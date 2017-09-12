Месси похвастался музыкальными навыками
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сыграл гимн Лиги чемпионов на фортепиано. Аргентинец с улыбкой исполнил мелодию из произведения немецкого композитора Георга Фридриха Генделя. Песня называется «Садок-Священник», она играет перед каждым матчем главного европейского клубного турнира.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сыграл гимн Лиги чемпионов на фортепиано. Видео было опубликовано на
Аргентинец с улыбкой исполнил мелодию из произведения немецкого композитора Георга Фридриха Генделя. Песня называется «Садок-Священник», она играет перед каждым матчем футбольной Лиги чемпионов — главного европейского клубного турнира.
«Барселона» стартует в ЛЧ сезона-2017/18 матчем с туринским «Ювентусом». Встреча пройдет во вторник, 12 сентября, на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 21:45 мск.
В прошлом сезоне «Барселона» проиграла «Ювентусу» в ¼ финала со счетом 0:3 по сумме двух матчей. Туринский клуб дошел до финала, где проиграл мадридскому «Реалу» (1:4).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter