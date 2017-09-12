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12 сентября 2017, 8:59 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

«Астана» определилась с составом на первый матч группового этапа Лиги Европы

Футболисты и тренерский штаб «Астаны» вылетели в Испанию, где казахстанскому клубу предстоит провести первый матч группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу команды.

Самолет с командой приземлится в городе Кастельон-де-ла-План, где и разместится во время пребывания на Перенеях.

Сам же матч пройдет в городе Вильярреал на стадионе «Эстадио де ла Серамика» 14 сентября в 23:00 по времени Астаны.

В Испанию «Астана» вылетела в следующем составе:
Вратари: Ненад Эрич, Аблайхан Дуйсен, Александр Мокин;
Защитники: Игорь Шитов, Марин Аничич, Юрий Логвиненко Дмитрий Шомко, Берик Шаихов, Евгений Постников, Сергей Малый, Абзал Бейсебеков;
Полузащитники: Срджан Граховац, Серикжан Мужиков, Иван Маевский, Марин Томасов, Асхат Тагыберген;
Нападающие: Патрик Твумаси, Роман Муртазаев.

На 12 сентября у «Астаны» запланирована тренировка в Испании, 14-го числа состоятся официальные предматчевые мероприятия.

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