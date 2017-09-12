ЦСКА открывает охоту на «орлов»
Московский ЦСКА открывает для российских клубов кампанию в основном раунде еврокубков.
Вице-чемпионы России отправились в столицу Португалии Лиссабон, где в сразятся с местной «Бенфикой» в первом туре группы А Лиги чемпионов.
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«Бенфика» (Португалия) — ЦСКА (Россия) (начало в 21.45 мск).
Лига чемпионов в сезоне 2017/18 берет свой старт для России в Лиссабоне, где столичный ЦСКА начнет свою групповую кампанию встречей с чемпионом Португалии четырех последних сезонов «Бенфикой».
«Орлы» — пожалуй, самая стабильная команда своей страны. «Бенфика» в последний раз опускалась в национальном чемпионате ниже второго места в сезоне 2008/09, выиграв после этого пять чемпионских титулов при трех вторых местах.
Во многом такие результаты обусловливаются бескомпромиссностью
Впрочем, ЦСКА — безусловно, самый стабильный российский клуб XXI века.
Правда, с выступлениями в Европе, где на пути армейцев встают соперники иного калибра, все гораздо сложнее. Здесь ЦСКА стал уже завсегдатаем последних мест группового этапа главного еврокубка, а голкипер Игорь Акинфеев устанавливал антирекорды по количеству матчей подряд с пропущенными мячами.
Собственно, прервалась серия капитана только в этом году в квалификации Лиги чемпионов, где лучший вратарь России отыграл против греческого АЕК и швейцарского «Янг Бойз» четыре подряд матча на ноль, что и помогло его команде пробиться в групповую стадию. А вот, если ориентироваться только на групповые этапы, неприятная серия еще не завершена.
Не пропустить в Лиссабоне от «Бенфики» будет очень сложно. Эта команда, при в целом крепкой и надежной обороне, всегда славилась своей атакой. Сдержать «орлов» зачастую не удается и признанным грандам мирового футбола, которые берут свое в играх с португальским флагманаом за счет большего количества собственных забитых мячей. И то, не всегда.
На старте нового сезона
Впрочем, разбалансирована игра команды по собственным меркам. В пяти турах национального чемпионата лиссабонцы одержали четыре победы при одной ничьей.
Правда, в Португалии, где бал правят местные гранды, этого достаточно, чтобы оказаться на третьем месте таблицы — «Порту» и «Спортинг» очков еще вообще не теряли.
С наибольшим количеством проблем «орлы» столкнулись в последних двух турах. Сначала была выездная ничья с «Риу Аве» (1:1), где Жонас сравнял счет с пенальти, а затем волевая домашняя победа над аутсайдером «Портимоненсе» (2:1), где переломить ход встречи удалось только после еще одного реализованного Жонасом одиннадцатиметрового, которому к тому же предшествовало удаление у гостей.
Летом «Бенфика» потеряла целый ряд ключевых игроков: голкипер Эдер отправился в «Манчестер Сити» получать бутсой по лицу от Садьо Мане, защитник Виктор Линделефф ушел греть за €35 млн скамейку запасных «Манчестер Юнайтед», правый латераль Нелсон Семеду рванул за мечтой в «Барселону», Марсал отправился цементировать оборону «Лиона» после продажи в «Зенит» Эммануэля Мамманы, а греческий форвард Константинос Митроглу теперь является примой в атаке «Марселя», мучая Марсала уже не на тренировках, а в официальных встречах.
Если говорить о приобретениях, то речь идет в основном о возвращениях из аренды, но там сплошь качественные футболисты. Впрочем, есть и одна очень серьезная покупка.
Швейцарский форвард Харис Сеферович, проведший последние годы в Бундеслиге в франкфуртском «Айнтрахте», с ходу закрепился в старте новой команды, забил три мяча в пяти играх чемпионата и нашел отличное взаимопонимание с другим основным форвардом Жонасом, некогда игравшим за испанскую «Валенсию».
А вот ЦСКА вообще не смог приобрести этим летом ни одного футболиста, что, конечно, не укрылось от внимания наставника «Бенфики» Руя Витории.
«Конечно, ЦСКА — очень серьезный соперник. Мы его уважаем, но в то же время не намерены отходить от своего стиля игры и рассчитываем взять дома три очка, — сказал португальский специалист.
— ЦСКА никем не усилился этим летом, и смог бы я работать в таких условиях? Не могу поставить себя на место главного тренера армейцев, это некорректно. В любом случае, даже без покупок ЦСКА выглядит очень прилично.
Где у ЦСКА проблемы, так это на острие атаки. В последнем туре вместо Федора Чалова и Аарона Оланаре, на двоих забивших в этом сезоне только один гол в этом сезоне, вышел Тимур Жамалетдинов, и именно он и принес армейцам победу в Перми над «Амкаром» (1:0).
Группа А, с одной стороны, достаточно интересная и рабочая, а с другой, времени на раскачку у ЦСКА нет. Нужно стараться увезти из Лиссабона хотя бы ничью, потому что ни с швейцарским «Базелем», ни, тем более, с английским «Манчестер Юнайтед» легко не будет.
Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Бенфики» — 2:1.
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