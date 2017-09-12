Вспомнить Лиссабон-2005, забыть Марибор-2009

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ЖРЕБИЙ, КОТОРЫЙ КАЗАЛСЯ УДАЧНЫМ

Вот он, стадион «Людски Врт». Красивое, но жутковатое для нашего уха название. И неважно, что перевод безобиден — «Народный сад». Никакой это нам не сад, это зловещее место, где закончился малый золотой век современного российского футбола. С двумя победами в Кубке УЕФА, Суперкубком, полуфиналом чемпионата Европы. Когда-то казалось, что это только начало, и в ЮАР мы развернемся уже на мировом уровне, но Словения все перечеркнула.

После Марибора ни сборная, ни клубы не добились ничего, чем можно было бы похвастать. Четвертьфинал Лиги чемпионов ЦСКА — скорее инерция, чем самостоятельное, полновесное достижение. С 2009 года на международном уровне наш футбол — это череда страданий с периодическими проблесками, которые не дают умереть надежде окончательно.

Сегодня мы отправляем — или провожаем? — в очередной бой два клуба — ЦСКА и «Спартак». Выйти из группы для обоих будет успехом. На большее пока не надеемся — и не из-за того, что пессимисты, а потому что к другому не приучены. Вылет с последнего места — досада, выход в Лигу Европы — норма, второе или первое место — чудо. А что может быть больше чуда? Пусть оно случится, а там посмотрим.

И у ЦСКА, и у «Спартака» приемлемый старт. С обоих выездов можно возвращаться победителями. Хотя чем ближе матчи, тем больше волнений.

«Бенфика» в любом своем состоянии — статусный соперник, в Лиссабоне наши клубы с ней играют туго (только «Зенит» во времена Халка разок сумел победить на выезде). И пусть сейчас португальцы буксуют — перед перерывом сборные сыграли вничью с «Риу Ави», а сразу после с трудом взяли три очка у «Портимоненси», пропустив первыми. Это не значит, что ЦСКА — фаворит. Это просто дает надежду. Как и тот факт, что именно в столице Португалии армейцы праздновали самый большой триумф в своей истории, завоевав Кубок УЕФА-2005 (правда, выиграв у «Спортинга»).

…Но все равно ни в Лиссабоне, ни в Мариборе не может быть спокойно.

18 ноября 2009 года. Марибор. Словения — Россия — 1:0. Россияне покидают поле после знакового поражения. Спорт-Экспресс

ЧУЖИЕ ПРИЗРАКИ

Я иду по пустому и дождливому Марибору (вечерами город вымирает, а болельщики из России подтянутся сегодня-завтра) и думаю о том, что казавшийся удачным еще пару дней назад жребий здесь воспринимается иначе. В окрестностях «Людски Врт» тревожно, здесь слышны отголоски 2009 года.

У «Марибора» и той сборной Словении среди общего — не только стадион и яростные болельщики, о которых чуть ниже. Это и защитник по фамилии Шулер, который тогда отыграл весь матч и плакал от счастья вместе с партнерами, а сейчас, в свои 34, хочет заплакать еще раз. Это еще более опытный вратарь Ясмин Ханданович, смотревший со скамейки запасных, как его младший брат Самир заставляет Кержакова получить красную карточку. Это 22-летний Лука Захович, чей отец Златко вывел из себя всю Россию и, к сожалению, оказался прав.

Россия помнит Марибор. Но и нас тут помнят — потому что это была ярчайшая страница в истории словенского футбола. И сейчас, перед «Спартаком», об игре с Россией в 2009-м пишут через слово, как бы призывая на помощь всю энергию, что когда-то внесла маленькую сборную в ЮАР.

«Спартаку», в составе которого нет ни одного человека из той команды Хиддинка, придется с этим смириться. Красно-белые будут вынуждены биться не только против «Марибора», но и против чужих призраков.

Они, призраки, кажутся опаснее реального соперника. У которого тоже есть проблемы, — две подряд ничьи, травма лучшего игрока прошлого сезона Даре Вршича, какие-то трения в клубе, о которых главного тренера регулярно спрашивают словенские журналисты. В общем, многое — как у нас.

Очевидно, что, уступая в классе и имея прочие объективные сложности, «Марибор» будет рассчитывать на своих суперфанатов.

А «Спартак» — на своих.

Болельщики «Марибора» обещают «Спартаку» горячий прием. AFP 2017

ПРИЕДУТ ЛИ ПОЛЯКИ ПОДДЕРЖАТЬ «МАРИБОР»?

Попасть сюда из Москвы напрямую может только команда, заказавшая чартер. У болельщиков логистика сложнее. Кто едет через Австрию, кто — через Венгрию, некоторые — через Сербию и Хорватию. Но все они, прибыв в Марибор, должны быть готовы к жесткому приему. Несмотря на то что красно-белых на этот выезд собралось много, почувствовать в Словении себя хозяевами им не дадут. Такое желание, если оно возникнет, придется обосновать.

Довольно тщательно проверяют российские паспорта на границе. Я въезжал из Хорватии, и беседа не была номинальной: кто, куда, зачем. Затем офицер вбил данные в компьютер и сверялся с каким-то списком. Только после этого шлепнул печать.

А еще интересную историю вспомнил автор блога «100% фанатский стиль». В 2009 году около 50 российских фанатов едва не попали в засаду, устроенную хулиганами «Марибора». Те выманили гостей в один из кварталов, предложив выяснить отношения вдали от полиции, и напали откуда-то сбоку. Победа осталась за русскими, но драка, пожалуй, гораздо больше соответствовала смыслу этого слова, чем, например, столкновения в Марселе, когда англичан избивали без особого сопротивления. На Балканах все серьезно, и маленькая Словения, где ультрас «Марибора» — безоговорочные лидеры, не исключение. Это в России гегемонию спартаковских фанатов время от времени оспаривают соперники, тут же никаких вопросов нет даже у люблянской «Олимпии».

Еще больше накаляет обстановку то, что фанаты «Марибора» водят дружбу с фанатами польского «Видзева», которые, в свою очередь, отлично ладят с московским ЦСКА. Вряд ли стоит удивляться, если из Лодзи приедут люди поддержать товарищей.

Мы надеемся, что все ограничится битвой на футбольном поле, но готовым надо быть ко всему. Да и глупо отрицать, что поддержка трибун на таком компактном стадионе и в таком регионе всегда играет важную роль. Все билеты на матч были проданы еще неделю назад. «Людски Врт» вмещает чуть меньше 13 тысяч человек, но каждый из 13 тысяч стоит двоих. Точнее, из 12 250 — такова квота хозяев. Те несколько сотен, что приедут из России, должны выложиться не хуже команды.

Эта Лига чемпионов — проверка для всех.

ГЛУШАКОВ ДОЛЖЕН ДАТЬ ОТВЕТ ПО НОВОМУ КОНТРАКТУ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

Как уже сообщал «СЭ», красно-белые предложили новый трехлетний договор капитану Денису Глушакову. Футболист должен дать ответ руководству клуба на этой неделе, но уже после матча с «Марибором». Согласно проекту соглашения зарплата хавбека составит 2,5 миллиона евро в год.

Сергей ЕГОРОВ.