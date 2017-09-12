Пять причин верить в ЦСКА
Объясняем, почему у москвичей есть хороший шанс удачно начать новый розыгрыш Лиги чемпионов.
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Есть такая традиция: каждый год накануне старта в Лиге чемпионов оценивать возможности ЦСКА и искать поводы для оптимизма. Обычно их набирается не очень много, но в нынешнем сезоне свой первый матч армейцы проводят не в Германии и не в Италии, как это бывало в последние десять лет, а в Португалии, и это дает команде и ее болельщикам надежду на лучшее. А вот что еще способно помочь
ОСОБЫЙ ЕВРОКУБКОВЫЙ НАСТРОЙ
В рутине чемпионата страны ЦСКА не всегда удается зарядить себя по максимуму и сыграть через не могу. Но матчи Лиги чемпионов имеют для него особое значение, любой из них — событие, особенно если есть шанс добиться успеха (и чем он выше, тем более мотивирован ЦСКА). Например, в 9 турах
АКИНФЕЕВ В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ
Давно Игорь не играл так же стабильно и блистательно, как в начале нынешнего сезона. Он не просто выручает едва ли ни в каждом матче, а совершает умопомрачительные сэйвы, вытаскивая неберущиеся мячи. В том числе и в Европе: отбитый Акинфеевым удар под перекладину в Берне наверняка войдет в итоговую коллекцию ярчайших моментов Лиги чемпионов-2017/18. У вратаря ЦСКА есть и личные мотивы стоять в воротах насмерть: «пропускные» серии, длившиеся много лет, сожгли тонны его нервных клеток. Одну серию Игорь обнулил в Афинах, вторая — в рамках групповых турниров — еще длится, и покончить с ней голкипер постарается в Лиссабоне. К этому можно добавить, что в последних 9 матчах (в том числе четырех еврокубковых) Акинфеев пропустил 2 гола — с рикошетом от «Спартака» и после выхода мяча за линию поля с «Ахматом».
ВЫГОДНАЯ ТАКТИКА
В чемпионате России оборонительный стиль соперников нередко становится проблемой для армейцев — позиционная атака не входит в набор их козырей. ЦСКА больше по сердцу кавалерийские наскоки на скорости галопа. Лига чемпионов предоставляет для них необходимый простор и условия: позволяет
«БЕНФИКА» ТЯЖЕЛО НАЧИНАЕТ
В 1-м туре Лиги чемпионов лиссабонцы еще ни разу не феерили, а с 2010 года, когда они обрели в групповом турнире постоянную прописку, сумели выиграть только три стартовых матча из семи, да и те — у «Хапоэля», «Андерлехта» и «Астаны», и все с одинаковым счетом 2:0. При этом бельгийцев «Бенфика» превзошла в самую счастливую пору в новейшей истории клуба: в сезон она вошла в ранге финалиста Лиги Европы — и по его итогам снова пробилась в финал этого турнира. А уже через год на старте потерпела дома памятное поражение от «Зенита» — 0:2. Да и в прошлом розыгрыше стартовала неубедительно — ничья в родных стенах с «Бешикташем», которому позднее отгрузили 6 безответных мячей в Киеве. В общем, стартовый тур «Бенфика» всегда тратит на раскачку. Надо этим пользоваться.
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕСТРОЙКИ
Речь не о том, что класс оппонентов в Португалии и Лиге чемпионов в корне отличается. Эта проблема не нова, и опытнейшая «Бенфика» давно научилась ее решать. Минус лиссабонцев — в перекроенной линии обороны: в межсезонье команду покинули основной голкипер и два ведущих защитника. Их места заняли игроки, безусловно, талантливые, но еще не такие матерые, — а наряду с ними действуют, как и у ЦСКА, три ветерана, чей суммарный возраст — ровно 100 лет. Определенный дисбаланс в этом сочетании, который в «домашней» лиге не сильно заметен, на международной арене в противостоянии с форвардами более высокого уровня вполне может отразиться негативно. Не стоит, конечно, преувеличивать пробивную мощь и затейливость армейской атаки, но и воображать, что ее встретит бастион, крепость, непроходимый оплот, тоже глупо. В двух предыдущих матчах «Бенфики» преодолеть этот барьер смогли такие неискушенные команды, как «Риу-Аве» и «Портимоненсе». Чем ЦСКА хуже?
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