLz</a> ? <a href="https://t.co/21oTvGzXyU">pic.twitter.com/21oTvGzXyU</a></p>— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) <a href="https://twitter.com/FCBarcelona_es/status/907372883214729217">11 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«ОЛИМПИАКОС» — «СПОРТИНГ»

Сегодня. Пирей. Стадион «Георгиос Караискакис». 21.45 (13 сентября, 00.45 — Матч Футбол 1).

Прогноз Winline: П1 2.70 — Н 3.11 — П2 2.80.

ПЛАНЫ НА ЛИГУ ЕВРОПЫ

Попасть в группу к «Барселоне» и «Ювентусу» — тяжелая доля. Чемпион Греции и бронзовый призер чемпионата Португалии, скорее всего, в первой же очной встрече должны будут решить, кому из них хочется попасть в весеннюю часть Лиги Европы. На большее в этом квартете им будет сложно рассчитывать.

ГРУППА А

«Манчестер Юнайтед» — «БАЗЕЛЬ»

Сегодня. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». 21.45 (21.30 — Матч Наш Спорт).

Прогноз Winline: П1 1.18 — Н 6.83 — П2 15.0.

СТАРЫЕ СЧЕТЫ В ШВЕЙЦАРСКОМ БАНКЕ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе МОУРИНЬЮ. Reuters

«Красные дьяволы» возвращаются в Лигу чемпионов! Заняв по итогам сезона-2015/16 5-е место в премьер-лиге, «МЮ» смог пробиться лишь в групповой этап Лиги Европы. Пропущенный из-за «багажа Ван Гала» год клуб из Манчестера под руководством Жозе Моуринью провел неровно, но бойко — итоговая позиция в чемпионате стала еще ниже (6-е место), зато полка с трофеями пополнилась победным Кубком Лиги Европы, добытым в борьбе с «Аяксом» (2:0), благодаря чему «МЮ» и оказался в групповом этапе нового розыгрыша Лиги чемпионов. На этой полке могла бы оказаться еще одна награда, но в начале августа англичане не совладали с «Реалом» в матче за Суперкубок Европы (1:2). Впрочем, Лукаку, Мхитарян, Погба и Ко, уверенно стартовав в чемпионате, намерены как можно скорее забыть о европейских поражениях и вспомнить о европейских победах.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа A, 12.09.2017, 21:45 -:- Манчестер Юнайтед Базель

Матч с «Базелем» отлично подходит для этого. Сегодняшние соперники — большие раздражители для «МЮ».

В сезоне-2011/12 именно швейцарский клуб стал главной причиной вылета «дьяволов» из группового этапа: ничья 3:3 на «Олд Траффорд» и поражение в Швейцарии 1:2 отправили англичан в плей-офф Лиги Европы, а «Базель» — в 1/8 финала Лиги чемпионов. Настал момент платить по старым счетам в швейцарском банке.

ГРУППА B

«СЕЛТИК» — «ПСЖ»

Сегодня. Глазго. Стадион «Селтик Парк». 21.45 (21.30 — Матч Футбол 1).

Прогноз Winline: П1 12.0 — Н 6.50 — П2 1.21.

«ПСЖ» СЫГРАЕТ БЕЗ ДЕМБЕЛЕ И ДИ МАРИИ

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">De Paris ? à Glasgow ?<br><br>"<a href="https://twitter.com/hashtag/AllezParis?src=hash">#AllezParis</a> !" ? <a href="https://twitter.com/DaniAlvesD2">@DaniAlvesD2</a><br>?? au programme dans l'✈️<a href="https://twitter.com/hashtag/LETSDREAM?src=hash">#LETSDREAM</a> <a href="https://t.co/1n6wTOLT39">pic.twitter.com/1n6wTOLT39</a></p>— PSG Officiel (@PSG_inside) <a href="https://twitter.com/PSG_inside/status/907506590000939008">12 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

После распада барселонского MSN (Месси, Суарес, Неймар) футбольный мир понемногу начинает привыкать к парижскому MKN — Мбаппе, Кавани, Неймар. Разорвав на части «Метц» (5:1), «ПСЖ» явил общественности страшную силу своего дорогостоящего нападения. Но чемпионат Франции это одно — в Лиге чемпионов такого парижанам ждать не стоит. «Селтик» дома традиционно опасен, об этом европейским грандам прекрасно известно («Барселона» в Глазго проигрывала 1:2, «Манчестер Сити» играл вничью 3:3), но Брендан Роджерс, увы, не сможет сегодня рассчитывать на травмированных Муссу Дембеле и Ди Марию.

«БАВАРИЯ» — «АНДЕРЛЕХТ»

Сегодня. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена». 21.45 (23.50 — Матч Футбол 3).

Прогноз Winline: П1 1.08 — Н 10.0 — П2 26.0.

ЗАКИПАЮЩИЙ МЮНХЕНСКИЙ КОТЕЛ

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">¡Quedan solo 2️⃣4️⃣ horas para el <a href="https://twitter.com/hashtag/FCBRSCA?src=hash">#FCBRSCA</a>! ¡Vuelve la <a href="https://twitter.com/LigadeCampeones">@LigadeCampeones</a>! ? <br>La <a href="https://twitter.com/hashtag/UCL?src=hash">#UCL</a> significa para mí_______ ⤵️ <a href="https://t.co/2lmVnKbhbw">pic.twitter.com/2lmVnKbhbw</a></p>— FC Bayern Español (@FCBayernES) <a href="https://twitter.com/FCBayernES/status/907314059103526912">11 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Поражение «Баварии» в игре против «Хоффенхайма» (0:2), резкое интервью Левандовски в Der Spiegel, где поляк сказал, что хотел бы «видеть более агрессивную трансферную политику клуба», несогласие Мюллера с заменой в игре против «Вердера» — все это создало вокруг команды Анчелотти не самую приятную атмосферу. Председатель правления клуба Румменигге сразу заявил, что критика клуба со стороны игроков «будет иметь последствия». В такое напряженное время только убедительная победа может несколько понизить градус в котле закипающих мюнхенских нервов. В конце концов, Анчелотти — известный миротворец.

ГРУППА С

«РОМА» — «АТЛЕТИКО»

Сегодня. Рим. Стадион «Олимпико». 21.45 (21.30 — Матч Арена).

Прогноз Winline: П1 2.91 — Н 3.17 — П2 2.62.

НОВАЯ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ И ОЧЕРЕДНОЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД «АТЛЕТИКО»

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">? | CONVOCATORIA<br>? <a href="https://twitter.com/Simeone">@Simeone</a> convoca a 21 jugadores para el <a href="https://twitter.com/hashtag/RomaAtleti?src=hash">#RomaAtleti</a> ?<a href="https://twitter.com/hashtag/UCL?src=hash">#UCL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/A%C3%BApaAtleti?src=hash">#AúpaAtleti</a> <a href="https://t.co/Xma6BeGqY3">pic.twitter.com/Xma6BeGqY3</a></p>— Atlético de Madrid (@Atleti) <a href="https://twitter.com/Atleti/status/906944273534341120">10 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Испано-итальянское противостояние продолжают представители двух столичных городов. «Атлетико» начинает свой пятый подряд поход за главным трофеем турнира — дважды за последние четыре года «матрасники» добирались до решающего матча, но останавливались в шаге от мечты, уступая соседям из «Реала» (1:4 в 2014-м и 1:1 (3:5 по пенальти) в 2016-м). Большим подспорьем для новых красно-белых надежд стало продление контракта Диего Симеоне до 2020 года. Похоже, тренер отказался от мысли оставлять Мадрид без большой победы. И если найти закономерность в том, как «Атлетико» пробивался в финалы Лиги, то очередной выход должен случиться как раз в 2018-м. Может быть, время пришло?

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа C, 12.09.2017, 21:45 -:- Рома Атлетико

«Рома» попала в Лигу чемпионов, взяв серебро в серии А с рекордными для себя показателями забитых голов (90) и набранных очков (87). Но все это было еще при Лучано Спаллетти и Мохамеде Салахе — первый теперь в «Интере», второй в «Ливерпуле», а в Риме уже строится новая империя, главные имена в которой — спортивный директор Мончи и главный тренер Эусебио ди Франческо. Строительство они начали не слишком уверенно — неровная предсезонка, победа и поражение на старте чемпионата, травмы новичков, на которых возлагаются большие надежды (например, Патрик Шик). Еще и долгая игровая пауза — после перерыва на игры сборных «Роме» не удалось сыграть в минувшие выходные, гостевой матч с «Сампдорией» был перенесен из-за сильных дождей в Генуе.

Все это не делает «Рому» фаворитом сегодняшнего матча, особенно, если вспомнить, что «Атлетико» при Симеоне еще ни разу не проигрывал итальянским командам (5 побед и 1 ничья в 6 играх), а оба матча, в которых римляне и мадридцы встречались друг с другом прежде — четвертьфинал Кубка УЕФА-1998/99 — остались за «матрасниками» (две победы со счетом 2:1). Но Рим переживал и не такое. «Атлетико» придется очень постараться, чтобы начать новый крестовый поход с победы.

«ЧЕЛСИ» — «КАРАБАХ»

Сегодня. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж». 21.45 (23.45 — Матч Футбол 2).

Прогноз Winline: П1 1.10 — Н 8.80 — П2 26.0.

ГЛАВНАЯ СЕНСАЦИЯ — В ЛОНДОНЕ

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Matchday?src=hash">#Matchday</a> <br>- Chelsea ? Qarabag<br>- Champions League Group C <br>- 7:45pm (22:45 AZE)<br>- Stamford Bridge <a href="https://twitter.com/hashtag/UCL?src=hash">#UCL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/QarabagFK?src=hash">#QarabagFK</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ChelseaQarabag?src=hash">#ChelseaQarabag</a> <a href="https://t.co/VmpkSDmvHs">pic.twitter.com/VmpkSDmvHs</a></p>— Qarabağ FK English (@FKQarabaghEN) <a href="https://twitter.com/FKQarabaghEN/status/907493305671450624">12 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Челси», как и их соотечественники из красной части Манчестера, прошлый год провел вдалеке от Лиги чемпионов. Пользы из этой передышки лондонцы извлекли несравнимо больше — например, стали чемпионами Англии. Теперь об отдыхе не может быть и речи — подопечные Конте, сохранившие Азара, усилившиеся Моратой и отцепившие от команды Косту, должны проверить на прочность главную сенсацию нынешнего розыгрыша — азербайджанский «Карабах». Одержав историческую победу над «Копенгагеном», вряд ли «Карабах» захочет довольствоваться лишь участием в групповом турнире — грандам точно придется попотеть, но всерьез соперничать с «Челси», «Ромой» и «Атлетико» у азербайджанцев, скорее всего, не получится.