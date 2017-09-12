ЦСКА открывает охоту на «орлов»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Бенфика» (Португалия) — ЦСКА (Россия) (начало в 21.45 мск).

Лига чемпионов в сезоне 2017/18 берет свой старт для России в Лиссабоне, где столичный ЦСКА начнет свою групповую кампанию встречей с чемпионом Португалии четырех последних сезонов «Бенфикой».

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа A, 12.09.2017, 21:45 -:- Бенфика ЦСКА

«Орлы» — пожалуй, самая стабильная команда своей страны. «Бенфика» в последний раз опускалась в национальном чемпионате ниже второго места в сезоне 2008/09, выиграв после этого пять чемпионских титулов при трех вторых местах.

Во многом такие результаты обусловливаются бескомпромиссностью красно-белых — почти в каждом чемпионате находится команда, проигравшая меньше матчей, однако «Бенфика» все равно оказывается выше в таблице благодаря большему числу побед.

Впрочем, ЦСКА — безусловно, самый стабильный российский клуб XXI века. Красно-синим не мешает из года в год показывать результат на внутренней арене даже сложное финансовое положение.

Правда, с выступлениями в Европе, где на пути армейцев встают соперники иного калибра, все гораздо сложнее. Здесь ЦСКА стал уже завсегдатаем последних мест группового этапа главного еврокубка, а голкипер Игорь Акинфеев устанавливал антирекорды по количеству матчей подряд с пропущенными мячами.

Собственно, прервалась серия капитана только в этом году в квалификации Лиги чемпионов, где лучший вратарь России отыграл против греческого АЕК и швейцарского «Янг Бойз» четыре подряд матча на ноль, что и помогло его команде пробиться в групповую стадию. А вот, если ориентироваться только на групповые этапы, неприятная серия еще не завершена.

Не пропустить в Лиссабоне от «Бенфики» будет очень сложно. Эта команда, при в целом крепкой и надежной обороне, всегда славилась своей атакой. Сдержать «орлов» зачастую не удается и признанным грандам мирового футбола, которые берут свое в играх с португальским флагманаом за счет большего количества собственных забитых мячей. И то, не всегда.

На старте нового сезона красно-белые смотрятся не слишком сбалансированно, что объясняется большой текучкой кадров в летнее межсезонье. «Бенфика», как всегда, задорого продавала и покупала на перспективу, чтобы не стать слабее, а через несколько лет заработать на очередных продажах.

Впрочем, разбалансирована игра команды по собственным меркам. В пяти турах национального чемпионата лиссабонцы одержали четыре победы при одной ничьей.

Правда, в Португалии, где бал правят местные гранды, этого достаточно, чтобы оказаться на третьем месте таблицы — «Порту» и «Спортинг» очков еще вообще не теряли.

С наибольшим количеством проблем «орлы» столкнулись в последних двух турах. Сначала была выездная ничья с «Риу Аве» (1:1), где Жонас сравнял счет с пенальти, а затем волевая домашняя победа над аутсайдером «Портимоненсе» (2:1), где переломить ход встречи удалось только после еще одного реализованного Жонасом одиннадцатиметрового, которому к тому же предшествовало удаление у гостей.

Летом «Бенфика» потеряла целый ряд ключевых игроков: голкипер Эдер отправился в «Манчестер Сити» получать бутсой по лицу от Садьо Мане, защитник Виктор Линделефф ушел греть за €35 млн скамейку запасных «Манчестер Юнайтед», правый латераль Нелсон Семеду рванул за мечтой в «Барселону», Марсал отправился цементировать оборону «Лиона» после продажи в «Зенит» Эммануэля Мамманы, а греческий форвард Константинос Митроглу теперь является примой в атаке «Марселя», мучая Марсала уже не на тренировках, а в официальных встречах.

Если говорить о приобретениях, то речь идет в основном о возвращениях из аренды, но там сплошь качественные футболисты. Впрочем, есть и одна очень серьезная покупка.

Швейцарский форвард Харис Сеферович, проведший последние годы в Бундеслиге в франкфуртском «Айнтрахте», с ходу закрепился в старте новой команды, забил три мяча в пяти играх чемпионата и нашел отличное взаимопонимание с другим основным форвардом Жонасом, некогда игравшим за испанскую «Валенсию».

А вот ЦСКА вообще не смог приобрести этим летом ни одного футболиста, что, конечно, не укрылось от внимания наставника «Бенфики» Руя Витории.

«Конечно, ЦСКА — очень серьезный соперник. Мы его уважаем, но в то же время не намерены отходить от своего стиля игры и рассчитываем взять дома три очка, — сказал португальский специалист.

— ЦСКА никем не усилился этим летом, и смог бы я работать в таких условиях? Не могу поставить себя на место главного тренера армейцев, это некорректно. В любом случае, даже без покупок ЦСКА выглядит очень прилично.

Красно-синие прибыли в столицу Португалии практически в оптимальном составе. В Москве из первой команды остался только получивший повреждение Кирилл Набабкин, впрочем, крайний защитник так и так не вышел бы в стартовом составе, учитывая что справа играет Марио Фернандес, а на левом фланге разошелся Георгий Щенников.

Где у ЦСКА проблемы, так это на острие атаки. В последнем туре вместо Федора Чалова и Аарона Оланаре, на двоих забивших в этом сезоне только один гол в этом сезоне, вышел Тимур Жамалетдинов, и именно он и принес армейцам победу в Перми над «Амкаром» (1:0).

Группа А, с одной стороны, достаточно интересная и рабочая, а с другой, времени на раскачку у ЦСКА нет. Нужно стараться увезти из Лиссабона хотя бы ничью, потому что ни с швейцарским «Базелем», ни, тем более, с английским «Манчестер Юнайтед» легко не будет.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Бенфики» — 2:1.