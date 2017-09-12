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12 сентября 2017, 9:37 | Футбол: Еврокубки | Lenta.Ru

Месси похвастался музыкальными навыками

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сыграл гимн Лиги чемпионов на фортепиано. Аргентинец с улыбкой исполнил мелодию из произведения немецкого композитора Георга Фридриха Генделя. Песня называется «Садок-Священник», она играет перед каждым матчем главного европейского клубного турнира.

Нападающий Барселоны <span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span> сыграл гимн Лиги чемпионов на фортепиано. Аргентинец с улыбкой исполнил мелодию из произведения немецкого композитора Георга Фридриха <span class=error>Генделя</span>. Песня называется Садок-Священник она играет перед каждым матчем главного европейского клубного турнира. Увеличить
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сыграл гимн Лиги чемпионов на фортепиано. Видео было опубликовано на YouTube-канале Csr Bnz.

Аргентинец с улыбкой исполнил мелодию из произведения немецкого композитора Георга Фридриха Генделя. Песня называется «Садок-Священник», она играет перед каждым матчем футбольной Лиги чемпионов — главного европейского клубного турнира.

«Барселона» стартует в ЛЧ сезона-2017/18 матчем с туринским «Ювентусом». Встреча пройдет во вторник, 12 сентября, на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 21:45 мск.

В прошлом сезоне «Барселона» проиграла «Ювентусу» в ¼ финала со счетом 0:3 по сумме двух матчей. Туринский клуб дошел до финала, где проиграл мадридскому «Реалу» (1:4).

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