Поль Погба: Мы хотим встретиться с «Реалом», «Барселоной» и «Баварией»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пообщался с клубной
пресс-службой в преддверии матча против «Базеля».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Напомним, сегодня «красные дьяволы» примут на «Олд Траффорд» представителя Швейцарии в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Я вернулся в «Юнайтед», чтобы играть в Лиге чемпионов.
У нас отличный состав, а многие эксперты говорят, что нам будет легко. Но я могу сказать вам, что в Лиге чемпионов не бывает простых матчей. Мы будем играть против команд, которые сделают все, чтобы одолеть такой великий клуб, как «Манчестер Юнайтед».
В чем разница между Лигой Европы и Лигой чемпионов? В первом турнире очень много команд, и все они приличного уровня, но, честно говоря,
Возможно, в этом сезоне нам предстоит сразиться против «Баварии», «Барселоны» или мадридского «Реала». Эти команды не раз выигрывали турнир, поэтому для нас это будет особенный вызов. Мы хотим сыграть с ними.
Конечно, сегодняшний матч против «Базеля» будет особенным для меня. Я проведу первую игру в Лиге чемпионов за «Юнайтед», как воспитанник клуба, — сказал французский хавбек, чьи слова приводит официальный сайт английского клуба.
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