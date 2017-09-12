«Астана» определилась с составом на первый матч группового этапа Лиги Европы

Самолет с командой приземлится в городе Кастельон-де-ла-План, где и разместится во время пребывания на Перенеях.

Футбол Лига Европы 2017/2018 Группа A, 14.09.2017, 20:00 -:- Вильярреал Астана

Сам же матч пройдет в городе Вильярреал на стадионе «Эстадио де ла Серамика» 14 сентября в 23:00 по времени Астаны.

В Испанию «Астана» вылетела в следующем составе:

Вратари: Ненад Эрич, Аблайхан Дуйсен, Александр Мокин;

Защитники: Игорь Шитов, Марин Аничич, Юрий Логвиненко Дмитрий Шомко, Берик Шаихов, Евгений Постников, Сергей Малый, Абзал Бейсебеков;

Полузащитники: Срджан Граховац, Серикжан Мужиков, Иван Маевский, Марин Томасов, Асхат Тагыберген;

Нападающие: Патрик Твумаси, Роман Муртазаев.

На 12 сентября у «Астаны» запланирована тренировка в Испании, 14-го числа состоятся официальные предматчевые мероприятия.