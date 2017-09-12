Пять причин верить в ЦСКА

Есть такая традиция: каждый год накануне старта в Лиге чемпионов оценивать возможности ЦСКА и искать поводы для оптимизма. Обычно их набирается не очень много, но в нынешнем сезоне свой первый матч армейцы проводят не в Германии и не в Италии, как это бывало в последние десять лет, а в Португалии, и это дает команде и ее болельщикам надежду на лучшее. А вот что еще способно помочь вице-чемпионам России в Лиссабоне.

ОСОБЫЙ ЕВРОКУБКОВЫЙ НАСТРОЙ

В рутине чемпионата страны ЦСКА не всегда удается зарядить себя по максимуму и сыграть через не могу. Но матчи Лиги чемпионов имеют для него особое значение, любой из них — событие, особенно если есть шанс добиться успеха (и чем он выше, тем более мотивирован ЦСКА). Например, в 9 турах премьер-лиги армейцы потерпели 3 поражения и пропустили 9 мячей, тогда как в отборе ЛЧ во всех четырех матчах с лидерами греческой и швейцарской лиг победили на ноль. И даже если дела на внутренней арене идут плохо, на Европе это не проецируется: три года назад в течение месяца ЦСКА взял 4 очка в 5 турах чемпионата — и 5 в трех встречах с «Манчестер Сити» и «Ромой»! Да и унылой прошлогодней осенью, спотыкаясь на каждом шагу в РФПЛ, добился ничьих с «Монако» и «Байером» в Лиге чемпионов.

АКИНФЕЕВ В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ

Давно Игорь не играл так же стабильно и блистательно, как в начале нынешнего сезона. Он не просто выручает едва ли ни в каждом матче, а совершает умопомрачительные сэйвы, вытаскивая неберущиеся мячи. В том числе и в Европе: отбитый Акинфеевым удар под перекладину в Берне наверняка войдет в итоговую коллекцию ярчайших моментов Лиги чемпионов-2017/18. У вратаря ЦСКА есть и личные мотивы стоять в воротах насмерть: «пропускные» серии, длившиеся много лет, сожгли тонны его нервных клеток. Одну серию Игорь обнулил в Афинах, вторая — в рамках групповых турниров — еще длится, и покончить с ней голкипер постарается в Лиссабоне. К этому можно добавить, что в последних 9 матчах (в том числе четырех еврокубковых) Акинфеев пропустил 2 гола — с рикошетом от «Спартака» и после выхода мяча за линию поля с «Ахматом».

ВЫГОДНАЯ ТАКТИКА

В чемпионате России оборонительный стиль соперников нередко становится проблемой для армейцев — позиционная атака не входит в набор их козырей. ЦСКА больше по сердцу кавалерийские наскоки на скорости галопа. Лига чемпионов предоставляет для них необходимый простор и условия: позволяет красно-синим копить силы в обороне и время от времени убийственно разжимать пружины контратак. Учитывая, что тренер ЦСКА Виктор Гончаренко тоже прославился умением выжимать из этой тактики стопроцентный результат, причем во главе скромного белорусского БАТЭ, есть определенная уверенность в том, что армейцы будут применять ее еще охотнее — и намного лучше, — чем прежде. А уж в гостях у «Бенфики», которая любит подолгу возиться с мячом на чужой половине поля, но при этом не «Бавария» и не «Тоттенхэм», у ЦСКА появятся возможности подловить лиссабонцев на контратаках.

«БЕНФИКА» ТЯЖЕЛО НАЧИНАЕТ

В 1-м туре Лиги чемпионов лиссабонцы еще ни разу не феерили, а с 2010 года, когда они обрели в групповом турнире постоянную прописку, сумели выиграть только три стартовых матча из семи, да и те — у «Хапоэля», «Андерлехта» и «Астаны», и все с одинаковым счетом 2:0. При этом бельгийцев «Бенфика» превзошла в самую счастливую пору в новейшей истории клуба: в сезон она вошла в ранге финалиста Лиги Европы — и по его итогам снова пробилась в финал этого турнира. А уже через год на старте потерпела дома памятное поражение от «Зенита» — 0:2. Да и в прошлом розыгрыше стартовала неубедительно — ничья в родных стенах с «Бешикташем», которому позднее отгрузили 6 безответных мячей в Киеве. В общем, стартовый тур «Бенфика» всегда тратит на раскачку. Надо этим пользоваться.

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕСТРОЙКИ

Речь не о том, что класс оппонентов в Португалии и Лиге чемпионов в корне отличается. Эта проблема не нова, и опытнейшая «Бенфика» давно научилась ее решать. Минус лиссабонцев — в перекроенной линии обороны: в межсезонье команду покинули основной голкипер и два ведущих защитника. Их места заняли игроки, безусловно, талантливые, но еще не такие матерые, — а наряду с ними действуют, как и у ЦСКА, три ветерана, чей суммарный возраст — ровно 100 лет. Определенный дисбаланс в этом сочетании, который в «домашней» лиге не сильно заметен, на международной арене в противостоянии с форвардами более высокого уровня вполне может отразиться негативно. Не стоит, конечно, преувеличивать пробивную мощь и затейливость армейской атаки, но и воображать, что ее встретит бастион, крепость, непроходимый оплот, тоже глупо. В двух предыдущих матчах «Бенфики» преодолеть этот барьер смогли такие неискушенные команды, как «Риу-Аве» и «Портимоненсе». Чем ЦСКА хуже?