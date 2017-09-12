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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30979586/
12 сентября 2017, 14:20 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Поль Погба: Мы хотим встретиться с «Реалом», «Барселоной» и «Баварией»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пообщался с клубной пресс-службой в преддверии матча против «Базеля».

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль <span class=error>Погба</span> пообщался с клубной <nobr>пресс-службой</nobr> в преддверии матча против Базеля. Увеличить
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Напомним, сегодня «красные дьяволы» примут на «Олд Траффорд» представителя Швейцарии в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я вернулся в «Юнайтед», чтобы играть в Лиге чемпионов. По-моему, это очевидно. Знал, что в прошлом сезоне нам предстоит сыграть в Лиге Европы, но у нас была четкая цель — выиграть этот турнир, чтобы вернуться в Лигу чемпионов. Рад, что нам удалось это сделать, и теперь мы сыграем в самом престижном турнире Европы.

У нас отличный состав, а многие эксперты говорят, что нам будет легко. Но я могу сказать вам, что в Лиге чемпионов не бывает простых матчей. Мы будем играть против команд, которые сделают все, чтобы одолеть такой великий клуб, как «Манчестер Юнайтед».

В чем разница между Лигой Европы и Лигой чемпионов? В первом турнире очень много команд, и все они приличного уровня, но, честно говоря, топ-клубы играют именно в Лиге чемпионов.

Возможно, в этом сезоне нам предстоит сразиться против «Баварии», «Барселоны» или мадридского «Реала». Эти команды не раз выигрывали турнир, поэтому для нас это будет особенный вызов. Мы хотим сыграть с ними.

Конечно, сегодняшний матч против «Базеля» будет особенным для меня. Я проведу первую игру в Лиге чемпионов за «Юнайтед», как воспитанник клуба, — сказал французский хавбек, чьи слова приводит официальный сайт английского клуба.

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